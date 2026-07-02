Los Pumas vs. Escocia, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

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El encuentro correspondiente a la primera fecha del nuevo certamen se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
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Los Pumas debutarán en el nuevo Nations Championship este sábado frente a Escocia en el encuentro correspondiente a la primera fecha que está programado para las 16 (hora argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
- El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará arrancar el nuevo torneo con el pie derecho, sobre todo porque debuta ante su gente y en un escenario que le sienta bien. “Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con el equipo y de arrancar el año jugando con nuestra gente. Se nos viene un nuevo desafío con el Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación”, manifestó en la previa el head coach.
Contepomi anunció que la formación inicial de la albiceleste será con Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras. Serán suplentes Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.
Nuestros 23 para el debut en el Nations Championship. 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) July 2, 2026
💯 Matías Alemanno cumplirá 100 caps con la camiseta de Los Pumas.
🆚 Escocia 🏴
📆 4 de julio
⏰ 16:00 hs
🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) pic.twitter.com/Vp7nNHHpoL
El equipo europeo también anunció este jueves su formación con Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills, Jonny Gray, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Tom Jordan, Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn y Kyle Rowe. Serán sustitutos Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.
Your Scotland team for the Nations Championship opener with Argentina 🇦🇷🏴#AsOne pic.twitter.com/kquvD4pfAJ— Scottish Rugby (@Scotlandteam) July 2, 2026
Fixture de los Pumas en el Nations Championship
- Los Pumas vs. Escocia – Sábado 4 de julio a las 16 en Córdoba.
- Los Pumas vs. Gales – Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan.
- Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.
- Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.
- Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.
- Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París
En caso de clasificar a las Finales, los Pumas competirá el 27, 28 y 29 de noviembre en el estadio de Twickenham en Londres.
El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebrará cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions.
La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.
Cada equipo disputará seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres serán de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.
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