Los Pumas vs. Sudáfrica: desactivar una squad bomb sin explotar antes de tiempo

Una excelente prueba tendrán los Pumas este sábado. Enfrentarse con los Springboks, los campeones mundiales, en el mítico Ellis Park, de Johannesburgo, tan caro a la historia del rugby argentino, servirá, sin dudas, para saber dónde está exactamente parado el equipo con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Y, por cierto, con solamente dos pruebas más –una de ellas, España, de más bajo nivel– antes de situarse en el campamento de La Baule-Escoublac, a una hora de viaje de Nantes, para afrontar la competencia máxima del rugby. Que para la Argentina se iniciará frente a Inglaterra, del sábado 9 de septiembre en Marsella.

La última fecha del Rugby Championship mostrará a unos Pumas que llegan entonados por la muy buena victoria conseguida como visitantes contra los Wallabies y, sobre todo, con el plantel completo luego de las vacaciones de las que gozaron varios jugadores que quizá sean titulares en el Ellis Park. Que sea una prueba como para ver dónde está ubicado el equipo no implica que sea un test excluyente. Para los mundiales –está probado– lo importante es que los seleccionados exploten en ese momento, nunca antes. Veamos un par de casos.

Los Pumas vienen de una buena semana en Australia, donde vencieron a Wallabies, y de una de fecha libre en el Championship. Prensa UAR / Matty Georges

En 2007, aquel equipazo que tenía la Argentina perdió ante Gales en Cardiff (27-20) en el último gran examen previo al debut en el Mundial y pocos días después tuvo un flojo desempeño frente a la débil Bélgica. Sin embargo, ninguna de esas señales fue alarmante, ya que se advertía que el plantel estaba afilado como para hacer lo que luego cumplió: un histórico tercer puesto. Por el contrario, en 2019, los Pumas tuvieron un raid que incluyó, por medio de Jaguares, llegar a la final del Super Rugby y, después, poner contra las cuerdas a los All Blacks, en Vélez. Ahí, esa tarde, cuando parecía que ganarles por primera vez a los neozelandeses estaba al alcance de la mano, el equipo dio tanto que luego de desinfló. Explotó mucho antes de que llegara el partido que en Japón era el decisivo, el primero, contra Francia. La eliminación en la rueda inaugural fue, en parte, el resultado de una incorrecta administración de la energía física y mental en la recta final camino a la Copa del Mundo.

Los resultados siempre vienen acompañados por el cómo. Por eso es excelente la prueba de este sábado. Sudáfrica, con su squad bomb, especialmente ese pack que es un culto a la potencia física, obligará a los Pumas a no solamente resistir, sino también a encontrar variantes para contrarrestarlo. Otra vez es muy importante la disciplina. En este Rugby Championship los argentinos recibieron un promedio de 2,7 puntos por cada penal que concedieron, con picos que llegaron a los 4,4 puntos. Es una cifra muy alta estando el Mundial tan cerca. Y si en Johannesburgo no se mejora en esa situación del juego, los Boks pueden facturarlo caro, ya que cada ocasión de line-maul que tienen en favor termina concretada, invariablemente, en try.

Tomás Lavanini, un habituá entre los forwards de los Pumas; será vital mantener la disciplina en Ellis Park, para que Springboks no saque ventaja de su poderío físico. Prensa UAR / Matty Georges

Por eso, más allá del resultado (obviamente, siempre es bienvenido el triunfo) será importante ver cómo se comporta el equipo en la cancha, cuál es la talla que brinda en los 80 minutos. Dar señales hacia el futuro. En cuanto a la lista definitiva de los 33 que irán a Francia, también este partido, y el del otro sábado, nuevamente con los sudafricanos pero en Liniers, servirán para definirla, si es que Michael Cheika todavía tiene alguna duda en algún puesto.

En el viejo Ellis Park de tribunas de madera, los Pumas entraron al concierto internacional un 19 de junio, el de 1965, al imponerse a los Junior Springboks por 11-6. Cincuenta y ocho años más tarde regresan a esa catedral del rugby con la misión que desde aquel momento siempre tiene el seleccionado argentino de rugby: dar al máximo en pos de la historia, que otra vez está por delante.