Vuelve el Nations Championship: formato, candidatos, duelos destacados y las chances de los Pumas

Cuando Twickenham corone al campeón el domingo 29, se podrá hacer un análisis certero de cómo resultó el primer Nations Championship. El segmento inicial, en julio en el sur, resultó apenas más competitivo que una ventana de julio tradicional. Esta vez, aun con una oleada de lesionados que salpicó a todos, las selecciones llegan en mejor forma, con los planteles más consolidados y en plena competencia. La acción se traslada al norte y los europeos tendrán la ventaja de localía, pero a pesar de que en la primera mitad los hemisferios se repartieron victorias por igual, es aventurado hacer predicciones y, en todo caso, los favoritos están de este lado del globo.

Antes de cruzar el portal ovalado y adentrarse en esta nueva dimensión que atraerá toda la atención durante cuatro semanas, conviene interiorizarse sobre qué está en juego, cómo se define la competencia, quiénes son los candidatos, cómo llegan los equipos y cuáles son las aspiraciones reales de los Pumas.

La definición

Después de que cada equipo del sur se enfrentó a tres rivales del norte en julio, y viceversa, ahora se enfrentarán a los tres restantes, pero en Europa. Se configuran dos tablas, una por hemisferio. Entre el viernes 27 y el domingo 29, con dos partidos por día en el estadio de Twickenham, se definen las posiciones finales. Los primeros de cada tabla se enfrentan por el título. Los segundos, por el tercer puesto, y así. Además, habrá un reconocimiento adicional al hemisferio que haya obtenido más puntos. En julio hubo nueve triunfos por lado, aunque el sur consiguió un bonus más y lidera 49 a 48.

Francia y Sudáfrica son dos de los candidatos para disputar la final en Twickenham ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Los candidatos

Sudáfrica y Nueva Zelanda llegan con puntaje perfecto (15 puntos) y se disputan la supremacía del sur. Los campeones del mundo tienen por delante duelos con Italia, Francia e Irlanda, mientras que los All Blacks visitan a Escocia, Gales e Inglaterra, un fixture en principio más accesible. El duelo de la Rugby Greatest Rivalry sí lo ganaron los Springboks por 2-1, pero los de negro vienen creciendo y aplastaron a Australia en la Bledisloe Cup.

En el norte hay más incertidumbre: Francia, Escocia, Inglaterra e Irlanda acumulan dos victorias y un empate, aunque los franceses (los favoritos) lideran con 12 puntos. Francia e Irlanda reciben a Sudáfrica, la Argentina y Fiji, mientras que Inglaterra y Escocia serán locales ante Nueva Zelanda, Australia y Japón. No hay grandes diferencias. Imposible hacer predicciones.

Los All Blacks crecieron durante 2026 tras la llegada de Dave Rennie Gallo Images - Getty Images Europe

Partidos imperdibles

Los duelos Irlanda vs. Argentina (el viernes a las 17.10) e Inglaterra vs. Australia aparecen como los más atractivos de este fin de semana. Siete días más tarde, Francia y Sudáfrica prometen sacarse chispas en París. Todo se resolverá el 21 de noviembre, con una jornada para quedarse mirando rugby: Inglaterra recibe a Nueva Zelanda, Irlanda se enfrenta a Sudáfrica y Francia choca con la Argentina. El viernes 27 se jugarán los partidos por el 11° y 5° puestos, el sábado 28 por el 9° y el 3°, y el domingo 29 por el 7° y la gran final.

Inglaterra y Nueva Zelanda cierran la etapa regular del Nations Championship el sábado 21 de noviembre David Rogers - Getty Images Europe

Plaga de lesiones

La ventana de julio transcurre apenas finalizadas las ligas domésticas, después de una larga temporada. Muchas selecciones aprovechan para darles descanso a los jugadores que tuvieron mucho trajín y para probar nuevos valores. En noviembre, en cambio, se pone toda la carne al asador. Esta vez no es distinto, con la excepción de la gran cantidad de figuras que quedaron al margen por lesión. Por nombrar los más salientes: Sudáfrica pierde a Eben Etzebeth y Cheslin Kolbe; Nueva Zelanda, a Ardie Savea; Francia, a Matthieu Jalibert y Thomas Ramos; Irlanda, a Caelan Doris, Jack Conan y Sam Prendergast; Australia, a Will Skelton, e Italia, a Tommaso Menoncello y Juan Ignacio Brex.

El italiano Tommaso Menoncello, una de las figuras que se pierde el Nations Championship por lesión STEFANO RELLANDINI - AFP

Las aspiraciones de los Pumas

Ante la ausencia de Rugby Championship y el aliciente de jugar por los puntos, Felipe Contepomi puso énfasis en julio convocando a los mejores y rotó en los test matches ante Sudáfrica y Australia. Pero la larga inactividad conspiró en el duelo con Escocia y la indisciplina costó la derrota con Inglaterra. En el medio vencieron a Gales y llegan con una victoria y dos derrotas. La lógica indica que pelearán con Australia por el tercer puesto en la conferencia (los Wallabies tienen el mismo récord y un punto más) y aspiran a terminar quintos en la general como mejor escenario. Más que el resultado final en la competencia, importa terminar bien un año hasta aquí irregular para encarrilar el tren que tiene como estación terminal el Mundial de Australia 2027.

Desde que en 1998 se instauró la gira europea de fin de año, que en 2006 se estandarizó en tres test matches (excepto en años mundialistas y en la pandemia de 2020), los Pumas nunca pudieron ganar los tres encuentros. Un año atrás estuvieron cerca. Tampoco nunca vencieron a Irlanda en Dublín. En 2025 quedaron a pocos metros.

Algunas bajas de último momento le agregaron algunos asteriscos a un plantel que se presumía íntegro por primera vez en este 2026. No estarán Santiago Carreras, Joaquín Oviedo ni Thomas Gallo, pero regresan Pedro Rubiolo, Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Joel Sclavi, que no jugaron en todo el año. Además, será el estreno de Mario Ledesma como entrenador de forwards y Shaun Edwards de defensa, dos engranajes que deben acoplarse al grupo y tienen mucho conocimiento para aportar.

Santiago Chocobares y Juan Martín González (atrás), dos regresos trascendentales para los Pumas Mark Baker - AP

Las cinco semanas consecutivas de entrenamientos en conjunto (incluida la concentración de tres días en Londres la semana pasada) representan una gran plataforma para iniciar la construcción del equipo rumbo al Mundial.

Las posiciones

Hemisferio Sur

Pos. Equipo PJ PG PP Dif. PB Pts.

Sudáfrica 3 3 0 +81 3 15

N. Zelanda 3 3 0 +51 3 15

Australia 3 1 2 +29 4 8

Argentina 3 1 2 -2 3 7

Japón 3 1 2 -26 0 4

Fiji 3 0 3 -96 0 0

Hemisferio Norte

Pos. Equipo PJ PG PP Dif. PB Pts.