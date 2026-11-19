Un año después de haber sido llevado por única vez a La Plata, The Gladiator’s Hat vuelve este jueves al hipódromo sureño con una misión especial: buscará ser el tercer caballo en la historia en ganar el Gran Premio Dardo Rocha (G1) en dos ediciones consecutivas. La cita está prevista a las 19.10, en un programa de 16 cotejos que comienza desde las 13.

En la carrera de 2400 metros que lleva el nombre del fundador de la ciudad y se convirtió en un símbolo de identidad más allá de lo deportivo, con una fiesta popular a su alrededor, el zaino defiende el título, con el antecedente más cercano de haber vencido en otra carrera de las premium, el General San Martín (G-2400m), en el césped de Palermo, en septiembre pasado. Desde entonces guardó energías en una temporada en la que, además, representó al país en el último Latinoamericano disputado en Perú, donde llegó tercero en un recorrido más corto en el pasto de Monterrico. Antes, también había corrido en Gàvea, en Río de Janeiro. En las pruebas de resistencia es en las que se siente más cómodo el representante del stud Haras El Ángel de Venecia, que ya tiene 6 años y merodea los 500 kilos.

El Gran Premio General San Martín

En 2025, The Gladiator’s Hat venció por siete cuerpos ante 19 rivales. Esta vez tendrá una docena de adversarios, en un grupo más fuerte, y dos de aquellos se repiten. Uno es El Darwin, el más veterano del lote con 8 años, al que entrena Gastón Sessa, que tiempo después de retirarse como arquero del fútbol profesional se convirtió en entrenador. El otro es Sono Perfetto, que terminó cuarto un año atrás en su etapa de potrillo y en 2026 ya obtuvo tres clásicos, entre ellos el OSAF (G3-2200m), que en octubre sirve en el Bosque de preparación para el Dardo Rocha.

Ese último es hijo de Tetaze, al igual que Amuni, con el que convivió desde sus inicios en el entrenamiento a fines de 2024 hasta julio pasado. Luego, la vida de esos hermanos paternos siguió por el mismo camino competitivo, venciéndose mutuamente en los dos últimos enfrentamientos, aunque ya con este defensor de la caballeriza Doble S.S. en otras manos, porque dejó de estar bajo la órbita de Omar Labanca y ahora es uno de los tres caballos que llevará Juan Franco Saldivia desde Palermo.

Compartirá traslado con Crazy Talent y Adorado Rim. El primero, un fondista nato, corrió este año solamente una vez y le fue mal en el césped húmedo, pero en la edición de 2024 terminó segundo, con contratiempos. El otro, sin experiencia más allá de los 2000m, lideró el ranking en el Bosque en su etapa de potrillo, participó de la jornada más trascendente de La Plata con un tercer puesto en el clásico de la media distancia en 2025 y, tras ser adquirido en la venta de caballos en training de Firmamento en marzo pasado, viene compitiendo con muy buen rendimiento en Palermo y San Isidro para el stud El Gran Robert, que el sábado último logró su primer gran triunfo, en el Nacional, con Hi Pocho.

Las estatuillas que serán entregadas en la 106° edición del Gran Premio Dardo Rocha @Hipodromo_LP

En el lote hay un brasileño, Oh L’Amour, con campaña exclusiva en nuestro país y un reciente debut clásico prometedor, con un tercer puesto en un Grupo 3 en el césped de San Isidro. En manos de un tercer propietario en su vida, será llevado por primera vez al sur a 15 años de la última vez que se impuso un ejemplar de esa nacionalidad en esta carrera, Mr. Nedawi, el último en dar doblete.

Otro que nunca fue a la ciudad de las diagonales y llegará con antecedentes destacados es Votá Bien, precedido de su segundo éxito clásico en Palermo y con destacadas actuaciones en tres grandes premios de los más importante: fue segundo en el República Argentina y la Copa de Oro y llegó cuarto en el Carlos Pellegrini. La caballeriza Don Sinfo sigue buscando su primera conquista del máximo nivel.

