escuchar

Para muchos, el mejor jugador de rugby del planeta. Al que sólo le faltaba la conquista máxima: la Copa del Mundo. La fiesta principal estaba preparada en Francia con su Mundial. Pero como en 2007, la realidad se opuso a los deseos de gloria. Aquella vez, los Pumas cambiaron el destino del anfitrión en dos ocasiones: en el primer y en el último partido. Y así lo dejaron hasta afuera del podio: cuartos. Ya en 2023, un sistema perverso de sorteo, tres años antes de la competencia y con otros rankings, lo cruzó en los cuartos de final con Sudáfrica. La eliminación por 29-28 fue un mazazo. Justo en el partido en el que volvió el crack, el rey de la conducción. Pero no pudo torcer el destino.

Antoine Dupont es un jugador de los que el deporte denomina como “corta-tickets”. Su estilo, su calidad, su cabeza. Un N° 9 integral. Era el símbolo del equipo que buscaba, de una vez por todas, ganar un Mundial. Pero el talentoso medio-scrum terminó angustiando a todos cuando, en el tercer partido del certamen (21 de septiembre), sufrió una dura lesión en un partido que Francia estaba resolviendo con amplitud ante Namibia (terminó 96-0). El diagnóstico fue lapidario: fractura del pómulo derecho. Afuera. ¿Por todo el torneo? Era la especulación. Pero Dupont y todo el cuerpo médico galo trabajaron para que no fuera así.

El regreso más amargo: tras la lesión, Antoine Dupont volvió en los cuartos de final del Mundial, pero Francia cayó con Sudáfrica THOMAS SAMSON - AFP

Los tiempos extensos de un Mundial de rugby abrían esa ventana de ilusión. En el medio, rumores de que utilizaría una máscara prohibida por reglamento para estar a resguardo de una nueva lesión en la zona afectada. También, debates acerca de si era sensato arriesgarlo físicamente en un partido que se sabía duro de antemano ante los vigorosos Springboks. Dupont finalmente volvió ese 15 de octubre, casi un mes después de la fractura. No se sabe si en su plenitud. Francia cayó y el genio francés terminó de rodillas, tratando de digerir, sin conseguirlo de inmediato, el golpazo de quedar prematuramente afuera. Lo mismo que le pasó a Irlanda, el N° 1 del ranking mundial, con los All Blacks. Justamente Sudáfrica y Nueva Zelanda, los verdugos de otros dos candidatos al título, terminarían disputando la gran final en el Stade de France.

Para Dupont, fue un impacto en su carrera, a pesar de que, con 27 años, puede aspirar a disputar uno o dos Mundiales más. Para Francia en sí, otro impacto. Mayúsculo. Esa Copa del Mundo era todo lo que querían ambas partes. Nada como ganar en el rugby de XV, sobre todo para una nación que nunca conquistó ese trofeo y que tiene a este deporte entre los más importantes de su clasificación de disciplinas predilectas. Quedaba, en definitiva, un carta más e inmediata: los Juegos Olímpícos de París 2024. Que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. ¿Con Dupont?

Dupont jugando el Top 14 por Stade Toulousain: Francia lo quiere para el Seven olímpico y al medio-scrum lo seduce la idea GAIZKA IROZ - AFP

El rugby volvió a los Juegos Olímpicos en Río 2016. Pero no en la modalidad de XV, sino en Seven. Fiji se llevó el oro, Gran Bretaña obtuvo la medalla plateada y Sudáfrica se quedó con la de bronce. En Tokio 2020 (se jugó en 2021 a causa de la pandemia), el oro tuvo el mismo dueño: los fijianos. Nueva Zelanda fue segundo y los Pumas, en notable actuación, conquistaron el bronce. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora e integrado por figuras como Marcos Moneta, Gastón Revol y Rodrigo Isgró, entre otros.

Para Francia, contar con un jugador como Antoine Dupont en París 2024 no sólo sería un impulso deportivo: también marketinero. ¿Pero es viable? Las dudas se despejaron en cuestión de horas. La Federación Francesa de Rugby (FFR) comunicó a la agencia AFP que Dupont no disputará el tradicional certamen Seis Naciones, de Rugby XV, del 2 de febrero al 16 de marzo de 2024, porque “participará en el Circuito Internacional de Seven con el seleccionado, organizado por World Rugby. ¿La causa? Tomar ritmo en un juego diferente y conocer mejor a quienes serán sus compañeros en los Juegos Olímpicos”.

Dupont, de 27 años, se entrenará con el equipo de Seven de su país y competirá en dos torneos para adaptarse: no estará en el Seis Naciones Christophe Ena - AP

La comunicación oficial será este lunes, a 250 días del comienzo de París 2024. Habrá una conferencia de prensa de la que participarán el propio Dupont, su club (Stade Toulousain) y la FFR. El objetivo es explicar las razones de esta relevante incorporación al equipo de Seven, con una meta: ganar la medalla dorada.

