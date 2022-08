Rugby Championship: el capitán de los Wallabies sorprendió a todos: optó por regresar a su país

El rugby de Australia todavía estaba digiriendo la caída en la serie como local frente a Inglaterra por 2-1 y se focalizó en lo que será el Rugby Championship, en el que debutará este sábado, en Mendoza, frente a los Pumas. Nada fuera de lo común en lo que atañe en la preparación, los ajustes finales y los deseos de salir a jugar para cambiar el estado de ánimo con una actuación convincente. Hasta que explotó la bomba interna, la que nadie esperaba en el búnker de los Wallabies.

El ala Michael Hooper es el capitán de Australia. Con 30 años, lleva diez años en el seleccionado y es uno de los símbolos del equipo. De gran predicamento. Lógicamente, había sido confirmado por el entrenador neozelandés Dave Rennie para liderar el conjunto que enfrentará a la Argentina en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Nada hacía presagiar lo que ocurriría.

Michael Hooper frente a Inglaterra, el 16 de julio pasado Cameron Spencer - Getty Images AsiaPac

Antes de la cena del jueves, Hooper se apersonó a una de las integrantes del cuerpo médico del seleccionado, la doctora Sharron Flahive. Fue la primera que se enteró de la noticia. “Me vuelvo a Australia. No estoy bien de ánimo para jugar. ¿Podemos hacer los trámites por favor?”, llegó a decirle. Flahive no entendía nada. Acto seguido, Hooper habló con el entrenador y, juntos, fueron a una sala del hotel donde están alojados para reunirse con el resto del plantel.

“No estoy mentalmente para jugar. Voy a ser perjudicial para el equipo. Me vuelvo a Australia. Tengo la máxima confianza en que podrán ganar los tests contra Argentina sin mi”, les manifestó, palabras más, palabras menos. Ninguno vio venir la decisión. Es más, se destacó, puertas adentro, la seriedad y el profesionalmente con el que Hooper se desempeñó durante toda la semana de preparación para el debut.

Hooper elaboró un comunicado para los medios de prensa, que se dio a conocer este viernes. “Aunque esta decisión no fue fácil, sé que es la correcta para mí y para el equipo en este momento”, aclaró Hooper. “Toda mi carrera he buscado poner al equipo en primer lugar y no me siento capaz de cumplir con mis responsabilidades en este momento con mi mentalidad actual”.

La fiereza de Michael Hooper para llegar al try William West - AFP

El entrenador Rennie se refirió a la determinación de Hooper, destacando su “coraje” al pararse frente a sus compañeros y contarles lo que le sucedía, cuando podría haberlo ocultado. “Michael es uno de los hombres más profesionales e impresionantes que he entrenado y sé que esta ha sido una decisión difícil para él. Ha demostrado verdadero coraje al reconocer en qué punto se encuentra y actuar en consecuencia. Hoy se ha dirigido al equipo, lo que ha supuesto una gran valentía para hacerles saber que no está bien y que cree que lo mejor para él y para el equipo es que vuelva a casa. Fue una decisión fácil dejarlo volver a su ámbito, donde tendrá mucho apoyo a su alrededor. Nosotros lo apoyaremos en todo lo que podamos y sé que el equipo estará centrado en hacer el trabajo este sábado”.

¿Si había advertido alguna anomalía en el comportamiento del capitán? Rennie fue categórico: “No hubo ninguna señal durante la semana de la angustia que está viviendo Hooper. Nada fue evidente para nosotros por cómo se entrenó, cómo contribuyó alrededor del equipo, alrededor del liderazgo, que fue excelente. Pero claramente ha estado luchando un poco y enmascarando bastante bien todo lo que le pasa. Obviamente, ha sido capaz de suprimir cosas en las últimas semanas, por lo que ciertamente no éramos conscientes de nada, pero es un profesional y fue capaz de seguir adelante y hacer el trabajo”.

También habló el presidente de Rugby Australia, Andy Marinos. “Michael es un líder increíble, se necesita un hombre valiente para identificar dónde se encuentra y dar un paso adelante mientras tiene los mejores intereses del equipo en el corazón. Su bienestar es y sigue siendo la máxima prioridad en este momento, donde Rugby Australia y la comunidad de este deporte harán todo lo posible para apoyarlo a él y a su familia”.

Michael Hooper en acción

El staff de los Wallabies decidió que Hooper, que iba a disputar su test 122° con el seleccionado, decidió que regrese a Sydney junto con Dave Porecki, compañero en los Waratahs, que no estará disponible para ninguno de los dos partidos con los Pumas debido a un golpe en la cabeza sufrido en un entrenamiento. En lugar de Hooper actuará Fraser McReight, a la vez que el pilar James Slipper será el capitán.

Su mirada sobre las presiones

El año pasado, Hooper se tomó seis meses sabáticos para dejar el rugby australiano y jugar en la Top League de Japón. Luego se tomó otra licencia contractual y se perdió la mayor parte de la temporada 2021 del Súper Rugby con los NSW Waratahs.

Aunque Hooper regresó para la última parte de la temporada 2021 del Super Rugby Pasifika y lideró a los Wallabies con el aplomo habitual en la reciente serie como local contra Inglaterra, Hooper ha hablado abiertamente en el pasado sobre el estrés del deporte profesional, la presión del liderazgo y los efectos de las redes sociales en los jugadores jóvenes.

El tackle de Michael Hooper frente a Caleb Clarke, de los All Blacks AP

“Intentas ser lo mejor que puedes ser y a veces eso no funciona. Cuando pasa, es difícil de manejar”, dijo Hooper a los medios de comunicación en el pasado. “Creo que es importante, especialmente para los jugadores jóvenes, ser educados en cómo lidiar con eso. Los jugadores están mejorando mucho a la hora de hablar entre ellos sobre este tema. Sin duda es algo primordial: cómo se siente la gente. Pasan tantas cosas, ves tantas cosas que te bombardean constantemente sobre tu trabajo, día a día, que todo se hace difícil”.