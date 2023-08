Lucio Cinti, la revelación de los Pumas que se perfila como titular para el Mundial de Francia

escuchar

Cuando los Pumas se enfrenten a Inglaterra en el estreno mundialista, no será para nada extraño si se ve en el equipo titular, con el número 13 en la espalda, a un joven longilíneo que hace un año no estaba en los papeles, pero que crece partido a partido y no deja de causar admiración con sus destrezas. La presencia de Lucio Cinti sería una sorpresa en función de los antecedentes recientes, pero plenamente justificada por su performance en los tres partidos del Rugby Championship. El joven platense fue uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque y se mostró firme en los demás aspectos del juego que lo involucran.

“Estoy muy contento. Es muy lindo formar parte de este equipo y estoy feliz por la oportunidad de poder sumar minutos, es algo súper importante como jugador”, dijo Cinti en rueda de prensa, mientras los Pumas ultiman detalles para el test match del próximo sábado ante Sudáfrica, desde las 16.10 en el estadio de Vélez.

Con sólo 22 años, Lucio Cinti es una de las gratas revelaciones que llegaron para enriquecer y dotar de frescura a este plantel de los Pumas que se prepara para el Mundial de Francia 2023. Un recorrido meteórico, pero que no está exento de esfuerzo y humildad. A los 11 años sufrió la pérdida de su padre Hugo, exsegunda línea de La Plata, quien le transmitió su pasión por el rugby. Su hermano menor, Valentino, milita actualmente en la primera de los Canarios.

A toda velocidad, Lucio Cinti en uno de los entrenamientos de los Pumas antes del partido con Sudáfrica Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Nunca conocí a nadie con tanta humildad, esfuerzo y disciplina como Lucho”, cuenta Antonio Mazzoni, wing de los Canarios en aquel equipo que llegó a dos finales de la URBA a principios de la década pasada, quien fue su entrenador en M19 y su primer año en Primera, y que se jacta de haberlo pasado de fullback, puesto que desempeñaba en juveniles, a segundo centro. “Era un animal cómo tackleaba”, justifica.

Nicolás Ramos, centro de aquel equipo y también entrenador de Lucio, recuerda una anécdota que grafica su naturaleza: “Era común encontrárselo esperando el ómnibus para ir a tomar el tren a Buenos Aires cuando estaba en el seleccionado juvenil, cuando tranquilamente nos podría haber pedido a cualquiera de los que trabajábamos en Capital que lo lleváramos.”

"Las pocas veces que pude jugar en la Argentina fue algo distinto. La gente transmite una energía enorme", destacó Lucio Cinti Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En su debut en primera apoyó dos tries en el clásico ante San Luis. Pero, entre una lesión en el tobillo, las convocatorias a los distintos seleccionados y su pronta partida a Europa, fue poco lo que lo pudo disfrutar La Plata. Así, pese a su juventud y a su corta experiencia, hace tiempo está involucrado con la elite del rugby argentino. De hecho, estuvo entre los suplentes en la primera victoria en la historia de los Pumas ante Nueva Zelanda en 2020, aunque no llegó a ingresar.

Representante de la camada 2000, fue compañero de Juan Martín González y Marcos Moneta en el seleccionado juvenil de seven que ganó los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y en el de 15 que fue cuarto en el Mundial Juvenil de Rosario 2019 (donde también estaban Rodrigo Isgró y Thomas Gallo). Su ductilidad para el Seven lo llevó al equipo de Santiago Gómez Cora y fue una de las figuras en la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Pero su destino estaba marcado para el rugby de 15 y rápidamente volvió a los Pumas. “Obviamente todos somos jugadores de rugby y arrancamos en el habitual. Es volver a tomar lo de antes. Es un poco acostumbrarse a lo que uno ya sabe”, dijo respecto de su adaptación.

Lucio Cinti, en tiempos de Seven; aquí es tacleado por el australiano Nick Malouf en un duelo por los Juegos Olímpicos de Tokio Archivo

Desde que Marcelo Bosch fue vedado de representar a los Pumas por actuar en el exterior en 2016, entre Matías Moroni y Matías Orlando alternaron el puesto de segundo centro. La competencia y la amistad entre ellos (los dos de la camada 1991, compañeros en los Pumitas, en Jaguares y hoy en Newcastle) generó una lucha que elevó el nivel de ambos. Incluso en varias oportunidades compartieron el centro de la cancha, o alguno debió correrse a una de las puntas.

Sin embargo, la actuación de Cinti ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica parece darle otra dimensión al puesto y deja pocas dudas respecto de quién llevará la 13 el 9 de septiembre en Marsella, día del estreno mundialista ante Inglaterra. Ante los All Blacks jugó de primer centro y, a la par de un equipo que recién se había juntado una semana atrás, padeció algunos desacoples en defensa.

Lucio Cinti viene de cumplir una gran tarea ante Sudáfrica, en Ellis Park Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

Sin embargo, metió un par de tackles efectivos (13 en total), realizó un quiebre en ataque y se ganó la confianza para jugar ante los Wallabies, allí en el puesto que más cómodo se siente como segundo centro. En la primera que tocó, rompió líneas y auspició una jugada que casi termina en try y luego salvó otro cuando parecía que se escapaba Carter Gordon. Ante los Springboks, dio un salto más en su rendimiento, con buenas intervenciones en los dos costados del juego y mostrándose también como alternativa para el juego con el pie y ratificando su gran capacidad para el juego aéreo. Un jugador completo. Con 1,90m de altura y 90 kilos de peso, Cinti es un jugador dotado de un físico poco usual para un back argentino, y todavía tiene margen para seguir desarrollándose.

Pese a que estuvo presente en la victoria ante All Blacks en Sydney en el Tri-Nations 2020, su bautismo de fuego con la celeste y blanca debió esperar. Finalmente llegó de la mano de Mario Ledesma en agosto de 2021, en una derrota ante Sudáfrica en Pretoria. Desde entonces disputó 15 partidos con los Pumas, nueve de ellos como titular. En 2021 pasó a London Irish, y la próxima temporada jugará en el poderoso Saracens londinense, donde seguirá siendo compañero de Juan Martín González.

Lucio Cinti continuará su carrera en los Saracens de Londres después del Mundial Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Pero para eso todavía falta. Antes está el Mundial de Francia y, todavía más cerca, el partido del sábado, si es que le toca ingresar. Los Pumas regresan a Vélez luego de cuatro años y buscarán revancha, tanto de la derrota del año pasado en la cancha de Independiente, como de la del fin de semana en Johannesburgo, dos partidos que se escaparon por muy poco. Con entradas agotadas hace tiempo y un equipo que aparentemente mantendrá a muchos titulares, se espera un gran clima. “Se vive muy lindo acá, se siente mucho”, reconoció Lucho. “Las pocas veces que pude jugar en la Argentina fue algo distinto. La gente transmite una energía enorme.”

El lunes será el turno de conocer la lista de los 33 que irán a Francia. De no mediar imprevistos, allí estará Lucho Cinti. Que no sorprenda tampoco que esté con la 13 en el debut de Francia 2023.