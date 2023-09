escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Las paredes lindantes al Stade Jean Gaillardon están pintadas de celeste, blanco y celeste en franjas horizontales. Con ese estimulante paisaje de fondo, los Pumas tuvieron el miércoles su jornada más ardua de la semana. Dos turnos de entrenamientos de máxima intensidad para ajustar los detalles y definir la formación que se enfrentará con Inglaterra en el debut en el Mundial Francia 2023, el sábado en la noche de Marsella (a las 16 de la Argentina). Como en todo el ciclo de Michael Cheika al frente del seleccionado, los ensayos se desarrollan bajo estrictas medidas de vigilancia. La prensa puede estar presente en los minutos iniciales de la entrada en calor, más que nada para tomar imágenes, pero ni bien comienzan los movimientos tácticos no queda nadie alrededor del campo de juego. Entonces, la única forma de analizar al equipo es evaluar lo que se ve en los partidos. Y a juzgar por lo que mostraron los dos rivales del sábado en lo previo, no es aventurado afirmar que los Pumas llegan al estreno en mejores condiciones que los ingleses. ¿Favoritos? Es una palabra muy grande, pero no descabellada para este caso.

En un momento en que las comparaciones con el memorable tercer puesto en Francia 2007 son inevitables, no sólo porque se repite la sede sino también porque florecen otras coincidencias, persiste una diferencia sustancial. En el primer partido de aquel certamen, el inaugural en el Stade de France, Francia, local y uno de los favoritos para lograr el título, era en los papeles muy superior a los Pumas. Los argentinos, liderados por Agustín Pichot, tomaron esa estimación como un punto en favor. Dejaron que el adversario se agrandara en lo previo, cultivaron el perfil bajo al tiempo en que íntimamente confiaban en ganar. A medida que transcurría el partido y les Bleus no encontraban los caminos, su confusión fue agrandándose. Los Pumas se atuvieron al libreto y consiguieron la que entonces fue la sorpresa más grande en la historia de los mundiales.

La corrida de Ignacio Corleto que pasó a la historia: el try de los Pumas en el partido inaugural de 2007, contra Francia. Archivo

Esta vez, si bien Inglaterra es una potencia y la Argentina, aunque dejó de ser el país emergente de 16 años atrás, está muy atrás en infraestructura y cantidad de jugadores, sobran los motivos para afirmar que los Pumas llegarán mejor parados al Stade Vélodrome. Pero deben tener cuidado de que ser favoritos se convierta en un arma de doble filo.

Sí: Inglaterra es un ex campeón del mundo, tiene rugbiers de elite, tiene historia, tiene orgullo. También, sí: la Argentina es un equipo al que no le sobra nada, que en los últimos tiempos insinuó buenas cosas pero nunca terminó de consolidarse y pagó por inconsistente, que arrastra dudas en algunos puestos clave. Pero en el balance final, a la hora del análisis fino pesa más la foto actual. Inglaterra perdió cinco de sus últimos seis partidos y tiene dos jugadores top suspendidos (Owen Farrell y Billy Vunipola), dos lesionados (Jack van Poortvliet y Anthony Watson) y varios tocados que están en duda. Desde que asumió Steve Borthwick, en 2022, nunca logró imponer su estilo de juego. En cambio, incluso con inconsistencia, en los últimos tres años los Pumas lograron hitos, como vencer a los All Blacks, a los propios ingleses en Twickenham, a Australia en Sydney. Afianzaron sus bases (defensa, scrum, ruck) e insinuaron cosas interesantes en ataque.

Steve Borthwick no encontró el rumbo al frente de Inglaterra desde que asumió en el seleccionado de rugby, en 2022. DANIEL LEAL - AFP

Hasta los propios ingleses ponen a los Pumas como favoritos para quedarse con el grupo D, y es difícil creer que es una mera estrategia para sacarse presión. “La Argentina merece ser favorita en el partido de apertura ante Inglaterra”, tituló The Guardian. “Mientras el Mundial regresa a Francia, la Argentina llega con un nivel de expectativa sin precedentes como el equipo mejor rankeado en esa mitad del cuadro. Merecidamente va a ir al partido de apertura ante la errática Inglaterra como favorito”, justificó.

