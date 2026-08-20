Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

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Tommy Paul, Flavio Cobolli, Thiago Tirante, Arthur Fils, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Lorenzo Musetti y Frances Tiafoe son los ocho mejores de esta edición
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Este miércoles finalizaron los octavos de final del certamen individual masculino del Masters 1000 de Cincinnati 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Tommy Paul vs. Flavio Cobolli, Thiago Tirante vs. Arthur Fils, Taylor Fritz vs. Brandon Nakashima y Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe. Los partidos se llevarán a cabo entre este jueves y viernes con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.
El estadounidense Paul (24° del ranking ATP) dejó en el camino nada menos que al alemán Alexander Zverev (3°) por 4-6, 7-6 (6) y 6-4. El italiano Cobolli (10°) eliminó al español Rafael Jódar (11°) por 4-6, 7-6 (3) y 6-3. El argentino Tirante (50°) ganó otro partido para el recuerdo después de vencer a Novak Djokovic y sacó al checo Jakub Mensik (16°) por 5-7, 6-4 y 6-4. El francés Fils (21°) le ganó al australiano Álex De Miñaur (8°) por 6-3 y 6-4.
El norteamericano Fritz (9°) dejó fuera de competencia al australiano Christopher O’Connell (129°), la gran revelación de esta edición del Cincinnati Open, por 6-4 y 6-3. Su compatriota Nakashima (22°) derrotó al portugués Nuno Borges (47°) por 6-3, 6-7 (5) y 6-3. El italiano Musetti (15°) venció al portugués Jaime Faría (79°) por 7-5 y 6-2. Por último, el estadounidense Tiafoe (23°) se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 6-3 y 6-4.
Cronograma de cuartos de final
- Tommy Paul vs. Flavio Cobolli - Jueves 20 de agosto a las 16.
- Thiago Tirante vs. Arthur Fils - Jueves 20 de agosto a las 21.30.
- Taylor Fritz vs. Brandon Nakashima - Viernes 21 de agosto a las 16.
- Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe - Viernes 21 de agosto en horario a confirmar.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026
El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati
- Roger Federer (Suiza) - Siete títulos
- Pete Sampras (Estados Unidos) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres
- Andre Agassi (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Dos
- Stefan Edberg (Suecia), Guy Forget (Francia), Thomas Enqvist (Suecia), Gustavo Kuerten (Brasil), Rafael Nadal (España), Marin Cilic (Croacia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Daniil Medvedev (Rusia), Alexander Zverev (Alemania), Borna Coric (Croacia), Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno
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