¿Cómo es el plan de aclimatación al rugby de 7? Por lo pronto, Dupont participará de los entrenamientos del conjunto galo desde enero. Y tendrá competencia en el certamen de Vancouver, en Canadá, el 23 y 24 de febrero, y en el de Los Angeles, Estados Unidos, el 2 y 3 de marzo.

El desembarco del crack francés en el Seven no tomó por sorpresa a los aficionados. Fue como que el terreno se había ido preparando, aunque hasta acá eran sólo percepciones. En diciembre de 2022, mucho antes de la Copa del Mundo, Dupont lanzó una señal. “Sería altamente motivador participar. Es increíble cuando ves el entusiasmo que puede crear. Hay un deseo por mi parte de hacer lo que sea necesario para poder participar. En todo caso, será más una discusión entre los diferentes cuerpos técnicos de los seleccionados que una decisión mía”, había dicho Dupont.

Dupont, el día que se fracturó el pómulo derecho en el partido con Namibia CHRISTOPHE SIMON - AFP

La ausencia de Dupont en el Seis Naciones repercutirá en los planes del seleccionador Fabien Galthié, ya que tendrá que designar un nuevo capitán y otro medio-scrum titular. El debut será el 2 de febrero contra Irlanda, en París. Francia también recibirá a Italia e Inglaterra, mientras que será visitante ante Gales y Escocia.

En los Juegos Olímpicos, Francia participó en Río 2016. Venció a Australia (31-14) y a España (26-5) y perdió con Sudáfrica (26-0) en la etapa de grupos. Luego, cayó con Japón (12-7 en los cuartos de final), volvió a perder con Nueva Zelanda (24-19) en un cruce de la rueda de perdedores y finalizó 7°, tras superar a Australia (12-10). Para Tokio 2020, no se clasificó.

Dupont, un crack internacional, de los mejores del mundo EMMANUEL DUNAND - AFP

Cómo será la transformación del 9

Como suelen decir en Europa, “el rugby a 7 no es el rugby XV en miniatura”. No hay muchos casos de jugadores que hayan generado un suceso en ambas especialidades. Por eso, la prensa francesa habla, sobre Dupont, como “el líder de un proyecto tan ambicioso como apasionante”.

De hecho, recientemente, Nassira Konde, figura del seleccionado femenino Seven de Francia, dijo que el “Rugby 7 es un deporte en el que se corre mucho y, por lo tanto, físicamente es más fácil pasar del 7 al XV que del XV al 7″, como lo es el caso de Dupont. Básicamente, porque la cancha es la misma, pero los jugadores muchos menos, lo cual exige un rigor atlético sostenido y un aporte mental sin fisuras. El rugby XV admite ciertos errores que el rugby 7 no perdona. Además, se juega en dos días, con partidos de 14 minutos en total (dos tiempos de 7′ cada uno) y los jugadores pueden llegar a disputar hasta seis partidos en esas 48 horas.

Antoine Dupont en acción frente a los All Blacks: el rugby 7 es un deporte diferente al de XV FRANCK FIFE - AFP

Según L’Equipe, “dado el tipo de cuerpo y el perfil de Dupont (1,74m y 85 kilos), el aspecto físico no parece ser una barrera insalvable. Es sin duda en el aspecto puramente rugbístico donde el jugador tendrá que trabajar más. Los juegos de 7 y el de XV, a pesar de sus evidentes similitudes, no siempre se basan en la misma lógica estratégica. Por ejemplo, retroceder no es necesariamente un error en 7s, mientras que en el XV se trata más bien de una batalla por la línea de ventaja”. Y dos detalles: a veces, en el 7s da la impresión de que hay espacios por todas partes y no siempre es así. Y lo otro es que es muy fácil desgastarse sin sentido. Hay que tomar muchos recaudos, aunque no lo parezca.

De Kolbe y Williams a Dupont y Hooper

El pase de Dupont al Rugby 7 para los Juegos Olímpicos no será algo aislado. Lo mismo ocurrirá con el australiano Michael Hooper (32 años), habitualmente ala. En los pasados Juegos Olímpicos han participado un gran número de destacados jugadores de Rugby XV, entre ellos, los backs Cheslin Kolbe, de Sudáfrica, y el legendario Sonny Bill Williams, de Nueva Zelanda.

“La transición es algo en lo que he pensado mucho, y estoy extremadamente motivado por el reto de jugar al Seven y tratar de abrirme camino en este equipo”, afirmó entusiasmado el ex capitán de los Wallabies. “He empezado a hacer algunos cambios en mi entrenamiento como preparación y estoy impaciente por empezar en enero”, agregó.

Wallaby #859 joins Australia Sevens for 2024 🦘#Aussie7s pic.twitter.com/tCM8bdpxDt — AU 7s (@Aussie7s) November 15, 2023

LA NACION