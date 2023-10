escuchar

Por las formaciones que han confirmado ambos cuerpos técnicos, podemos esperar un partido realmente muy interesante entre los Pumas e Inglaterra. Argentina alinea el mejor equipo posible, con unos pocos cambios, seguramente por forma física y actualidad de los integrantes del plantel. En la Rosa se les dará tiempo de juego a algunos que no sumaron tantos minutos durante la competencia, como una forma de “premio”. Pero se percibe que a los dos equipos los interesa ganar para terminar bien el Mundial... De hecho, lo manifiestan las declaraciones de jugadores de ambos bandos.

Inglaterra, hasta ahora, perdió un solo partido en lo que va del Mundial, contra nada menos que Sudáfrica. Además, cayó sólo por un punto... Estuvo a casi nada de jugar una nueva final en su historia. De hecho, hasta dominó gran parte de esa semifinal, ya que recién sobre el cierre del partido, cuando Sudáfrica hizo ingresar su famoso bomb squad, los ingleses fueron perdiendo terreno y supremacía en las formaciones fijas. La estrategia de 7 + 1 (siete forwards y un back como reserva) les dio mucho resultado a los Springboks. Antes de la semifinal imaginaba que Sudáfrica iba a ganar por una mayor diferencia; sin embargo, Inglaterra hizo un planteo muy bueno estratégicamente y dominó prácticamente hasta 20 minutos antes del cierre. El último penal, que acertó Handré Pollard, fue en el minuto 78, una pauta de lo cerca que estuvieron los ingleses de pasar a la final.

Maro Itoje captura una pelota aérea ante los sudafricanos Eben Etzebeth y Peter-Steph Du Toit; en la segunda semifinal por la Copa del Mundo, Inglaterra jugó a lo mismo que hizo contra Argentina en el estreno y que repetiría este viernes. Christophe Ena - AP

Muchos catalogaban a este seleccionado como “el peor Inglaterra de la historia”. Pero la realidad es que esto fue así solamente antes del Mundial. El equipo llegaba con muchas dudas, había cambiado por completo su staff poco antes de la competencia y no había tenido buenos resultados. Había perdido por goleada algunos partidos; incluso había caído frente a Fiji jugando como local, algo inhabitual. Sin embargo, una vez en el Mundial, de los seis partidos jugados hasta hoy ganó cinco, y en el único que perdió cayó por un punto, frente a los actuales campeones del mundo. Puede ser que ejecute un rugby que no sea agradable para el espectador, pero si nos basamos en los resultados dichos, concluimos que es un rugby extremadamente pragmático y analítico, que incomoda a sus rivales y con el cual ellos se sienten a gusto. Entonces, calificarlo como “el peor Inglaterra de la historia” me parece un poco duro.

Si evaluamos el rugby inglés en los últimos años, concluimos que ha sido en general muy pragmático. Incluso cuando salió campeón del mundo en el 2003, Inglaterra tal vez no jugaba un gran rugby. Lo que sí podemos asegurar es que era un equipo completamente convencido del juego que quería llevar a cabo, con un pack que generaba un desgaste de forwards tremendo en sus adversarios, con excelentes pateadores, algunos jugadores desequilibrantes y una impecable condición física de todos... Quizás no tenía una gran variedad de opciones ofensivas, como las que puede tener Irlanda hoy en día, por ejemplo, pero sí ejecuciones impecables, casi perfectas.

Alex Mitchell activa una bomba inglesa frente a Tomás Lavanini en el 27-10 en Marsella; a eso juega la Rosa: rugby estratégico, pragmático. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Algo que será interesante ver en Los Pumas en este partido es la reacción que tendrán. Imagino que tienen una tremenda hambre de revancha, por dos razones. Una, que teniendo un hombre de más todo el partido, perdieron contra Inglaterra el primer encuentro sin jugar bien, y eso los puso en una situación incómoda en el Mundial y les quitó la confianza. La otra, la goleada que sufrieron contra los All Blacks, sumada a la impotencia que habrán sentido muchos jugadores al ser completamente superados en una instancia decisiva del Mundial. No tengo ninguna duda de que tendrán ganas de dar vuelta la página, la historia... De tomarse revancha de esos dos partidos, que todavía han de ser un dolor de cabeza para ellos.

Lo que Inglaterra hizo contra Sudáfrica no es más que lo que hizo en el debut contra Argentina: kicks estratégicos de presión muy bien ejecutados, una excelente defensa en el uno contra uno que impedía a los sudafricanos imponer su dominio físico, y una marca muy organizada que subía y presionaba mucho al rival, cortando los circuitos exteriores e impidiendo que la pelota llegara a las puntas. No creo que ahora cambien la defensa ni el juego de presión estratégico con el pie... Los Pumas deberán estar preparados para eso. Aunque también he visto que ellos han ido evolucionando durante el Mundial, han tomado más confianza partido tras partido, y posiblemente traten de jugar un poco más si tienen igualdad de números en jugadores.

Seguramente Freddie Steward y Emiliano Boffelli irán a buscar muchos balones arriba, porque la propuesta inglesa tiene mucho de juego aéreo. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Va a ser un espectáculo lindo, interesante. Un partido que no tendrá mucha presión, por un tercer puesto. Creo que en ese sentido los argentinos tienen todo por ganar... Espero que eso los haga jugar más libres, más tranquilos, y consigan llevar adelante el plan de juego. El mejor resultado que ha logrado el rugby argentino en una Copa del Mundo ha sido el tercer puesto, allá, por el 2007. Entonces, creo que sería algo soberbio por parte del equipo, teniendo esa posibilidad de salir tercero, no darle la importancia que merece a este encuentro. Un encuentro que determina estar en el podio o no. Además, la historia de los Pumas marca que cada partido debe ser jugado a fondo, dando todo siempre... No tengo dudas de que los jugadores tienen muy presente esto.

Adicionalmente, todo encuentro con los ingleses posee un aditivo especial para los argentinos. Tenemos una historia muy rica y particular contra Inglaterra. Entiendo que si los jugadores saben canalizar esa rivalidad, pueden utilizarla como un envión anímico, como un plus para la motivación.

Varios motivos tienen los Pumas para jugar a fondo en el Stade de France: la rivalidad con Inglaterra, cerrar con un buen balance su paso por el Mundial de Francia y despedir con alegría a varios ilustres compañeros que hicieron historia con la camiseta argentina. NICOLAS TUCAT - AFP

Todos tenemos atesoradas, obviamente, las medallas de bronce que nos dieron en el 2007 en unas cajitas. Era la primera vez que se lograba llegar a semifinales. Fue una hermosa etapa y una experiencia muy linda en mi vida deportiva. Ahora, éste será, seguramente, el último partido en el seleccionado para varios jugadores importantes en la historia de los Pumas. No tengo dudas de que el plantel los tiene muy presentes. Imagino que el grupo habló mucho del tema durante la semana y que los compañeros querrán brindarles la mejor despedida posible a aquéllos con quienes compartieron tantos años. ¿Y qué mejor que se despidan con una alegría? Obteniendo el tercer puesto... En definitiva, sería la culminación perfecta para muchos de estos chicos, que dejarán en los Pumas un recuerdo inolvidable.

* Patricio Albacete integró los Pumas de Bronce, en Francia 2007