Los tries de Los Pumas en la derrota ante Springboks en la última fecha del rugby Championship

Se terminó el Rugby Championship 2022 y los Pumas no pudieron en Durban ante los Springboks. La chapa definitiva dejó un triunfo de 38-21 para Sudáfrica, que sin embargo no le alcanzó para arrebatarle el título a los All Blacks, que más temprano habían superado a Australia por 40-14. En un partido en el que los dos seleccionados jugaron por debajo de su nivel, el saldo positivo del equipo de Michael Cheika fueron los tries de Gonzalo Bertanou, Juan Martín González y Matías Moroni.

El try de Gonzalo Bertranou

El partido estaba 17-0 en favor de los Springboks. El equipo de Michael Cheika necesitaba un golpe de efecto para achicar la diferencia y empezar a tomar confianza. Finalmente, llegó la oportunidad a los 39 minutos del primer tiempo: la pelota parecía enjabonada avanzando por la derecha tras una mala salida del line de los locales y los Pumas jugaban con ventaja, muy cerca del ingoal. En ese envión, Gonzalo Bertranou tomó la pelota y se zambulló para apoyar el try. Enseguida, Emiliano Boffelli convirtió y se acortó la diferencia, con el 17-7 para los sudafricanos.

El segundo try de la Argentina: Juan Martín González

Transcurrían ya 6 minutos de la segunda etapa. En una muy buena jugada de los Pumas, se produjo un fructífero pasamanos de derecha a izquierda que desarticuló a los locales. El último en recibir la pelota fue Juan Martín González, que apoyó el segundo try argentino en el partido con un gran movimiento en velocidad para sacarse de encima a su marca, y después de aprovechar el callejón derecho. Boffelli convirtió y Los Pumas se pusieron a 3 puntos: gana Sudáfrica por 17-14.

El tercer golpe al in-goal: Moroni

Reingresó De la Fuente, los sudafricanos sumaron otra amarilla y Los Pumas aprovecharon la ventaja numérica para anotar su tercer try en el partido, a los 27 minutos. Matías Moroni apoyó, Boffelli convirtió y la diferencia volvió a ser de tres: 24-21 a favor de los Springbooks, que finalmente terminaron llevándose la victoria.