Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Este miércoles finalizaron los octavos de final del certamen individual masculino del Masters 1000 de Cincinnati 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Tommy Paul vs. Flavio Cobolli, Thiago Tirante vs. Arthur Fils, Taylor Fritz vs. Brandon Nakashima y Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe. Los partidos se llevarán a cabo entre este jueves y viernes con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

El estadounidense Paul (24° del ranking ATP) dejó en el camino nada menos que al alemán Alexander Zverev (3°) por 4-6, 7-6 (6) y 6-4. El italiano Cobolli (10°) eliminó al español Rafael Jódar (11°) por 4-6, 7-6 (3) y 6-3. El argentino Tirante (50°) ganó otro partido para el recuerdo después de vencer a Novak Djokovic y sacó al checo Jakub Mensik (16°) por 5-7, 6-4 y 6-4. El francés Fils (21°) le ganó al australiano Álex De Miñaur (8°) por 6-3 y 6-4.

El norteamericano Fritz (9°) dejó fuera de competencia al australiano Christopher O’Connell (129°), la gran revelación de esta edición del Cincinnati Open, por 6-4 y 6-3. Su compatriota Nakashima (22°) derrotó al portugués Nuno Borges (47°) por 6-3, 6-7 (5) y 6-3. El italiano Musetti (15°) venció al portugués Jaime Faría (79°) por 7-5 y 6-2. Por último, el estadounidense Tiafoe (23°) se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 6-3 y 6-4.

Con los cuartos de final definidos, Taylor Fritz es el máximo favorito a ganar el Cincinnati Open EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma de cuartos de final

Tommy Paul vs. Flavio Cobolli - Jueves 20 de agosto a las 16.

- Jueves 20 de agosto a las 16. Thiago Tirante vs. Arthur Fils - Jueves 20 de agosto a las 21.30.

- Jueves 20 de agosto a las 21.30. Taylor Fritz vs. Brandon Nakashima - Viernes 21 de agosto a las 16.

- Viernes 21 de agosto a las 16. Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe - Viernes 21 de agosto en horario a confirmar.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El italiano Flavio Cobolli se ilusiona con ganar el Masters 1000 de Cincinnati por primera vez EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026

El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati