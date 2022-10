Michael Hooper regresará con los Wallabies después de casi tres meses de ausencia

escuchar

Después de casi tres meses de ausencia, Michael Hooper, histórico capitán de los Wallabies desde hace ocho años, hará su regreso al seleccionado de su país el sábado 29 de octubre, para enfrentar a Escocia. El tercera línea no integraba un plantel australiano desde que el pasado 5 de agosto tuvo que abandonar la concentración previo al debut en el Rugby Championship, contra los Pumas en Mendoza, debido a una situación límite de salud mental que vivió el nacido en Manly.

El primero en confirmarlo fue quien tomó la posta de la capitanía de los Wallabies, James Slipper: “Está moviéndose en la dirección correcta, no se postularía para jugar si no siente que puede contribuir y rendir”, informó el pilar. “Hace una década que Hoops es una gran parte del equipo, por no decir más tiempo aún, así que ya el solo hecho de tener su experiencia entre nosotros naturalmente va a levantar el ánimo entre los muchachos”.

Michael Hooper frente a Inglaterra el 16 de julio de 2022; el tercera línea es capitán de los Wallabies desde 2014 Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

En aquel momento, Hooper primero le había comunicado su decisión a la doctora del equipo, Sharron Flahive, y luego conversó con el entrenador Dave Rennie y el resto del plantel, que se mostraron muy comprensivos. “Definitivamente se lo extrañó”, continuó Slipper previo a viajar con el resto del equipo a Sydney este miércoles. “Es duro perder ese tipo de experiencia en el equipo. Fue un shock para la mayoría de los jugadores y por eso es tan bueno para nosotros verlo de vuelta”.

El también jugador de Brumbies, del Super Rugby, concluyó manifestando su felicidad por saber que su colega está en un mejor lugar mentalmente: “Como amigo suyo, estoy muy feliz por verlo sano de vuelta. Eso es lo principal, el tema de la capitanía es secundario. Es lo mejor para todos que Hoops se concentre en sí mismo, queremos que disfrute y sea feliz. Por eso estuve muy contento de aceptar tomar este rol de liderazgo y después ver qué pasa en el futuro”, finalizó.

El pilar James Slipper suplantó a Hooper como capitán australiano después de su salida del equipo AP

En el encuentro que disputaron los Wallabies contra los Pumas después de la salida de Hooper, el equipo de Rennie tuvo un comienzo complicado, afectado también por la rotura de tendón de Aquiles de Quade Cooper, pero finalmente se terminó imponiendo por 41-26 en Mendoza. “Honramos a un tipo que vació el tanque en cada partido durante toda una década”, dijo posteriormente Slipper, en su primer test como capitán. “Nuestra victoria pasará con el tiempo, lo que perdurará es el coraje de Hooper al avisarnos que no estaba fuerte”.

Después del choque contra Escocia en Murrayfield, los Wallabies continuarán su gira europea visitando a Francia el 6 de noviembre en Saint-Denis, a Italia el 13 en el Stadio Artemio Franchi, a Irlanda el 20 en Dublin y a Gales en el Principality Stadium el 27.

