Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 7

Las cuatro franquicias de la Argentina, con Pampas a la cabeza, dominan la clasificación general al cierre de la primera rueda
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Concluyó este lunes la séptima fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, que significó la última de la primera rueda, y las cuatro franquicias de la Argentina dominan el certamen porque continúan en lo más alto de la tabla de posiciones.
El líder sigue siendo Pampas XV gracias a que vapuleó como local a Peñarol de Uruguay, el máximo campeón, 34 a 3. El equipo bonaerense tiene un récord de seis triunfos y una derrota y acumula 34 puntos, siete más que Dogos que perdió sorpresivamente ante Yacaré XV de Paraguay como visitante 41 a 20 y ahora su marca es de cinco triunfos y dos caídas.
El duelo de elencos de nuestro país se lo llevó Capibaras sobre Tarucas 39 a 28. Así, el representativo de la región del Litoral continúa cuarto, pero achicó el margen con los del Noroeste Argentino a solo dos unidades. Los cuatro punteros son los que, de momento, están accediendo a las semifinales.
Más atrás se ubican Selknam de Chile con 17 tantos después de su ajustado triunfo sobre Cobras Brasil 27 a 26; Peñarol (14), Yacaré (11) y los brasileños (7).
Cronograma de la fecha 8
Viernes 17 de abril
- 20: Pampas vs. Yacaré XV.
Sábado 18 de abril
- 19: Peñarol Rugby vs. Capibaras.
Domingo 19 de abril
- 16: Selknam Chile vs. Tarucas.
- 19.06: Cobras Brasil vs. Dogos XV.
Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.
Tabla de campeones del Súper Rugby Américas
El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.
- Peñarol Rugby - 3
- Jaguares XV / Dogos XV - 1
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