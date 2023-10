escuchar

MARSELLA, Francia.– Michael Cheika lo hizo de nuevo. A su currículum de campeón de Europa y del Super Rugby y de subcampeón del mundo se puede agregar ahora el de semifinalista al mando de los Pumas. Un equipo que tomó cuando estaba en crisis y que llevó, no sin antes superar algunas desavenencias, a estar entre los cuatro mejores del mundo. Por mucho que esto signifique, por difícil que sea el desafío que le espera, el australiano va por más.

“Estoy contento de estar en la semifinal, pero no voy a quedarme contento con terminar en la semifinal”, dijo en una distendida conferencia de prensa. “Sé que todos piensan que los que juegan las semifinales ya están en la final. Son buenos equipos, pero nosotros también lo somos. Estoy contento con la performance que tuvimos. Tenemos una semana corta para preparar la semifinal y estar listos para el desafío. Pero no queremos conformarnos con haber llegado hasta acá”.

Los hinchas argentinos llegan al Vélodrome, de Marsella; el entrenador de los Pumas resaltó el apoyo. ap - AP

Desde que se hizo cargo de los Pumas Cheika destacó la pasión del público argentino. En el Stade Vélodrome, la euforia de la gente se hizo sentir en los momentos clave y explotó en el emotivo final. Una fiesta similar a la que se vive en el fútbol.

“Quiero cambiar de lugar y estar con ellos en la tribuna”, dijo Cheika, mitad en castellano, mitad en inglés. “No soy argentino, pero es unreal [irreal] lo que pasa en las tribunas. El movimiento, la pasión… es algo increíble”.

Fue notoria la diferencia de agresividad en el tackle entre el primer tiempo y el segundo. Allí estuvo una de las claves de la victoria. No obstante, Cheika dijo que no fue un punto de discusión en el vestuario. “No hablamos de hacer cosas muy distintas. En el primer tiempo hicimos dos o tres errores que nos costaron mucho. Uno terminó en try”, contó el australiano. “Gales fue inteligente tácticamente, jugaron abierto, no esperábamos que jugaran así. Necesitamos que pase eso. Tengo experiencia en este tipo de partidos. Estábamos 10-0 abajo, es mucho, pero lo importante es que pudimos aprovechar los momentos positivos, anotamos puntos rápido y nos pusimos en partido. Nuestro entrenamiento físico que empezamos en mayo se vio hoy”.

Lucio Cinti realiza un kick antes de que llegue la cobertura galesa; con pocas presencias en el seleccionado, el joven centro es una apuesta de Cheika en el Mundial. ap - AP

Los Pumas comenzaron su recorrido en Francia 2023 precisamente en esta ciudad, pero con una dolorosa derrota ante Inglaterra. Se repusieron, superaron un grupo accesible y explotaron ante los galeses. “No es que hayamos tenido que revertir nada”, aclaró Cheika. “En un torneo como éste uno va aprendiendo. Depende del sorteo que te haya tocado, de cómo se vaya armando el equipo. Tuvimos una preparación extensa, con muchos partidos. Pero no es una recuperación, es construir a partir de lo que uno aprende. Tampoco es algo lineal. Hay altos y bajos. Lo que importa es aprender de lo que sucedió”.

Por último Cheika dejó una crítica a la organización, ya que los Pumas no podrán viajar a París hasta el lunes y pierden un día de preparación, una desventaja respecto a los All Blacks, que ya están en la capital francesa, desde hace una semana. “No sé por que no podemos ir a París hasta lunes. No vamos a poder entrenar el lunes, tenemos un día menos. No sé por qué hacen esto. El otro equipo está en París esperando. Tenemos poco tiempo de preparación hasta el viernes”.

All Blacks es el próximo desafío, un rival al que nadie conoce como Cheika.