Nassau, otro especialista en las carreras de largo aliento, se adjudicó uno de los clásicos en la ruta hacia el Dardo Rocha apelando al coraje y acumula cuatro primeros en las últimas seis salidas. Su última referencia es un éxito en Palermo en 2500 metros, de punta, con solidez y como banco de prueba para este desafío en el que estrenará jockey: Gustavo Calvente. Tiene el sello de los Maldotti.

El Clásico Vicente Luis Casares, en Palermo

Sólo un potrillo se les animará a los más grandes: Teobaldo. Le tomó el gusto al trazado, encontró su lugar en el mundo en La Plata y se adueñó de dos clásicos en el final del camino selectivo, incluyendo el Derby local por varios cuerpos.

La presencia de Thor Medina y Pepe Curdeles significa el viaje del ganador en tiempo récord del Gran Premio Batalla de Tucumán, la cita más importante del Jardín de la República, y uno de sus escoltas aquella tarde del 24 de septiembre. Ya tienen buena experiencia en Buenos Aires, sobre todo el primero de ellos, que en febrero se convirtió en ganador de Grupo 1 al heredar el primer puesto del GP Miguel A. Martínez de Hoz, en el pasto de San Isidro, y luego viajó a Perú para participar del mismo Latinoamericano que tuvo a The Gladiator’s Hat como el mejor argentino clasificado.

Otra carta del turf federal es Private Blend, también con preparación en Río Cuarto, como Thor Medina. Les dio pelea esta temporada a algunos de los que aparecen en primer plano en esta lista y en los últimos meses compitió extraoficialmente, con victorias como la que logró en otra ciudad cordobesa, en el Clásico 159º Aniversario de la Fundación de Villa María (2200m).

Para el vencedor habrá un trofeo renovado. La obra fue seleccionada a través del Concurso Provincial de Ideas Escultóricas del hipódromo de La Plata, una iniciativa desarrollada en el marco de un convenio impulsado con el objetivo de crear un nuevo símbolo para la principal competencia del calendario local y promover la participación de artistas vinculados a la universidad pública. La propuesta elegida para convertirse en la estatuilla oficial de la carrera es de Jerónimo Byrne, egresado de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Artes, cuya obra representa un caballo integrado a un disco de llegada, en alusión al momento culminante de la competencia. La base, compuesta por planos geométricos que se despliegan de manera simétrica, simboliza la red de personas y oficios que hacen posible la actividad hípica.

Aunque ya había sido anunciado el primer premio, el martes pasado se hizo la presentación oficial en una ceremonia encabezada por el presidente de la Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof, junto al administrador Mariano Cowen y al decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Pablo Fernández. “Es un artista formado en la universidad pública y su obra es una muestra del enorme talento que tenemos. Cuanto más nos golpean, respondemos con ideas, creatividad y propuestas que ponen en valor nuestra identidad”, pronunció el primero de ellos. La política atraviesa al día a día del hipódromo desde siempre.

“La convocatoria reunió propuestas de artistas y profesionales vinculados a distintas disciplinas. Luego de un proceso de evaluación, nueve proyectos fueron seleccionados para integrar la instancia final. El jurado estuvo conformado por especialistas del ámbito artístico y académico, entre ellos la artista visual y secretaria de Arte y Cultura de la UNLP, Mariel Ciafardo, el escultor Oscar de Bueno y la artista Cristina Tomsig”, describieron en el hipódromo, que además reconoció a las finalistas Irene Ester Castro y María de los Ángeles Crovetto, junto a los integrantes del jurado.

La fecha incluye otros cinco clásicos que sostendrán el foco de atención durante la tarde y la noche, en un día muy diferente al resto del año, con shows musicales y una feria gastronómica, eventos que vienen ganando terreno en fechas sin carreras. Entre ellos estarán los tradicionales que acompañan hace décadas al Dardo Rocha: el Ciudad de La Plata (G2-1200m), a las 15.30, con 15 participantes, y el Joaquín V. González (G2-1600m), a las 17.50, con 19 anotados.