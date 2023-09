escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– ¿Cuántas veces les pasó a los All Blacks llegar como amplios favoritos a un Mundial, y luego despedirse prematuramente? El antecedente de Francia 2007 es elocuente. ¿Por qué no creer, entonces, que el hecho de que esta vez las candidaturas estén atomizadas tendrá un efecto contrario? El ciclo mundialista de los últimos cuatro años fue el más flojo que han tenido desde que los condujo a su segundo trofeo en 2011, e imprimieron un dominio absoluto en el planeta ovalado durante 11 años, 11 meses y tres semanas. Se cortó en las semifinales de Japón 2019 frente a Inglaterra, y desde entonces la supremacía de Nueva Zelanda quedó en jaque.

Alcanzó el punto más bajo el año pasado, luego de caer contra los Pumas como local (en Christchurch), en su sexta derrota en ocho partidos. El entrenador Ian Foster fue duramente cuestionado y su continuidad quedó en vilo. No obstante, fue ratificado y, desde entonces, los All Blacks sostienen una remontada que les permite desembarcar en Saint-Denis no ya como favoritos absolutos pero sí como candidatos fuertes: diez victorias, un empate y una derrota, sufrida en el último partido, a manos de Sudáfrica, que abrió otro pequeño signo de interrogación.

Un haka que no intimidó: la derrota a manos de los Pumas en Christurch en agosto de 2022 fue el punto más bajo de Nueva Zelanda en el ciclo premundialista. Joe Allison - Getty Images AsiaPac

En ese lapso, Foster terminó de encontrar el equipo. La decisión de ubicar a Jordie Barrett como centro y a su hermano Beauden como fullback fue un acierto. Scott, el tercero de los Barrett, fue el mejor en los partidos de preparación. Will Jordan amenaza con ser la próxima gran estrella del rugby mundial. Richie Mo’unga... ya se sabe de qué es capaz. Shannon Fritzell terminó de conformar una tercera línea temible.

Con el estilo de siempre, frontal, directo, simple pero tan arrollador como efectivo; con jugadores que ejecutan el libreto a la perfección y tienen el vuelo necesario como para desequilibrar por iniciativa propia, la única duda que subyace es el estado mental del equipo. La capitanía de Sam Cane, ratificada por Foster, no ha sido pletórica en ese sentido. El liderazgo es uno de los puntos flacos del plantel, que se cae ante la adversidad. Además, comienza con algunas bajas por lesión: Jordie Barrett y Broadie Rettalick se perderán el debut.

Will Jordan amenaza con ser la próxima gran estrella del rugby mundial. Alan Lee - Photosport

El partido inaugural, de este viernes contra el local en el Stade de France (a las 16 de la Argentina), promete ser uno de esos encuentros que son recordados siempre. El resultado, además, por más que se trate sólo del primer compromiso, bien puede ser determinante para el futuro de los All Blacks en el certamen: si ganan, saldrán doblemente fortalecidos; si pierden, volverán los fantasmas de 2022 y aumentará la presión sobre el staff y los jugadores, más allá de que luego el camino a los cuartos de final esté allanado. Namibia, siete días más tarde; Italia, el viernes 29, y Uruguay, el 5 de octubre, aparecen como rivales accesibles para la furia negra.

Campeones en 1987, 2011 y 2015, sólo una vez los neozelandeses no llegaron a las semifinales. Fue en Francia 2007. Al contrario de esta vez, eran amplios favoritos. Acaso esto de no serlo es lo que necesitaban.