Este fin de semana se disputan los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023. Se cruzarán Gales vs. Argentina, Irlanda vs. Nueva Zelanda, Inglaterra vs. Fiji y Francia vs. Sudáfrica. Los ganadores avanzarán a la instancia de semifinales, programada para el próximo fin de semana. La final, en tanto, será el sábado 28 de octubre a las 16 (horario argentino) en el Stade de France de Saint-Denis. Todos los encuentros se podrán ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+ (además, el duelo de los Pumas se podrá ver por TV a través de ESPN y TV Pública).

Así se juegan los cuartos de final del Mundial de Rugby

Gales vs. Argentina - Sábado 14 de octubre a las 12 en el Stade Vélodrome de Marsella.

Irlanda vs. Nueva Zelanda - Sábado 14 de octubre a las 16 en el Stade de France de Saint-Denis.

Inglaterra vs. Fiji - Domingo 15 de octubre a las 12 en el Stade Vélodrome de Marsella.

Francia vs. Sudáfrica - Domingo 15 de octubre a las 16 en el Stade de France de Saint-Denis.

Sólo quedan 8 equipos en camino. ¿Quién se coronará en la #RWC2023? 🏆 pic.twitter.com/9DkKqhiFJK — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) October 9, 2023

16 países quedaron eliminados, entre los que sobresale Australia por haber sido tercera en la zona C. Toda una sorpresa. Se trata de la única selección, entre las que fueron campeonas del mundo, que están afuera de la pelea (además es la primera vez en la historia que se despide de un certamen ecuménico en la instancia inicial). El resto de los equipos que ya se despidieron de la Copa del Mundo son Italia, Uruguay, Namibia, Escocia, Tonga, Rumania, Georgia, Portugal, Japón, Samoa y Chile.

Los candidatos al título, según las apuestas

Francia: 4.20.

Irlanda: 4.20.

Sudáfrica: 5.00.

Nueva Zelanda: 5.00.

Inglaterra: 13.00.

Gales: 23.00.

Argentina: 71.00.

Fiji: 81.00.

Los Pumas fueron de menos a más en el Mundial y sueñan con seguir en carrera por el título LOIC VENANCE - AFP

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La cita ecuménica de la pelota ovalada es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron apenas nueve ediciones. La primera de ellas fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica (también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015, además de quedar segundos en Sudáfrica 1995).

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia-Gales-Escocia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023, en el torneo que se realiza en el país galo, buscan defender la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda y Sudáfrica - Tres títulos cada uno.

Australia - Dos.

Inglaterra - Uno.