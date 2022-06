Los Pumas y Agustín Creevy: qué cambió entre el capitán desechado por Mario Ledesma y el artillero que vuelve a la selección casi tres años después

Mil cincuenta y seis días habrán pasado entre el último partido de los Pumas en casa y el reencuentro de este sábado. Es un lapso idéntico al transcurrido desde que Agustín Creevy vistió por última vez la camiseta celeste y blanca en el país. El partido frente a Sudáfrica por el Rugby Championship 2019 en Salta fue, al mismo tiempo, el último del seleccionado argentino y del ex capitán en este suelo.

El primero de los tres encuentros de la serie con Escocia, que tendrá lugar este sábado a las 16.05 en Jujuy, representa entonces dos regresos. Los Pumas vuelven a reencontrarse con la gente una vez levantadas todas las restricciones a las que forzó la pandemia, y Creevy vuelve a encontrarse con los Pumas. Además, el encuentro marca el inicio del ciclo de Michael Cheika al frente del seleccionado, con el Mundial Francia 2023 en la línea de llegada.

Los Pumas se instalaron en San Salvador de Jujuy el domingo pasado y desde entonces recibieron el afecto del público local. A partir del momento en que los jugadores bajaron del avión, en la puerta del hotel y en los traslados a los entrenamientos, los jujeños se hicieron sentir. El equipo necesitará que ese cariño se transforme en aliento a la hora de entrar en la cancha para que sea un factor de presión al rival.

Si todo va bien para él, Creevy volverá a tener enfrente la camiseta de Sudáfrica, en el Rugby Championship de agosto y septiembre; es el segundo entre los jugadores que más veces actuaron en los Pumas, después de Nicolás Sánchez. MICHAEL SHEEHAN - AFP

Uno de los favoritos de la gente, por ser uno de los históricos y por su carisma, es Creevy. “El recibimiento de la gente fue bárbaro”, reconoció el hooker en declaraciones a la prensa. “Tuve la suerte de jugar acá, en Jujuy, ante Georgia [en 2017], y siempre el recibimiento es increíble. Esperemos que sea así en el resto de la gira. Venir al interior siempre es increíble. La intención es compartir [con los hinchas] lo que no se pudo vivir en estos últimos años. Es devolverles algo, compartir lo que es la camiseta y saber que ellos también son parte de esto. Son parte de los Pumas. Todos somos parte de los Pumas”.

El hooker surgido de San Luis no juega en los Pumas desde la despedida del Mundial de Japón 2019, contra Estados Unidos. Luego de la pandemia pasó de Jaguares a London Irish y rechazó la convocatoria al Tri-Nations 2020. No volvió a ser tenido en cuenta por Mario Ledesma, que le había quitado la capitanía a poco de asumir, en 2018. A fuerza de buenas actuaciones en la liga Premiership inglesa y, sobre todo, de muchos tries, se ganó la consideración de Cheika.

Creevy, referente mundial del rugby argentino

Ahora, el argentino que más veces portó la cinta de capitán de los Pumas, 51, tendrá la oportunidad de revalidar su nivel en la escena internacional. A los 37 años (llegará con 38 al Mundial) demostró que cuanto menos merecía volver a ser tenido en consideración en un puesto en el que no sobra recambio detrás del titular indiscutido, el capitán Julián Montoya. Tras ambos aparecen Ignacio Ruiz (Jaguares XV), el tercer hooker en el plantel, y los de Argentina XV: Facundo Bosch, que debió darse de baja de la gira por Europa por una lesión; Santiago Socino, Andrea Panzarini y Pablo Dimcheff.

Con Julián Montoya, su sucesor en el puesto y en la cinta de capitán, y Matías Moroni, citado a último momento para los Pumas a raíz de la una lesión ajena. @tutemoroni

“Estoy muy feliz de estar acá, de volver a ponerme la ropa de los Pumas, de reencontrarme con viejos amigos, de ver gente nueva. Es todo emocionante”, continuó Creevy. “Tratar de hacer nuevos lazos está bueno también. En el plantel hay gente chica y más grande, y también debemos crear un vínculo con los entrenadores y todo el staff. Estamos todos muy contentos; el recibimiento fue muy lindo. Estoy muy feliz”.

El cambio de entrenador fue clave para el regreso de Creevy, ya que Ledesma había afirmado que estaba buscando alternativas en el puesto con miras a Francia 2023. Creevy contó que el primero en comunicarse con él fue Andrés Bordoy, el entrenador de forwards, y luego recibió un llamado de Cheika para saber si quería volver a los Pumas. “Obviamente, dije que sí”, contó el primera línea en ESPN. “Cuando estaba de vacaciones llegó un mensaje de Whatsapp que decía que estaba convocado. Fue increíble. Hoy me siento más experimentado, entendiendo mucho los mensajes y la postura de los entrenadores y del equipo. London Irish me ayudó a darme cuenta de que puedo ayudar en muchos aspectos, no solamente en el juego”.

En la última temporada, Creevy jugó 25 partidos (23 como titular), totalizó 1393 minutos y registró la notable cifra de 18 tries, que lo convirtió en el máximo artillero entre los argentinos que actúan en Europa. Catorce de esas conquistas se dieron en la Premiership, y fueron dos menos que las del tryman del certamen (Max Malins, de Saracens). Entre los Exiles, que lograron una histórica clasificación para disputar la Heineken Champions Cup luego de 10 años de ausencia, también se destacaron Lucio Cinti y Juan Martín González, otros dos integrantes del plantel de los Pumas, y Facundo Gigena, de Argentina XV. Este sábado el hooker será rival de sus compañeros de club Ben White y Kyle Rowe.

No pudo ser para #LondonIrish en el último partido de su temporada pero hubo doblete de @agustincreevy . El hooker formado en @clubsanluis_ok apoyó dos tries en la derrota 27-24 ante #Bath. https://twitter.com/ScrumESPN

“Escocia es un equipo muy duro, físico y al que le gusta jugar”, describió Creevy. “Tengo dos compañeros de London Irish que están en el seleccionado, así que será lindo verlos, también. Imagino un duelo en el que vamos a arriesgar los dos equipos, y seguramente se dará un partido muy físico”.

Para los Pumas, es el inicio de una nueva era. Para Creevy, el esperado regreso. El reencuentro con la Argentina, casi tres años después, es el denominador común.