LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– Se ríe cuando escucha la pregunta. “Ya me conocés”, responde. “El jueves nos juntamos un montón en mi habitación a ver el partido y analizar a Japón”. Además de eximio jugador y una leyenda vigente de los Pumas, Juan Imhoff es un fanático del rugby y un gran entendedor del juego. Sin perder de vista el duelo con Chile, los Pumas ya tenían un ojo puesto en el partido decisivo ante los nipones, el domingo próximo, que definirá el segundo clasificado a los cuartos de final. ¿Qué vieron? En resumen, un equipo que es inferior al de los Pumas, pero que tiene la capacidad, más que las dos “finales” previas que jugaron los argentinos, de lastimarlos. Un partido decente bastará para superarlos. Otra actuación como las que realizaron ante Inglaterra o Samoa equivaldrá a hacer las valijas y volverse a casa prematuramente.

Cuando tres años atrás se realizó el sorteo de Francia 2023, los Pumas, que estaban fuera de los ocho mejores, fueron bendecidos por la fortuna al quedar emparejados con Japón, que luego de haber clasificado a cuartos de final por primera vez en el Mundial 2019 jugado en su casa quedó inmiscuido entre los mejores. Cualquier otra bolilla hubiera significado quedar en el Grupo de la Muerte. Así, con Inglaterra como favorito a ganar el Grupo D, el duelo del domingo 8 de octubre quedó marcado a fuego en el calendario. Por entonces, todo indicaba que ese partido definiría el segundo clasificado de la zona. Desde entonces pasó mucha agua bajo el puente: Inglaterra se desinfló y dejó de ser candidata; Samoa creció y se metió en la conversación; los Pumas y su irregularidad planteaban una incógnita. A fin de cuentas, ocurrió lo que estaba previsto, y argentinos y japoneses jugarán una especie de octavos de final.

El wing Kotaro Matsushima intenta escapar al tackle del samoano Ed Fidow LIONEL BONAVENTURE - AFP

Entre todos los cambios que hubo en el rugby internacional en estos tres años, uno de los más significativos es la merma en el rendimiento de Japón. Después de haber vencido a Escocia e Irlanda en 2019, no volvió a superar a un equipo del Tier 1, y eso que tuvo nutrida competencia, mucho más que ningún otro equipo del Tier 2: enfrentó a Francia, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Irlanda, los British Lions y Escocia, pero apenas les ganó a equipos como Uruguay, Tonga y Portugal.

En su recorrido por Francia 2023, su rendimiento los ubica muy lejos de lo hecho cuatro años atrás. Así y todo, tuvo pasajes de buen rugby y no deja de ser un equipo peligroso. En su presentación, superó por 42-12 con oficio a Chile en el último cuarto del partido, cuando los rivales se habían acercado a nueve (21-12). Le jugaron de igual a igual a Inglaterra durante 55 minutos (12-13), hasta que los ingleses encontraron un try fortuito y se encaminaron a la victoria 34-12. El jueves pasado sufrieron más de la cuenta para vencer por seis a Samoa, que jugó los últimos 23 minutos con uno menos y sobre el final tuvo chances de darlo vuelta. La victoria por 28-22, sin punto bonus, les permitió a los Pumas alcanzarlos en el segundo lugar, pero con mejor diferencia de puntos. El empate, entonces, favorece a los argentinos (excepto que Japón consiga punto bonus y los Pumas no).

Try de Japón anotado por Pieter Labuschagne,en el cotejo contra Samoa LIONEL BONAVENTURE - AFP

Japón es un equipo que basa su juego en la velocidad de los desplazamientos y la dinámica de su juego. Es lo que les permitió ser la revelación en 2019 y la forma que tienen de desequilibrar las defensas rivales. Sin embargo, el mayor déficit en estos cuatro años fue encontrar recambio. La base del equipo es la misma, con figuras que incluso venían de 2015, cuando derrotaron a Sudáfrica en el debut. Es decir, es un equipo veterano, que perdió un par de kilómetros por hora en sus piernas. Además, no parece tener la misma confianza que les inundaba el pecho cuando el certamen se jugó en casa.

Sigue siendo un equipo explosivo, que no depende de la posesión para generar opciones de try. No necesita hacer varias puntadas con los forwards para abrir la pelota. Cuando toma envión se hace peligroso, por lo que es vital que el primer tackle sea contundente. Si la pelota llega a la punta, el wing Kotaro Matsushima y el fullback (o centro) Lomano Lemeki son temibles con espacios.

Una imagen del partido en el que Japón cayó frente a Inglaterra, después de resistir durante un buen tramo del cotejo Daniel Cole - AP

Uno de los puntos más fuertes de los japoneses es su capacidad para enlentecer los rucks e incluso pescar pelotas. El capitán Kazuki Himeno (29 años), el ex capitán Michael Leitch (34) y el sudafricano Lappies Labuschagné (34) son especialistas en la materia, aunque su edad denota que con dinámica se los puede evitar. La gestión del ruck, no obstante, fue uno de los puntos más flojos del equipo argentino ante Chile. Ceder penales puede ser mortal.

Otra arma con la que cuenta Japón es su apertura, Rikiya Matsuda. Con 37 puntos, está quinto en la tabla de goleadores de Francia 2023 y tiene una gran efectividad: 15 aciertos en 16 intentos, lo que le da una eficacia del 93,75%. Es un jugador al que le gusta jugar bien arriba, cerca de la defensa, pero con poca capacidad de quiebre.

Dirigido por el neozelandés Jamie Joseph desde 2016, Japón utiliza mucho el pie y no arriesga en su propio campo. Sobre todo el medio-scrum Yutaka Nagare, que emplea constantemente la patada, aunque no siempre con justeza. El juego aéreo será vital.

El ala Michael Leitch lucha en un line out durante el cotejo entre Japón e Inglaterra CHRISTOPHE SIMON - AFP

Para los Pumas está claro por dónde tiene que pasar el partido. Evitar que el rival tome confianza, no arriesgar de más en su propio campo y ser prolijos en las formaciones fijas. Allí, tanto en el line-out (que viene muy bien) y el scrum (donde haciendo un paralelo con cómo ambos jugaron ante Samoa los argentinos son superiores) tienen una buena plataforma de ataque y un medio para recuperar pelotas. El maul es un arma con el que los samoanos les hicieron mucho daño, y es una instancia que los argentinos vienen trabajando bien.

Donde más pueden lastimar los Pumas es el ataque con los forwards por el eje profundo. Los japoneses están un paso más lentos en el reposicionamiento y erráticos en el primer tackle. ¿Una oportunidad para Facundo Isa? El santiagueño se destacó ante Chile ganando metros cada vez que tomó contacto con la pelota y podría ser el factor de desequilibrio.

En definitiva, Japón representa una amenaza de mayor calibre de lo que fueron Samoa y Chile. No obstante, exige al mismo tiempo que los argentinos eleven su nivel si quieren seguir con vida en Francia 2023. Tienen la capacidad de hacerlo. El jueves, los Pumas se fueron a dormir tranquilos.