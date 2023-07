Los Pumas y una señal de alerta: la derrota aplastante ante All Blacks acentúa la caída por una pendiente peligrosa

escuchar

MENDOZA.- Mejor dar vuelta rápido la página de este partido. Mejor quedarse con que no estaban dadas todas las condiciones para enfrentar a una potencia como los All Blacks. Mejor pensar que el camino de los Pumas hacia el Mundial de Francia recién empieza. Porque las conclusiones positivas, tanto colectiva e individualmente, son nulas.

Los Pumas comenzaron la preparación hacia el Mundial con una aplastante derrota por 41-12 ante Nueva Zelanda en el estreno del Rugby Championship, una actuación que acentúa la pendiente por la que comenzaron a descender en los últimos dos partidos. Nunca durante los 80 minutos logró el equipo argentino jugar con la intensidad que requiere no ya enfrentar a los All Blacks, sino afrontar cualquier partido internacional. La falta de concentración, sumado al ímpetu acostumbrado de los neocelandeses, resultó en una derrota categórica.

En los últimos dos partidos, los Pumas sufrieron 93 puntos en contra, ya que en su última presentación de 2022 habían caído por 52-29 ante Escocia. Después de la victoria ante Nueva Zelanda en Christchurch el año pasado, los All Blacks ganaron los siguientes dos partidos ante Argentina por un acumulado de 94-15.

Caleb Clarke Dane Coles celebran uno de los siete tries de All Blacks ANDRES LARROVERE - AFP

Una tarde fresca a pleno sol, el estadio Malvinas Argentinas repleto (hubo 34.550 espectadores) y el aliento que empezó a caer temprano de las tribunas, incluida la muy estridente y emotiva entonación del himno, configuraron un marco idílico para jugar al rugby. Sin embargo, los Pumas nunca pudieron meterse en el partido. Una sola semana de preparación en conjunto y un equipo conformado con muchos jugadores de recambio, algunos de los cuales están buscando su lugar en la lista mundialista. es un hándicap demasiado alto ante los All Blacks, incluso a pesar de que los visitantes llegaban con algunas dudas. ¿Alcanza como excusa? Sí para justificar la superioridad de los hombres de negro, aunque no para atenuar la falta de actitud.

Es evidente que hay mucho por trabajar y que en los próximos dos meses, de aquí al 9 de sepetiembre, día del estreno mundialista ante Inglaterra en Marsella, el equipo estará junto prácticamente todos los días y tendrá más competencia para probarse. Las cuestiones básicas en las que los Pumas buscan hacerse fuertes y habían desaparecido de manera preocupante ante Gales y Escocia en noviembre último, como la concentración y la disciplina, fueron los déficits más graves. Los argentinos cometieron 12 penales y sufrieron una amonestación (Rodrigo Bruni, al final del primer tiempo).

Tampoco hubo solidez defensiva, sobre todo por las puntas, donde Nueva Zelanda desbordó con facilidad. Las formaciones fijas estuvieron muy por debajo del estándar: tres line-outs propios perdidos (uno de los cuales derivó en el primer try) y cinco penales en el scrum son cifras que alcanzan para graficar esta afirmación. De las variantes ofensivas que prometió el entrenador Michael Cheika que comenzarían a implementar este año no se observó nada.

El try de Sordoni, un espejismo Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Nueva Zelanda tuvo una efectividad cercana al 100% en sus avances y logró tries que parecieron demasiado fáciles. Un tackle quebrado, algo que ocurrió con asiduidad, fue suficiente para generar desequibrio y terminar la jugada abajo del in-goal. Así, en el primer tiempo los cinco avances de los visitantes terminaron en cinco tries. Recién en la primera acción de la segunda mitad los Pumas lograron recuperar una pelota en defensa. Eso les dio algo de ímpetu y, luego de forzar un par de penales, llegaron al try por la vía del pick-and-go (Lucio Sordoni, el autor).

Nueva Zelanda, que en el segundo tiempo con el resultado a su favor reguló la intensidad, llegó dos veces más al try. En la última acción, por la vía del maul, los Pumas decoraron un poco el marcador gracias a la conquista de Agustín Creevy.

El haka en pleno estadio Malvinas Argentinas, que tuvo un marco desbordante Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

La oscilante apuesta por Santiago Carreras de apertura nuevamente cayó del lado negativo de la moneda. El cordobés estuvo errático en el juego con el pie y no aportó claridad en la conducción. Nicolás Sánchez tuvo su partido con más minutos en los Pumas desde 2021, ya que ingresó a los 13 del segundo tiempo. Entre los jugadores que tenían la oportunidad de mostrarse y empezar a ganarse un lugar en la lista mundialista, ninguno hizo méritos suficientes. Mateo Carreras falló en el juego aéreo, Lucio Cinti estuvo desordenado en defensa, Sebastián Cancelliere (que sobre la hora reemplazó a Bautista Delguy, lesionado) no gravitó, Gonzalo Bruni se perdió un try al inicio cuando el equipo estaba en partido, Sordoni fue muy penalizado en el scrum. Claro que cuando los jugadores que constituyen la columna vertebral no funcionan, es más difícil que quienes deben seguirlos puedan sacar la cara por el resto.

Se trata sólo del primer partido, al que se llegó sin la preparación necesaria y sin jugadores clave. Que enfrente hayan estado los All Blacks no hace más que acrecentar el grado de dificultad. Sí preocupa que los Pumas todavía no hayan incorporado en un mínimo aceptable cuestiones básicas como la disciplina, la defensa y las formaciones fijas.

Ahora se viene un viaje largo hasta Australia para jugar en siete días ante los Wallabies, que también empezaron con una goleada en contra, ante Sudáfrica en Pretoria. Buena oportunidad para reagrupar filas, seguir trabajando y empezar a enderezar esa pendiente. Este partido, mejor olvidarlo. O aprender de él.

Los Pumas deben levantarse rápido de la derrota Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

La síntesis del partido

Argentina (12): Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Moroni, Lucio Cinti y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Lucio Sordoni, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

ST: 13m, Nicolás Sánchez por Cancelliere y Matías Orlando por Moroni; 20, Pedro Rubiolo por Lavanini y Santiago Grondona por González; 25, Mayco Vivas por Gallo, Eduardo Bello por Sordoni y Lautaro Bazán Vélez por Bertranou; 28, Agustín Creevy por Montoya.

Nueva Zelanda (41): Beauden Barrett; Emoni Narawa, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Damian McKenzie y Aaron Smith; Sam Cane (c), Ardie Savea y Shannon Frizell; Josh Lord y Scott Barrett; Tyrel Lomax, Dane Coles y Ethan De Groot.

Entrenador: Ian Foster.

Cambios: ST 7m, Codie Taylor por Coles; 14, Ofa Tu’ungafasi por De Groot y Tupou Vaa’i por Lord; 21, Nepo Laulala por Lomax, Finlay Christie por Smith y Richie Mo’unga por B. Barrett; 27, Dalton Papali’i por Frizell; 29, Braydon Ennor por Ioane.

Puntos primer tiempo

4m, try de Coles (NZ); 8, try de Savea (NZ); 12, 29 y 40, goles de McKenzie por tries de J. Barrett, Ioane y Smith (NZ).

Amonestado: 38m, Bruni (A).

Puntos segundo tiempo

11m, try de Sordoni (A); 16, try de J. Barrett (NZ); 36, try de Narawa (NZ) 40, gol de Boffelli por try de Creevy (A).

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).