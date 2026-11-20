La imagen que guarda la retina de aquel partido es similar a la de 1999 ante Irlanda en Lens. Los Pumas defendiendo el in-goal con fiereza en una secuencia eterna, la pelota trabada arriba, el pitazo final y el abrazo de los gladiadores. Con la marca registrada de este equipo, la garra, vencieron a Francia en noviembre de 2014 y dejaron mudo al Stade de France. Francia es una nación que siempre ayudó mucho a la selección argentina en su desarrollo, la que más veces enfrentó y a la que más venció. Sin embargo, desde aquella noche en París no volvieron a derrotarla como visitante. De hecho, no volvieron a ganarle a un equipo francés titular.

Este sábado, a las 17.10, por la última fecha de la instancia regular del Nations Championship, la Argentina se enfrentará probablemente a la selección de Francia más poderosa de estos últimos 12 años. Bicampeona del Seis Naciones, viene de derrotar a Sudáfrica y llega como líder de la Conferencia Norte, en busca de una victoria que la deposite en la final. El entrenador Fabien Galthié no dejó ningún resquicio para la especulación: pondrá a los mejores jugadores que tiene disponible. Nada de descansar ante un rival presumiblemente inferior. Nada de subestimar a unos Pumas que llegan de capa caída, pero no hace más que un año atrás tenían la capacidad de jugarle de igual a igual e incluso de ganarle a cualquiera.

El head coach de Francia, Fabien Galthie ANDRES LARROVERE - AFP

Desde aquel choque en que ganaron 18-13 sin marcar tries, en el que Nicolás Sánchez se lució con 15 puntos que incluyeron dos drops al estilo Hugo Porta, los Pumas sólo consiguieron dos triunfos ante Francia. Dos ocasiones en que los franceses vinieron a la Argentina con un equipo de recambio. En junio de 2016, debido a a la superposición con los play-offs del Top 14, el entrenador Guy Novès trajo un plantel marcado por el recambio generacional y la ausencia de figuras de los clubes semifinalistas (Parra, Lopez, Guirado, Ollivon y Bastareaud, entre otros). Los Pumas se impusieron por 30-19 en Tucumán, aunque luego perdieron 27-0 en la revancha.

También terminó empatada la serie de julio de 2024, que marcó el inicio del ciclo de Felipe Contepomi al frente de los Pumas. Tras caer en Mendoza, se recuperaron con un éxito 33-25 en Vélez. Alentador, sí, pero relativo considerando que, por un acuerdo con la liga local para dar descanso obligatorio a los habituales titulares, Galthié vino prácticamente con un tercer equipo.

Los Pumas frente a Francia en el estadio Amalfitani, en julio de 2024, casi en el comienzo de la gestión de Contepomi Rodrigo Néspolo - LA NACION

En los ocho enfrentamientos ocurridos luego de aquel de hace 12 años, Francia ganó los otros seis, incluidos los tres que jugó de local. Una estadística que contrasta con la gran racha previa de la que gozaban los Pumas: entre 2002 y 2014, ganaron nueve de los 14 partidos entre sí, cuatro de ellos en suelo francés (incluídos los dos del Mundial 2007).

Para el sábado, Felipe Contepomi manda a la cancha a tres jugadores que fueron parte de la epopeya en el Stade de France: Facundo Isa, que con 21 años jugaba su tercer partido con los Pumas, Guido Petti Pagadizábal y Tomás Lavanini, la segunda línea más repetida en la historia de la selección.

“Francia es una nación que siempre nos apoyó mucho en el desarrollo del deporte internacional”, dijo Contepomi en conferencia de prensa. “Recuerdo en los 80 y 90 que iban casi todos los años a jugar a Argentina, y nosotros veníamos acá. Entonces, cuando tenés esa conexión y ayuda, como con Sudáfrica, se crea naturalmente esa rivalidad, porque jugás una gran cantidad de partidos. No tengo el dato estadístico, pero debe ser el equipo contra el que más se jugó en contra de Europa. Por eso creo que está esa rivalidad. Obviamente al jugar acá, somos latinos, y tenemos cosas más en común que con otros equipos, y por eso cuando jugás contra un hermano, un primo, no querés perder nunca.”

Facundo Isa, uno de los históricos que estuvo en aquella epopeya de 2014 en Francia FRANCK FIFE - AFP

El dato es cierto. Los Pumas se enfrentaron 56 veces a Francia, que además siempre otorgó cap a sus jugadores cuando otras potencias jugaban con el sufijo “XV” para no hacerlo por considerarlo un equipo menor. Le siguen Nueva Zelanda con 45, Australia con 43, y Uruguay con 41. Las 15 victorias albicelestes superan a las 13 logradas ante Escocia y las 10 ante Australia, considerando sólo selecciones del Tier 1.

Entre esos duelos, vale mencionar al “Combate de Liniers”, como se recuerda al partido de 1988 en Vélez y el rostro ensangrentado de Diego Cash, la nariz rota de Sandro Iachetti, la rodilla maltrecha de Eliseo Branca y las espaldas aradas de Jorge Allen y Pablo Garretón en la victoria argentina 18-6.

De allí el respeto de Fabien Galthié, que conoce como nadie a los argentinos de haber sido compañero y entrenador de varios en la época dorada de Stade Français a principios de siglo y, sobre todo, de haber asesorado dos años a Santiago Phelan en la conducción de los Pumas.

“¿Ninguna pregunta sobre la Argentina?”, reclamó a los periodistas al final de su conferencia. “Voy a hablar yo porque es una nación que conozco bien, a la que entrené entre 2008 y 2010. Es una alegría y un placer cuando los enfrentamos. Felipe Contepomi es un entrenador al que dirigí. Hay una hermosa relación entre estos dos países desde lo rugbístico. Muchos jugadores actúan en Francia y nos los vamos a encontrar en el partido; son temibles”.

También dirigió un especial agradecimiento a la UAR, a Agustín Pichot y a Rodrigo Roncero al recordar su apoyo durante la gira de 2024, cuando Les Bleus atravesaron una momento muy difícil a partir de la acusación de violación a los jugadores Oscar Jegou y Hugo Auradou, finalmente declarados inocentes por la justica. “Nos tendieron una mano y quiero agradecérselo”, manifestó. “También habrá un momento especial dedicado a Federico [Martín Aramburú] antes del partido, un jugador al que también entrené; estará en nuestros pensamientos”.

Una charla entre Fabien Galthié y Felipe Contepomi Thibault Camus - AP

Ávida de expandir las fronteras del rugby, en oposición al conservadurismo de las Home Nations (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda), Francia fue el primer seleccionado nacional en realizar una gira por la Argentina, cuando todavía era un equipo muy marginal. En 1949, en conmemoración del 50º Aniversario de la creación de la Unión de Rugby del Río de la Plata, trajo una delegación de 25 jugadores para disputar 10 partidos en 28 días. Sorprendidos por el nivel que encontraron, Francia se convirtió en un asiduo rival del seleccionado argentino y contribuyó así a su desarrollo. Tras el Mundial 2007, el presidente francés de la IRB Bernard Lapasset fue uno de los máximos impulsores del ingreso de los Pumas al Rugby Championship, con un fuerte apoyo político y económico incluido.

Desde que Manuel Montero le trabó la pelota a Scott Spedding y el árbitro George Clancy decretó la victoria argentina de 2014, los Pumas vencieron a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia e Italia. Pero nunca vencieron a un equipo de Francia con sus habituales titulares. El gran momento de los galos y el bajón albiceleste hacen improbable que la racha se corte este sábado. Hacerlo demandaría un esfuerzo similar al de 12 años atrás.