LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– En ningún momento hubo equivalencias. Al minuto de juego Cameron Roigard fue asistido por Leicester Fainga’anuku para iniciar un festival de tries, en un encuentro en el que primó la lógica: Nueva Zelanda, uno de los claros aspirantes al título de campeón del Mundial de rugby Francia 2023, apabulló por 71-3 a Namibia, que empezó su séptima disputa en la Copa del Mundo y aún no conoce la victoria. Bajo una lluvia torrencial en el Estadio de Toulouse, una ciudad que respira rugby y que se colmó de franceses que entonaron en reiteradas ocasiones la Marsellesa, los All Blacks no dejaron dudas. A pesar de la caída en la primera fecha ante el local, están bien encaminados para clasificarse para los cuartos de final por la zona A.

El encuentro con Namibia sirvió como homenaje a Sam Whitelock, que llegó a la marca de 148 tests e igualó a Richie McCaw en el récord de presencias en los All Blacks. Todo un hito, aunque, fiel a su perfil bajo, no recibió vítores ni hubo una ceremonia especial. Se centró en el juego, completó los 80 minutos y terminó como capitán tras la salida de Ardie Savea.

Namibia fue un rival óptimo como para que Nueva Zelanda se sacara la contrariedad por la derrota en el choque con Francia. LIONEL BONAVENTURE - AFP

La noche en Toulouse permitió observar la combinación entre Cameron Roigard y Damian McKenzie, la pareja de medios alternativa, que posiblemente tendrá más rodaje en el proceso que comenzará después del Mundial, del cual estará al mando de Scott Robertson. El medio-scurm de Hurricanes tiene condiciones de crack: combinación de talento y explosión, imprime mucha dinámica al juego, tiene rápida presencia para abrir los rucks y es una amenaza en ataque para explorar los espacios. Con 22 años, tiene un largo camino por recorrer. El caso de McKenzie es distinto. Con 28 años ya ostenta un largo trayecto en el primer nivel, pero siempre corrió de atrás en los puestos de apertura y fullback. Su picardía para jugar, su habilidad y su atrevimiento para desafiar defensas hacen levantarse de los asientos al público. Su sonrisa antes de patear y su perfil carismático lo convierten en uno de los favoritos de los hinchas, a pesar de no tener la constancia de Richie Mo´unga y Beauden Barrett, dos que emigrarán a Japón en 2024 y no seguirán representando a su país.

La prueba de los medios resultó positiva, más allá de la notable diferencia de jerarquía sobre el rival. Ambos anotaron dos conquistas y generaron desequilibrio en un vendaval de 11 tries. Leicester Fainga’anuku, Anton Lienert-Brown, Ethan de Groot, Dalton Papali’í, David Havili, Caleb Clarke y Rieko Ioane se sumaron al show de conquistas frente a un adversario que ofreció poca resistencia y sufrió la aparentemente grave lesión en un tobillo de Le Roux Malan, que salió con mucho dolor en camilla. Por él se frenó el partido durante siete minutos.

Anton Lienert-Brown escapa rumbo al in-goal; el centro hizo uno de los 11 tries de All Blacks. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La goleada de los All Blacks quedó empañada por la expulsión a De Groot por un tackle alto en el segundo tiempo. El pilar será citado por el tribunal de disciplina y existen chances de que sea suspendido. Nueva Zelanda perdió por lesiones a George Bower y Joe Moody y no le sobran variantes en el puesto de pilar izquierdo.

Compacto de la goleada de All Blacks

Namibia cayó en los 24 partidos que protagonizó en la historia de los mundiales. Desde su primera participación, en 1999 aún no ganó, y no se acercó a los seleccionados del Tier 2. Con excepción de Sudáfrica, una superpotencia que conquistó tres veces la copa Webb Ellis, el continente africano no desarrolló su rugby y las diferencias hasta los Tier 1 son abismales. Los Welwitschias dominan de punta a punta la clasificación en una región que no despega, y en este Mundial intentarán darle un dolor de cabeza a Uruguay, el oponente con el que tienen mayor paridad en el grupo.

En el próximo compromiso, los All Blacks se enfrentarán con Italia, el equipo más difícil que les queda para lograr la clasificación para los cuartos de final.

Síntesis de Nueva Zelanda 71 vs. Namibia 3

Beauden Barrett; Caleb Clarke, Anton Lienert-Brown, David Havili y Leicester Fainga’anuku; Damian McKenzie y Cam Roigard; Ardie Savea (capitán), Dalton Papali’i y Luke Jacobson; Sam Whitelock y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Samisoni Taukei’aho y Ofa Tu’ungafasi. Ingresaron: Dane Coles, Ethan de Groot, Fletcher Newell, Scott Barrett, Tupou Vaa’i, Aaron Smith, Richie Mo’unga y Rieko Ioane.

Cliven Loubser; Gerswin Mouton, Johan Deysel (capitán), Le Roux Malan y Divan Rossouw; Tiaan Swanepoel y Damian Stevens; Richard Hardwick, Prince Gaoseb y Wian Conradie; Tjiuee Uanivi e Johan Retief; Johan Coetzee, Torsten van Jaarsveld y Jason Benade. Ingresaron: Louis van der Westhuizen, Desiderius Sethie, Haitembu Shifuka, PJ van Lill, Adriaan Booysen, Max Katjijeko, Jacques Theron y JC Greyling.

1 minuto, gol de McKenzie por try de Roigard (NZ); 6, try de Roigard (NZ); 10, penal de Swanepoel (Nam); 19, gol de McKenzie por try propio (NZ); 24, try de Fainga´anuku (NZ); 35, gol de McKenzie por try de Lienert-Brown (NZ), y 38, gol de McKenzie por try propio (NZ). Nueva Zelanda 38 vs. Namibia 3. Segundo tiempo: 7 minutos, try de De Groot (NZ); 14, gol de McKenzie por try de Papali´i (NZ); 17, gol de McKenzie por try de Havili (NZ); 26, gol de McKenzie por try de Clarke (NZ), y 37, gol de McKenzie por try de Ioane (NZ). Expulsados: 31, De Groot (NZ). Resultado parcial: Nueva Zelanda 33 vs. Namibia 0.

7 minutos, try de De Groot (NZ); 14, gol de McKenzie por try de Papali´i (NZ); 17, gol de McKenzie por try de Havili (NZ); 26, gol de McKenzie por try de Clarke (NZ), y 37, gol de McKenzie por try de Ioane (NZ). 31, De Groot (NZ). Nueva Zelanda 33 vs. Namibia 0. Árbitro : Luke Pearce.

: Luke Pearce. Estadio: Stade de Toulouse.