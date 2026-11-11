Así está la tabla de posiciones del Nations Championship 2026, con los Pumas

El Nations Championship 2026 llegó a instancias decisivas porque en los próximos dos fines de semana se definirá la primera etapa y los 12 seleccionados participantes, media docena por cada Hemisferio y entre los que están los Pumas, luchan por terminar lo más arriba posible en las tablas de posiciones.

A falta de un par de fechas para concluir el calendario, en el Norte manda Francia con 17 puntos producto de tres victorias y una derrota. Inglaterra e Irlanda cuentan con el mismo récord, pero acumulan 15 unidades a raíz de que sumaron dos unidades menos de bonus que Les Bleus. Más atrás figuran Escocia, Gales e Italia.

Inglaterra se ubica segundo en el Hemisferio Norte del Nations Championship Gustavo Garello - AP

En el Sur, en tanto, dominan Sudáfrica y Nueva Zelanda con 20 tantos cada uno gracias a que celebraron en los cuatro test match que disputaron. La ventaja de los Springboks es a partir de que cuentan con mejor diferencia de goles que los All Blacks (+140 contra +73).

Debajo de ellos se encolumnan Australia, la Argentina y Japón, todos con una victoria y tres derrotas y sin chances de aspirar al primer lugar. Los Wallabies tienen ocho puntos, los Pumas siete y los nipones, cinco. Fiji perdió todo los encuentros y no tiene unidades.

Tabla de posiciones del Nations Championship

Así están las tablas de posiciones del Nations Championship, a falta de dos fecha

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. De acuerdo a la posición en la que terminan es que compiten por un puesto en las Finales.

Los All Blacks tienen un sólido andar en el Nations Championship Gary Day - AP

Definición del Nations Championship

La primera edición del Nations Championship se definirá con las Finales en el estadio de Twickenham, en Londres, entre el 27 y 29 de noviembre. En tres días se disputarán seis partidos para decidir la ubicación de cada seleccionado, entre ellos la Gran Final por el título.

Partido por el 11° puesto: 6° Hemisferio Norte vs. 6° Hemisferio Sur

Partido por el 9° puesto: 5° Hemisferio Norte vs. 5° Hemisferio Sur

Partido por el 7° puesto: 4° Hemisferio Norte vs. 4° Hemisferio Sur

Partido por el 5° puesto: 3° Hemisferio Norte vs. 3° Hemisferio Sur

Partido por el 3° puesto: 2° Hemisferio Norte vs. 2° Hemisferio Sur

Final: 1° Hemisferio Norte vs. 1° Hemisferio Sur