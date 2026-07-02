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Los Pumitas vencieron a Irlanda y siguen con paso firme en el Mundial M-20 de Georgia

La selección juvenil argentina de rugby se impuso por 62 a 40 en la segunda fecha del certamen

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Juan de Dios Vera Ocampo
Juan Preumayr, al ataque para los Pumitas, ante Irlanda, en el Mundial de Georgia
Juan Preumayr, al ataque para los Pumitas, ante Irlanda, en el Mundial de GeorgiaGiorgi Ebanoidze/Gaspafotos

Los Pumitas avanzan a paso firme en el Mundial juvenil que se desarrolla en Georgia. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda derrotó a Irlanda por 62 a 40 y sumó su segundo triunfo tras el aplastante 78-14 conseguido ante Estados Unidos en el debut.

La síntesis del partido

Argentina: Simón Pfister; Bautista Lescano, Pedro Coll, Benjamín Ordiz Yujnovsky y Luciano Avaca; Federico Serpa Laporte y Juan Preumayr; Jerónimo Sorondo, Federico Torre y Tomás Dandé (capitán); Bautista Benavides y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas Mallea, Manuel Cuneo Camargo y Benjamín Farías Cerioni.

Cambios: Segundo tiempo: 12 minutos, Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni; 13, Nicolás Cambiasso por Cuneo Camargo; 16, Basilio Cañas por Sorondo y Ramón Fernández Miranda por Coll; 17, Valentino Reggiardo por Preumayr; 27, Manuel Giannantonio por Avaca; 34, Federico Narváez por Salinas Mallea, y 36, Felipe Hygonenq por Dande.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Irlanda: Noah Byrne; Charlie Molony, Jack Deegan, James O’Leary y Daniel Ryan; Tom Wood y Christopher Barrett; Alex Lautsou, Diarmaid O’Connell y Josh Neill; Donnacha McGuire y Joe Finn; Sam Bishti, Rian Handley y Max Doyle.

Cambios: Primer tiempo: 10 minutos, Charlie O’Shea por Wood. Segundo tiempo: 7 minutos: Duinn Maguire por Handley, Ben Blaney por Latsou y James O’Dwyer por Barrett; 14, Adam Cooper por Doyle, Black McClean por Bishti y Dylan Mc Neice por McGuire y Barrett por O´Dwyer, y 28, Robert Carney por O’Leary.

Entrenadores: Andrew Browne.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Serpa por try de Avaca (A); 9, gol de Serpa por try propio (A); 20, gol de O’Shea por try de Handley (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Pfister (A), y 35, gol de Serpa por try de Dande (A).

Amonestado: 30 minutos, Daniel Ryan (I).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 7.

Segundo tiempo: 5 minutos, gol de Serpa por try de Pfister (A); 9, gol de O’Shea por try propio (I); 12, gol de Serpa por try de Avaca (A); 14, gol de O’Shea por try de Jack Deegan (I); 19, gol de O’Shea por try de McClean (I); 26, gol de O’Shea por try propio (I); 31, penal de Serpa (A); 34, gol de Serpa por try de Lescano (A); 36, gol de Serpa por try de Giannantonio (A), y 39, try de Neill (I).

Amonestado: 7 minutos, Benjamín Ordiz Yujnovsky (A).

Resultado parcial: Argentina 31 vs. Irlanda 33.

Árbitro: Reuben Keane (Australia)

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi)

Por Juan de Dios Vera Ocampo
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