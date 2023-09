escuchar

No hay dudas de que este partido con Samoa es de vital importancia para los Pumas en su búsqueda de la clasificación para los cuartos de final. Pero además será importantísimo para que muestren su verdadero nivel y generar un envión positivo que les permita afrontar el resto de la competición con otra confianza. Teniendo en cuenta las declaraciones de los jugadores y el staff, no me caben dudas de que existe sed de una ansiada revancha y de redimirse de la floja actuación que tuvieron contra Inglaterra.

Trece largos días han transcurrido entre el partido del debut y éste. Todo este largo tiempo permitió, seguramente, realizar una profunda autocrítica, como también concientizarse del verdadero potencial del equipo. Llegó el momento de salir a jugar sin ninguna restricción y demostrar que la mala actuación frente a Inglaterra no fue más que un traspié. Es momento de salir a la cancha a dejar todo y de enfocarse plenamente en cada una de las acciones que presente el desarrollo frente a Samoa.

Por lo que mostró el rival en el encuentro con Chile, no hay ninguna duda de que los Pumas son un equipo de mayor jerarquía. Sin desmerecer a Chile, que mostró ser un equipo valeroso, entiendo que los samoanos no tuvieron mayores inconvenientes para superarlo. Marcaron muchos tries de maul –los Pumas deberán estar prevenidos de esta fortaleza– pero no mostraron tener un juego muy fluido. Por momentos tampoco pareció que dominaran el juego de contacto tan contundentemente como uno habría esperado.

Domingo Saavedra tacklea a Christian Leali'ifano; en el juego de contacto físico, Samoa no hizo diferencias considerables frente a Chile, al que venció por 43-10. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Como suele suceder, los primeros 20 minutos del encuentro serán fundamentales. Es importante que el equipo argentino comience con un ritmo y una actitud arrolladores, para vapulear psicológicamente la confianza del equipo isleño y marcar su territorio. Los samoanos deben sentir que llevarse una victoria en el encuentro de este viernes será una misión imposible.

Sería interesante que los Pumas plantearan un juego de ocupación con el pie para mantener a Samoa en su campo. Eso les permitiría jugar con mayor tranquilidad en ataque, y obligar al adversario –que suele ser bastante desestructurado por momentos– a cometer errores. De esta manera y en su campo, podrán animarse a arriesgar y jugar más, sin tomar tanto riesgo.

Pienso que con la entrada de Guido Petti, junto a Juan Martín González, hay una gran oportunidad de recuperar varias pelotas en el line-out, lo que permitiría al equipo argentino privar a Samoa de la posesión. Al ser dos jugadores muy ágiles en el juego aéreo, con gran capacidad de salto y más livianos, tienen una excelente ocasión para disputar las pelotas en la hilera y generarles presión a los isleños.

Los Pumas tuvieron trece días para cambiar la mentalidad, recobrar la confianza y convencerse del potencial del equipo; deben mostrarlo en el estadio Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne, donde este jueves hicieron el captain's run. Juan Gasparini / Gaspafotos - Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín y Gaspafotos

También considero que hay una gran oportunidad para medirnos en el scrum. Aunque el pack samoano no será fácil, ya que es de gran tamaño y pesado, creo que los Pumas tienen una formación mucho más técnica. Es un excelente partido como para plasmar lo que seguramente vienen practicando en la semana...

La mayor similitud que me tocó vivir con el seleccionado habiendo perdido el primer encuentro en un mundial fue en Nueva Zelanda 2011. En aquel momento caímos contra Inglaterra y estábamos obligados a ganar el resto de los partidos de la zona para clasificarnos... Entiendo, igualmente, que en este Mundial los Pumas tienen un grupo más accesible que nosotros en aquel momento. La realidad es que frente a los tres rivales que quedan –sin desmerecerlos ni subestimarlos– los Pumas son un equipo de mayor jerarquía y tienen un plantel mucho más experimentado.

Pato Albacete en acción en el debut frente a Inglaterra en el Mundial... Nueva Zelanda 2011. LA NACION

En aquel momento tuvimos que enfrentarnos con Rumania, un adversario de menor jerarquía; después tuvimos un compromiso dificilísimo contra Escocia, el que podía generar el corte, y un enfrentamiento con Georgia, que siempre es un oponente difícil. Más aún, si llegábamos a equivocarnos pensando que lo más difícil había pasado frente a Escocia... A pesar de que no jugamos bien y nos costó mucho más que lo deseado, ganamos sin sobresaltos.

Tanto Samoa como Japón están un paso más adelante que Chile, que está en su primera participación mundialista. Chile ha progresado mucho en el juego los últimos años, pero aún se encuentra un escalón por debajo de esos dos equipos.

Lo peligroso de Samoa es que es irregular y, por momentos, imprevisible. Es capaz de jugar excelentemente y a la semana siguiente hacerlo en un nivel completamente distinto. Tiene jugadores que individualmente pueden marcar diferencia, pero en general suele ser un equipo bastante desestructurado que basa su juego en sus cualidades físicas y en cierta improvisación. Acostumbra salir de la estructura de juego planteada y no tener tanto rigor en sus organizaciones.

Samoa derrotó a Chile en su estreno, pero su juego estuvo lejos de impresionar positivamente y exhibió indisciplina táctica; los Pumas son superiores. ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Podemos ver esto en uno de los tries que recibió en el debut. Un jugador chileno produjo el corte en la defensa samoana debido a un grave error de uno de sus integrantes. Éste decidió salir a cortar el ataque chileno rompiendo su sistema defensivo, que se encontraba con la cantidad de jugadores necesaria para contrarrestar dicha ofensiva. Eso se debió más que nada a que el samoano intentó “romper” al portador de la pelota con agresividad. Finalmente, terminó abriéndole el hueco a otro chileno... La situación se traduce en una importante oportunidad para los Pumas, que en caso de encontrarse atentos y bien posicionados en ataque, podrán capitalizar eso.

Hay tres cambios en la formación titular. Entra Guido Petti, que tiene mucha experiencia, una gran movilidad y un excelente desempeño en el juego aéreo; en ese sentido va a dar mucha tranquilidad en la obtención, y, como decía, no me caben dudas de que con él y con Juan Martín González hay grandes posibilidades de molestar y de recuperar varias pelotas en la hilera. Más aun teniendo en cuenta que el equipo samoano no posee saltadores de ese calibre.

Guido Petti Pagadizábal vuelve a ser titular en el seleccionado y aportará experiencia y habilidad en el line-out. Juan Gasparini / Gaspafotos

A Eduardo Bello se le está dando una oportunidad. Francisco Gómez Kodela es un pilar muy experimentado que venía cumpliendo un excelente papel, teniendo sólidas actuaciones y muy buenas temporadas en Europa estos últimos años. Será interesante seguir cómo Bello, un chico joven que tiene mucho futuro, juegan este tipo de partidos…

Por último, notamos el ingreso de Matías Moroni, que aportará toda su experiencia. Personalmente, me sorprendió que no jugara de entrada; siempre muestra muchísima actitud y una gran energía, de ésa que contagia. No me caben dudas de que mostrará todo lo que tiene para dar, y espero tenga un gran rendimiento.

* Patricio Albacete fue para de los Pumas de Bronce, en el Mundial Francia 2007