NIZA- En Francia se sigue hablando del extraordinario test que disputaron ayer Irlanda y Sudáfrica. La intensidad y el rigor físico que brindaron el primero y el segundo del ranking de World Rugby en un escenario impactante, con más de 80.000 almas en el Stade de France, continúa en la boca de todos. El Trébol dio un gran paso hacia los cuartos de final, pero Escocia no se baja de la pelea y busca dar el golpe. El triunfo por 45-17 ante Tonga lo deja expectante, aunque deberá ser más contundente si quiere pasar de fase.

En el Stade de Nice, El Cardo dio muestra de sus credenciales. Un equipo que se lanza a jugar a partir de la frescura de Finn Russell, un talento excepcional, que maneja el ritmo del equipo. “Creo que los forwards estuvieron bien esta noche, nos dieron pelotas rápidas. Tonga nos presionó, pensé que defenderían más arriba de lo que suelen hacerlo, así que tuve un poco de tiempo con la pelota, lo que estuvo bien. Pude hacer que algunos de los chicos entren lanzados”, explicó el conductor de un equipo que cuando se lanza a jugar, lo hace bien: “El estilo de rugby que jugamos es divertido y creo que al público también le gusta”, agregó. El primer try llegó tras un maul de 25 metros que apoyó George Turner. El resto, gracias a las buenas combinaciones de sus backs, con una infinidad de variantes para encontrar espacios en la defensa rival. Hace dos semanas, en Marsella, los Springboks ahogaron esos movimientos con una defensa asfixiante, bien arriba de la marca. Tonga, un equipo más desordenado, no pudo aguantar ese vendaval de camisetas azules. Duhan Van der Merwe, Kyle Steyn y Rory Darge estiraron la diferencia y lograron el punto bonus antes del entretiempo.

La gran figura de Escocia volvió a ser Duhan Van der Merwe, el más peligroso para las defensas. De origen sudafricano, con 1,92 m y 96 kg, es uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. Ante los isleños rompió 14 tackles, realizó tres quiebres limpios y corrió 129 metros con la pelota. “Fue bastante duro durante la primera media hora. Creo que nunca me habían golpeado así, pero con chicos como Finn Russell dándome oportunidades, es increíble”, expresó el wing, que además inventó una jugada donde no había espacios y asistió a George Horne cuando su equipo lo necesitaba: con poco, Tonga se había acercado a siete puntos en el arranque de la segunda mitad gracias al try del capitán Ben Tameifuna.

A pesar de la diferencia, a Escocia le faltó precisión para definir. Generaron 14 quiebres limpios contra uno de su rival y en total rompieron 47 tackles. Sin embargo, sufrieron 17 pérdidas y dilapidaron varias ocasiones. Blair Kinghorn y Darcy Graham estiraron la diferencia en el tramo final, aunque la diferencia quedó corta en cierta manera. El Cardo necesita puntos, en un grupo en el que aspira quedar igualado. “Hay que estar contentos con la victoria, pero sabemos que podríamos haber estado mucho mejor en el último cuarto del partido. Nos enorgullecemos de mantenernos en el nivel en el que empezamos y hoy no lo hemos hecho, pero estoy muy orgulloso del esfuerzo realizado”, analizó el head coach Gregor Townsend.

Escocia empezó el partido con la premisa de que debía ganar los 15 puntos que le quedaban en juego para aspirar a una posible clasificación. El primero, lo cumplió. El próximo sábado se enfrentará a Rumania en Lille, lo que se presume una mayor ventaja. “Ahora tenemos seis días hasta Rumania y sabemos que debemos mejorar nuestra actuación para conseguir una victoria con punto bonus. Luego, tendremos un partido decisivo contra Irlanda si se da el caso”, subrayó Townsend, que mira de reojo ese encuentro con Irlanda. Escocia llegó bien preparado, sostenido en una excelente generación. Es el quinto equipo del ranking, pero salió perjudicado en el sorteo y comparte la zona con los dos mejores de la actualidad. Aunque es difícil, todavía sueña con dar un golpe sobre la mesa.

