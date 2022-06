¡Meta Tucumán! El equipo inolvidable que derrotó a los Pumas y a Francia, el público al que compararon con el del Maracaná

Tucumán ardía con el rugby cuando el siglo pasado empezaba a evaporarse. Treinta años atrás, la noche del martes 23 de junio de 1992, el seleccionado de esa provincia venció a la poderosa Francia, en lo que significó el pico más alto de su rica historia. En la caldera del estadio de Atlético Tucumán, más de 20 mil personas festejaron no sólo el triunfo, sino la épica remontada en el segundo tiempo, coronada con un penal de Santiago Mesón a 3 minutos del final, que decretó el 25-23. Fue también, claro, una de las páginas más gloriosas del rugby argentino.

La Naranja perdía 23-3 al término del primer tiempo. Hasta ahí, había sido un festival de rugby champagne, incluidos dos tries. Pero como dijo el recordado pilar Julio Coria, “en el vestuario, en el entretiempo, salió algo místico y dimos vuelta el partido”. Un try a los 9 minutos del capitán, José Santamarina, empujado por todo el pack y todo Tucumán, más cinco penales y una conversión del pie mágico de Santiago Mesón dieron forma a una victoria largamente celebrada en aquella noche fría y brumosa. Para dimensionar aún más lo conseguido: unos días después, esa misma Francia doblegó fácilmente en los dos tests jugados ante los Pumas en Vélez, por: 27-12 y 33-9. Ese año, el try aumentó su valoración de 4 a 5 tantos.

José Santamarina con la pelota, la noche del triunfo tucumano sobre Francia (Foto La Gaceta) La Gaceta

El 17 de agosto se cumplirán 40 años de otro impacto del seleccionado tucumano, el que representó el punto de inicio para la gloria y el desarrollo que llegaron después. En Concepción, capitaneados por uno de sus símbolos, el “Gallo” Héctor Cabrera, y dirigidos por primera vez por Petra-Castillo-Galindo, el trío que en 1985 los llevaría a ganar el Campeonato Argentino y quebrar la hegemonía de Buenos Aires, los tucumanos vencieron por 16-11 a los Pumas, que como Sudamérica XV venían de doblegar a los Springboks.

La noche inolvidable ante Francia

“La noche ante Francia fue increíble. Sin dudas es el triunfo más importante en la historia de Tucumán”, afirma el colega Tomás Gray, que comentó ese partido para la televisión junto al relato de Nicanor González del Solar. Cada vez que venía a la Argentina, Francia pedía jugar con Tucumán. En 1988, la Naranja había empatado en 18 ante los europeos, con 6 penales de Mesón. Tras ese encuentro, el entrenador francés, el legendario Jacques Fouroux, comparó al estadio de Atlético con el Maracaná: “Con 180 mil espectadores menos, pero bailan y gritan como en el Maracaná”. Y la crónica del Midi Olympique comenzaba así: “Si a usted le gusta el rugby y va a la Argentina, no deje de presenciar un partido en Tucumán. Usted verá allá una cosa única en el mundo”.

Nicolás Sánchez, goleador histórico de los Pumas y oriundo de Tucumán Kris Matthews - Gaspafotos / UAR

Un año después llegó Sudáfrica, en su vuelta tras el boicot por el régimen de discriminación racial. Los sudafricanos llamaron a ese partido “La batalla de Tucumán” y consideraron que fue clave para templar al equipo que en 1995 ganó la Copa del Mundo.

Así lo vivieron los jugadores

La Naranja venció a Francia con este XV: Mesón; Gabriel Terán (Mariano Galíndez, a los 25 minutos), José Gianotti, Patricio Mesón y Lucas Herrera; Ricardo Sauze y Roberto Zelarayán; Sergio Bunader, Santamaría, Fernando Buabse; Agustín Macome, Pablo Buabse; Luis Molina, Ricardo Le Fort y Coria. Los entrenadores fueron Nicolás Rizzo, Gabriel Palou y Juan Carlos López.Tucumán ganó 11 veces el Campeonato Argentino. Aportó hasta hoy 77 jugadores al seleccionado nacional. Pablo Garretón fue capitán Puma en el Mundial 1991. Nicolás Sánchez, goleador histórico de los Pumas y el tucumano más experimentado del equipo que pasado mañana enfrentará a Escocia, recién empezaba a caminar cuando hace 30 años la Naranja hizo historia. Como dice su gente, “¡Meta Tucumán!”