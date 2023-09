escuchar

LA BAULE, ESCOUBLAC, Francia.– Uruguay cumplió un digno papel y nunca estuvo lejos en el marcador en su debut en el Mundial de Francia, contra nada menos que el local, que venía de vencer a los All Blacks. Si bien tuvo un equipo inicial con mayoría de suplentes, Francia brindó una imagen desdibujada y gracias a un error de su rival selló la victoria con un 27-12 en un partido deslucido y caracterizado por la indisciplina, que tuvo 31 penales, algo inusual en el rugby de alto nivel.

En la cancha de Lille, que tuvo un estado lamentable, con matas de césped que se levantaban después de cada scrum, el público terminó silbando la actuación del equipo que tiene en vilo al país después de la gran victoria en su debut sobre Nueva Zelanda, del viernes anterior. Francia no logró el bonus y su próximo compromiso será el jueves venidero frente a Namibia. Un día antes, Uruguay se enfrentará con Italia, en un duelo clave para determinar el tercero del grupo A, que logrará la clasificación directa para el Mundial Australia 2027.

Compacto de Francia 27 vs. Uruguay 12

Los Teros sorprendieron con una actuación que será recordada por el oponente y el escenario. Golpearon de entrada con un gran try del wing Nicolás Freitas tras una excelente habilitación con el pie del apertura Felipe Etcheverry. Pero enseguida, Francia reaccionó: luego de un scrum, Maxime Lucu habilitó a Antoine Hastoy y éste se filtró hasta el in-goal.

El encuentro tuvo innumerables interrupciones, los scrums prácticamente no fueron jugados y el árbitro neozelandés Ben O’Keefe debió mostrar alguna tarjeta amarilla más. Sólo hubo una amonestación, para el segunda línea local Romain Taofifenua, por un hombrazo en la cara a Santiago Arata. El búnker del TMO revisó la acción y discirnió que no era como para roja. Discutible. No así el try anulado a Etcheverry, donde se produjo una clara pantalla de Tomás Inciarte.

Lacalle Pou con Macron mirando Francia Uruguay por el mundial de rugby. pic.twitter.com/s9sXwfBRF7 — tomas friedmann (@friedmanntomas) September 14, 2023

La primera etapa culminó 13-5, pero lo mejor se vio del lado uruguayo, por su defensa con pasión y los quiebres cada vez que el visitante se decidió a atacar. Sin embargo, los Teros cometieron muchos errores en las formaciones fijas, penalizados en el scrum y perdiendo los lines propios.

En la segunda parte, la tónica del encuentro no cambió. Múltiples errores, infracciones y pérdidas de pelota dieron por momentos una imagen caótica. Uruguay consiguió otro gran try, con Etcheverry marcando los tiempos y con Baltazar Amaya, de gran actuación, arrojándose sobre el in-goal. La conversión del apertura dejó el marcador 13-12 cuando faltaban 26 minutos.

Avanza Bautista Basso, a pesar de la resistencia de Arthur Vincent; Uruguay consiguió dos tries contra el anfitrión de la Copa del Mundo y uno de los favoritos. FRANCK FIFE - AFP

En la salida siguiente los uruguayos ganaron la pelota, pero un kick de un Etcheverry dio en un compañero, el rebote dejó solo frente a los palos a Peato Mauvaka y el ingresado forward anotó el segundo try azul, que convirtió Melvyn Jaminet.

Faltando 7 minutos, Francia logró elaborar una de las pocas jugadas buenas en ataque y el joven wing Louis Bielle-Biarrey apoyó junto a una bandera. Jaminet acertó la conversión y selló el 27-12.

El segundo try de los Teros

Francia procuró el punto de bonus pero no lo consiguió, ya que siguió cayendo en faltas y errores no forzados. A Uruguay no le dio el alma como para ir por más, pero lo hecho a lo largo de los 80 minutos dejó bien en alto su imagen y la del rugby sudamericano. Los Teros, que lograron cinco quiebres contra cuatro, se fueron con la frente alta y, en su medida, sorprendieron a todos, ya que se pronosticaba una goleada de uno de los favoritos de la Copa del Mundo. Entre la multitud que colmó el estadio de Lille se encontró el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que practicó este deporte.

El partido no fue bueno y en este momento ninguno de los presidentes lo mira: Lacalle Pou tiene cerrados los ojos y Emmanuel Macron toma una cerveza. FRANCK FIFE - AFP

Uruguay, conducido por dos argentinos, Esteban Menezes y Pablo Bouza, volvió a mostrar progresos, en su tercera participación consecutiva en un Mundial. Francia, por su parte, estuvo en otra sintonía y lo de este jueves fue un llamado de atención para los dirigidos por Fabien Galthié.

GRUPO A