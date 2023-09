escuchar

Los Pumas no dieron la talla en su debut en el Mundial de rugby Francia 2023 y cayeron sin atenuantes contra Inglaterra por 27-10 en el estadio de Marsella en el partido que abrió el grupo D. Más allá de la magra presentación, el combinado nacional tiene las mismas expectativas que en la antesala al torneo aunque jugará los próximos encuentros con la presión de no tener margen de error.

En la segunda fecha de la zona se enfrentarán Samoa vs. Chile el sábado 16 de septiembre a las 10 (hora argentina) en Bordeaux e Inglaterra vs. Japón un día después desde las 16 (hora argentina) en Niza. Así, el conjunto argentino que dirige el australiano Michael Cheika quedará libre y se volverá a presentar en la tercera jornada vs. Samoa en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. El duelo está programado para el viernes 22 de septiembre a las 12.45 y se transmitirá en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, Telecentro Play, DGO y Cont.ar. En Canchallena.com, en tanto, se dispondrá del minuto a minuto y estadísticas actualizadas al instante.

En ese contexto, la aArgentina tiene casi dos semanas de descanso para revisar lo expuesto en el debut. La derrota inicial la obliga a ganar todos los partidos que le restan para clasificar a cuartos de final: a Samoa, Chile y Japón. De darse los resultados estimados por el poderío de uno, el cotejo contra los nipones será trascendental para obtener el hipotético segundo puesto si Inglaterra no trastabilla y enfrentar en la siguiente instancia al ganador del grupo C, en el que están Australia, Gales, Fiji, Georgia y Portugal.

Santiago Chocobares hizo se debut en un Mundial en la derrota ante Inglaterra, este sábado Daniel Cole - AP

Fixture y resultados del grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa vs. Chile - Sábado 16 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Inglaterra vs. Japón - Domingo 17 de septiembre a las 16 en Niza.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D

El plantel de los Pumas

Matías Alemanno.

Eduardo Bello.

Rodrigo Bruni.

Agustín Creevy.

Thomas Gallo.

Francisco Gómez Kodela.

Juan Martín González.

Javier Oviedo.

Facundo Isa.

Marcos Kremer.

Tomás Lavanini.

Pablo Matera.

Julián Montoya.

Guido Petti.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Joel Sclavi.

Mayco Vivas.

Lautaro Bazán Vélez.

Gonzalo Bertranou.

Emiliano Boffelli.

Martín Bogado.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Lucio Cinti.

Tomás Cubelli.

Jerónimo De la Fuente.

Juan Imhoff.

Rodrigo Isgró.

Juan Cruz Mallía.

Matías Moroni.

Nicolás Sánchez.