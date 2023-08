Martín Bogado, el misionero que debutará en los Pumas a un mes del Mundial de Francia

escuchar

Queda un examen. Una prueba más antes que Michael Cheika confirme el próximo lunes a los 33 jugadores que viajarán a Francia para el Mundial de rugby. El amistoso de este sábado con Sudáfrica en Vélez, en el que el entrenador de los Pumas seguirá dando rodaje a la base que afrontó el Rugby Championship, servirá para sacar las últimas conclusiones. Santiago Cordero se jugará una buena chance en una de las puntas, y Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz intentarán sumar minutos de calidad desde el banco para asegurarse un boleto a Francia 2023. Pero la oportunidad más importante de levantar la mano es de Martín Bogado, un jugador de ascenso meteórico en los últimos dos años.

“Era algo que venía buscando, era mi objetivo. Un sueño que tengo desde chico. Uno piensa en el pasado y mis viejos, en el esfuerzo que hicieron en su momento. Esto es por ellos”, expresó el jugador de 25 años, que llevará el número 15 en el estadio José Amalfitani. “Estoy muy feliz, esperando que llegue el sábado. Es un orgullo enorme ponerme esta camiseta”, agregó quien será el octavo debutante en el ciclo de Cheika, luego de Joel Sclavi, Bazán Vélez, Ignacio Ruiz, Albornoz, Pedro Rubiolo, Eliseo Morales y Rodrigo Isgró.

Un try de Bogado en Bayonne

Surgido del club Centro de Cazadores de la ciudad de Posadas, Bogado se convertirá en el tercer jugador nacido en Misiones en integrar los Pumas, después de Martín Palou (dos caps en 1996) y Gustavo Verón (uno en 1997). A los 17 años ya jugaba en la primera de su club, tras un efímero paso por el fútbol en el Club Atlético Huracán, de la capital provincial. En pos de una mayor vidriera y para sumarse al Plan de Alto Rendimiento de la UAR, se mudó a los 18 años a Jockey, de Córdoba, uno de los clubes que más jugadores aportaron en los últimos años al sistema de la Unión Argentina de Rugby.

En Liniers, Bogado procurará sacarle jugo a su única posibilidad en el seleccionado mayor antes de que se dé a conocer la nómina mundialista de 33 actores. “Me agarra en un muy buen momento, después de recuperarme de una larga lesión. Tuve la chance de jugar en Argentina XV los 80 minutos contra Namibia y eso me sirvió mucho para tener rodaje y volver a tomar confianza”, sostuvo quien puede desempeñarse como wing y como fullback. ¿Qué características ostenta el misionero? En primer lugar, cualidades físicas que no abundan en el rugby argentino en su puestos. Con 1,91 metros y 98 kilos, reúne dos virtudes que marcan diferencia: potencia física, que lo convierte en un jugador desequilibrante, y destrezas en el juego aéreo. El sábado, contra Springboks, un equipo que usa mucho el pie, podrá ser examinado en varias ocasiones. “Tengo mucha seguridad en el fondo. Esperemos que no haya quiebres, pero tengo mucha seguridad en el tackle. Con la pelota en la mano puedo ganar ese metro de ventaja y, si se puede, hacer algún quiebre también”, se presentó el back en diálogo con ESPN.

Bogado mide 1,91 metros y pesa 98 kilos, cifras inusuales para un back en el rugby argentino, que le dan potencia sin que pierda destreza. Prensa UAR

En el 2022 fue convocado por primera vez, para la ventana de noviembre, y no sumó minutos. “Siempre lo tuvimos en el grupo. Hay circunstancias que no le permitieron estar más tiempo en el equipo, pero ahora tiene esta oportunidad. Es un jugador más en el engranaje de un sistema, no queremos que haga nada más ni nada menos que lo que le pedimos a un fullback”, afirmó Felipe Contepomi, el entrenador de los tres cuartos, que destacó las cualidades de Bogado. “Tiene distintas características a las de Mallía: tiene muy buen juego aéreo, es grandote, ha demostrado que entiende el juego y corre fuerte. Vamos a ver cómo lo hace en este nivel. Es un jugador muy interesante, al que venimos viendo desde hace tiempo. Estoy seguro de que va a tener un buen partido”, afirmó el ex capitán.

Los puestos del fondo de la cancha son los de más incógnitas en los Pumas para el Mundial. Emiliano Boffelli, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía son fijas entre los 33. Bogado se suma a la pelea con Juan Imhoff, Cordero, Bautista Delguy, Isgró y Sebastián Cancelliere (los últimos tres actuarán el sábado en Argentina XV, contra Chile) por dos o tres lugares, según el armado de la lista que haga Cheika. Posee rasgos distintos y con eso puede sacar una ventaja.

Acciones de Bogado en Bayonne

En el 2021 no fue elegido para el plantel de Jaguares XV que protagonizó la Superliga Americana de Rugby (SLAR), y emigró para jugar por Olimpia Lions. Fue la gran figura del equipo paraguayo. En el 2022 sí fue convocado para Jaguares XV y se convirtió en una pieza fundamental. En el segundo semestre se adaptó rápido al Top 14 francés en Bayonne, donde mostró sus primeras pinceladas en el alto nivel. Este año se convirtió en el tercer argentino en jugar en una franquicia neozelandesa del Super Rugby; un desgarro no le permitió tener la continuidad esperada en Highlanders, pero cuando estuvo en la cancha cumplió con creces.

Este sábado, con la camiseta en homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo, tendrá una prueba de fuego.