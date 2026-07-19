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Los Pumas vs. Inglaterra: el polémico final en la derrota argentina que pudo ser empate
En Santiago del Estero se anuló la conquista que pudo terminar con un 31-31, pero se omitió una falta británica
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Caliente final en Santiago del Estero. Los Pumas perdían contra Inglaterra por 31-24 durante la última jugada, en la que Bautista Delguy celebró lo que parecía un try heroico que los acercaba a la igualdad, a la espera de la conversión. Sin embargo, apareció polémica desde el TMO. No solo no fueron convalidados los cinco tantos, sino que tampoco se observó mediante la asistencia tecnológica un claro tackle alto de Noah Caluori al wing argentino que habría decretado la igualdad. En consecuencia, Argentina terminó cayendo en la tercera fecha del Nations Championship.
El seleccionado nacional de rugby intentó una remontada épica durante el segundo tiempo, en el que terminó quedando en la orilla. Por las tarjetas amarillas que recibieron tanto Henry Pollock, primero, como Emanuel Iyogun, luego, el equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo superioridad numérica durante varios minutos. Los ingleses defendieron con fiereza en el desenlace un triunfo que era por 14 puntos a diez minutos del final.
Los locales fueron. Y encontraron, hasta la última elaboración, que tuvo más de 20 fases y terminó con Delguy ingresando por la derecha al in-goal y apoyando la pelota junto a la bandera. Su festejo parecía no dejar dudas; el wing se desahogó con una patada a la pelota. Incluso, la decisión inicial del juez australiano Angus Gardner era la de convalidar el try y esperar la confirmación del TMO para proceder a la ejecución, que podría haber equilibrado el resultado.
Sin embargo, tras cinco minutos de análisis de la jugada a raíz de que el hombro de Delguy había tocado la bandera al momento del apoyo, apareció la anulación, que sorprendió a todos en el estadio Madre de Ciudades. En la última imagen quedó en evidencia la secuencia que justificó la decisión de invalidar el try: el contacto del wing con el poste se produjo poco antes de que el argentino pusiera en el in-goal la pelota.
👀 Final con polémica en el partido entre #LosPumas e Inglaterra.— ScrumRugby (@ScrumESPN) July 18, 2026
¿Fue try de Bautista Delguy?
👎🏻 El equipo argentino cayó por 31-24 en Santiago del Estero.
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Pero la revisión no terminó exhaustiva. Porque el recientemente ingresado Caluori realizó un tackle al cuello del wing de los Pumas. Correspondía sancionar un try-penal (otorgando los 7 puntos, incluidos los 2 de la conversión, aunque no existe patada a los palos). Y con eso, Argentina habría empatado en el final.
No obstante, el TMO fueron no dio alternativas a Gardner, que fue certero ante sus asistentes tecnológicos: “En el campo es try”, inició el diálogo el referí, que recibió como respuesta que la conquista debía ser invalidada.
“¿Estás diciéndome que no es try y, entonces, se termina el partido?“, preguntó el árbitro. ”Correcto”, respondieron desde el TMO. Gardner no tuvo alternativas y pitó el final sin convalidar ninguna de las dos acciones: no hubo try ni tampoco try-penal. Las decisiones in extremis, entonces, condenaron a los Pumas a una nueva derrota contra Inglaterra en rugby.
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