La cuestión del ranking es un poco relativa, pero no deja de ser un índice. Cuando se realizó el sorteo, casi tres años atrás, Inglaterra, que venía de resultar subcampeón del mundo un año antes, estaba tercera; los Pumas figuraban décimos, y Japón, octavo. Hoy, Inglaterra igualó su peor posición histórica, la octava, y la Argentina subió al sexto lugar, lo que la ubica como la mejor de las zonas C y D, cuyos clasificados se cruzarán en los cuartos de final.

La decepción de los jugadores de Inglaterra en una derrota a manos de Escocia en el Seis Naciones de este año; la Rosa llega a Francia 2023 con más caídas que triunfos en la preparación. ADRIAN DENNIS - AFP

Nombre por nombre, es exagerado decir que la Argentina tiene ventaja. Pero sí se puede afirmar que este plantel inglés escasea en figuras de elite como acostumbra tener la Rosa, sobre todo para el estreno: Maro Itoje, Tom Curry (si juega), Freddie Steward, quizás Manu Tuilagi si está en forma. Jugadores como Julián Montoya, Santiago y Mateo Carreras, Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Santiago Chocobares son figuras en clubes top de Europa.

La cuestión ahora es ver cómo juega en las cabezas de los argentinos saberse en esta posición. No son pocas las veces en el pasado reciente en que el hecho de creerse superiores les costó algún partido. Claramente se sienten más cómodos cuando vienen de atrás. Esta vez, de sus declaraciones, de lo que se percibe en el ambiente y de lo que se observa en el día a día, se desprende que la situación no los afecta. El enfoque está puesto, repiten, en lo que ellos pueden hacer, en lo que pueden controlar, en hacer buenos entrenamientos para replicar esas acciones en el partido. No importa quién estará enfrente; mucho menos cómo llegarán.

Felipe Contepomi no se fía de la actualidad de Inglaterra; el entrenador de ataque de los Pumas plantea un duelo complicado para este sábado. Gaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

“Inglaterra es el equipo fuerte de este grupo”, se desligó Felipe Contepomi, entrenador de ataque de los Pumas. “Yo no leo mucho la prensa, no tengo redes sociales, pero sí puedo decir que nosotros nos focalizamos mucho en lo nuestro y sabemos del poderío que tiene Inglaterra. Ellos dicen que están preparados para el Mundial. Con lo cual esperamos un partido muy complicado, muy difícil, estratégico. Nosotros estamos muy concentrados en lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer”.

El centro Santiago Chocobares fue por la misma línea: “Inglaterra es un equipazo, con jugadores de clase mundial de muchísima historia en el seleccionado. Que venga de un mal momento, de perder varios partidos, no me mueve nada. Es un equipazo y va a querer mostrarlo de nuevo, en este Mundial. Pero también nosotros tenemos un gran equipo, en el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Nos preparamos para un gran partido. La palabra «favorito» no significa nada para mí”

Santiago Chocobares no se confía del nivel actual de Inglaterra, el primer oponente de los Pumas en Francia 2023. Chris Hyde

En cambio, los ingleses parecen abrazar esta condición. Aplastado por la crítica de analistas y de ex jugadores, el equipo intenta aislarse del exterior, encerrarse en sí y aferrarse a pequeños logros para motivarse. “Estamos bajo una presión tremenda, pero entrar de punto al torneo es una linda posición”, apuntó el tercera línea Lewis Ludlam. “Con las expectativas bajas, uno puede liberarse más fácil. A veces cuando uno es el número 1 y alcanza su máximo antes del certamen, puede desinflarse. Ésta es la situación en la que nos encontramos y tenemos que disfrutarla”.

A diferencia de 2007, los Pumas no tienen al factor sorpresa como as bajo la manga. Cuentan, en cambio, con armas aun más contundentes como para ilusionarse con llegar lejos. Sea quien sea el rival.

Compacto de Inglaterra 29 vs. Argentina 30 en 2022