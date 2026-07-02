Los Pumitas vencieron a Irlanda y siguen con paso firme en el Mundial M-20 de Georgia

Los Pumitas avanzan a paso firme en el Mundial juvenil que se desarrolla en Georgia. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda derrotó a Irlanda por 62 a 40 y sumó su segundo triunfo tras el aplastante 78-14 conseguido ante Estados Unidos en el debut.

La síntesis del partido

Argentina: Simón Pfister; Bautista Lescano, Pedro Coll, Benjamín Ordiz Yujnovsky y Luciano Avaca; Federico Serpa Laporte y Juan Preumayr; Jerónimo Sorondo, Federico Torre y Tomás Dandé (capitán); Bautista Benavides y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas Mallea, Manuel Cuneo Camargo y Benjamín Farías Cerioni.

Cambios: Segundo tiempo: 12 minutos, Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni; 13, Nicolás Cambiasso por Cuneo Camargo; 16, Basilio Cañas por Sorondo y Ramón Fernández Miranda por Coll; 17, Valentino Reggiardo por Preumayr; 27, Manuel Giannantonio por Avaca; 34, Federico Narváez por Salinas Mallea, y 36, Felipe Hygonenq por Dande.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Irlanda: Noah Byrne; Charlie Molony, Jack Deegan, James O’Leary y Daniel Ryan; Tom Wood y Christopher Barrett; Alex Lautsou, Diarmaid O’Connell y Josh Neill; Donnacha McGuire y Joe Finn; Sam Bishti, Rian Handley y Max Doyle.

Cambios: Primer tiempo: 10 minutos, Charlie O’Shea por Wood. Segundo tiempo: 7 minutos: Duinn Maguire por Handley, Ben Blaney por Latsou y James O’Dwyer por Barrett; 14, Adam Cooper por Doyle, Black McClean por Bishti y Dylan Mc Neice por McGuire y Barrett por O´Dwyer, y 28, Robert Carney por O’Leary.

Entrenadores: Andrew Browne.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Serpa por try de Avaca (A); 9, gol de Serpa por try propio (A); 20, gol de O’Shea por try de Handley (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Pfister (A), y 35, gol de Serpa por try de Dande (A).

Amonestado: 30 minutos, Daniel Ryan (I).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 7.

Segundo tiempo: 5 minutos, gol de Serpa por try de Pfister (A); 9, gol de O’Shea por try propio (I); 12, gol de Serpa por try de Avaca (A); 14, gol de O’Shea por try de Jack Deegan (I); 19, gol de O’Shea por try de McClean (I); 26, gol de O’Shea por try propio (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Lescano (A); 36, gol de Serpa por try de Giannantonio (A), y 39, try de Neill (I).

Amonestado: 7 minutos, Benjamín Ordiz Yujnovsky (A).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 33.

Árbitro: Reuben Keane (Australia)

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi)