El equipo no alcanzó las espectativas en Japón Fuente: AFP

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2019 • 23:59

El Mundial de Japón entró en la etapa de eliminación directa y, por primera vez desde 2003, la Argentina no será parte de ella. Después de alcanzar las semifinales en 2007 y 2015, y de caer en cuartos de final con el campeón Nueva Zelanda, en 2011, los Pumas no lograron sortear la fase de grupos. A una semana de la eliminación, LA NACION habló con distintos referentes para analizar lo que dejó Japón 2019, el presente y el futuro del seleccionado.

"Siento tristeza y bronca de no haber visto al equipo que yo creía, que sé que está, pero que claramente en el Mundial no estuvo" fue la primera impresión de Ignacio Corleto. Como Nani, la sensación general fue que el equipo no alcanzó su mayor potencial. "Las expectativas que tenía eran mayores y no lo digo por los resultados solamente, sino también por el juego; el equipo no pudo mantener 80 minutos a un nivel alto" explicó Rolando Martin. "No es un buen resultado, lamentablemente, sobre todo porque el rugby argentino llegó con mucha ilusión", sostuvo Fabián Turnes. "El Mundial no fue el esperado por todos y por eso te agarra un bajón. Porque el equipo tiene un nivel al que le costó llegar con mucho esfuerzo de parte de los clubes y los jugadores", expresó Eliseo Branca.

Mario Ledesma también estuvo bajo la lupa por sus decisiones Fuente: AFP

Para la mayoría, perder el partido con Francia resultó fundamental. "La verdad es que jugamos mal y perder con Francia fue un golpe anímico muy importante. Llegamos al partido con Inglaterra con mucha presión y encima, jugar con 14, fue un extra para terminar con la ilusión de ganar el partido", expresó Héctor "Pochola" Silva. "No salieron las cosas como se habían planeado. Teníamos desafíos importantes con Francia e Inglaterra, que son dos cosas diferentes. Con Francia las cosas salieron muy mal en el primer tiempo y eso condicionó; fue buena la remontada pero no alcanzó. Con Inglaterra, desgraciadamente lo que pasó con Lavanini condicionó y sentenció el partido", expuso Federico Méndez. Leonardo Senatore, en tanto, fue algo más optimista: "Pienso que teníamos una zona muy difícil y que, aunque no pudimos ver la mejor versión de este equipo, así y todo pudimos haber clasificado. Pero los rivales también juegan".

A veces uno piensa que es fácil y con estas cosas entiende que es mucho más complejo. En 2003 no sé si no teníamos mejor equipo que en 2007, pero el equipo no estuvo y no logramos pasar de grupos Ignacio Corleto

Con respecto al juego, el no haber podido sostener el nivel de Jaguares y las fallas en defensa fue lo que más sorprendió. "Hubo pasajes de buen rugby pero no por lapsos prolongados, esa inconsistencia hizo que no mostrara todo lo que había insinuado durante la temporada con Jaguares. Me llamó la atención el aspecto defensivo, en donde no hubo un tackle contundente, y eso fue un punto alto del equipo durante la temporada", esgrimió el Yankee Martin. "El año de Jaguares nos dio la ilusión de que este equipo podía jugar con cualquiera pero jugar en Jaguares ni se le acerca a jugar a los Pumas. Si Jaguares llegaba a cuartos, en lugar de a la final, no pasaba nada. Ahora, los Pumas es el equipo nacional y la camiseta pesa diez veces más, tanto para los que juegan como para quienes dirigen", sumó el Chino Turnes. "Vi muchos jugadores que no estaban del todo contentos o compenetrados con lo que se proponía, sobre todo en los sistemas defensivos de marca", dijo Méndez, aunque también destacó algunos aspectos de juego: "Vi que se mejoró en lo que venía siendo el punto más flaco, que fue el scrum, y también en el maul y el line out".

Una despedida temprana del mundial Fuente: AFP

Si bien la lista de Mario Ledesma generó polémica con algunos nombres, hubo apariciones destacables, como las de Santiago Carreras y Lucas Mensa. En este punto, las opiniones están divididas. "Hay muchos jóvenes en este seleccionado y creo que se está apostando al futuro. Hoy tenemos muchos chicos que están haciendo sus primeras apariciones a nivel internacional y eso es algo para rescatar", destacó Senatore.

En tanto, Chapa Branca está en la vereda opuesta: "¿Cómo llevás gente a debutar en un Mundial? A muchos le parecía algo bueno, pero a mi me parece una falta de respeto. Tenés que llevar tipos que estés seguro el nivel que tienen en tests. Que vayan con cinco o seis tests encima y saber cómo van a reaccionar a ese nivel. No me parece bien llevar gente a debutar en un Mundial. Es una falta de respeto para lo que estaban atrás".

Con el diario del lunes, para mí Isa e Imhoff no deberían haber faltado. Hay que darle la derecha al entrenador y, si se equivoca, dará explicaciones si corresponden Fabián Turnes

Más allá de la eliminación, el camino adoptado por la UAR y la continuidad de Ledesma, en líneas generales, es la elegida. "La dirección que tomó el rugby argentino es la correcta, es por ahí que hay que seguir mejorando. A veces ese camino no es sencillo, todos los equipos están en una mejora continua pero hay que seguir así, redoblando esfuerzos", afirmó Martin. "Cosas a cambiar no, sí a analizar. No hay que ser tan drástico pero sí ver por qué no se pudo jugar a que el equipo se sienta cómodo. Algo debe haber pasado, yo no lo sé, pero se puede mejorar a futuro", sumó Corleto. "Hay que seguir trabajando para desarrollar cada vez más jugadores profesionales que puedan competir de igual a igual contra cualquiera. Por ahí no es cambiando sino apoyando ese cambio más fuerte todavía", reflexionó Senatore.

Crédito: Prensa UAR

Méndez, en tanto, le sumaría mayor competencia a Jaguares: "Hay que seguir evolucionando, el rugby es el deporte importante que más ha evolucionado y todo los días se levanta la vara. Sería bueno incorporar otro equipo profesional, que no sean solo Jaguares los que aporten a los Pumas. Que por lo menos haya otra fuente, más allá de los de Europa, y algún otro equipo profesional que se cree en la Argentina para que haya al menos un seleccionado de dos equipos".

"No sé si va a seguir Ledesma, eso está en él. Pero es como haber roto una copa de cristal y es jorobada la presión que va a tener. Ojalá siga, me parece un tipo ganador. Algo pasó porque con él está Fernández Miranda, que tiene el juego de Hindú, que un juego de manos y acá hacían dos pases, la pateaban y le daban la pelota a los ingleses", analizó Branca.

Es difícil saber si una temporada tan larga y de tantos viajes terminó influyendo en el rendimiento de los Pumas. El equipo no llegó en su momento máximo de rendimiento, de frescura" Rolando Martin

Aunque lógicamente el calendario de Jaguares pudo haber influido, Turnes lo ve como el mal menor de un crecimiento necesario para el rugby argentino: "Sin dudas es desgastante, desde el juego hasta lo logístico, y el plantel es corto para afrontar un calendario de 25 partidos por año. Jaguares llegó a la final que fue hasta dos semanas antes del Rugby Championship y hacerlo todo con la misma gente te hace pagar. Parte del bajo nivel para mí es el desgaste del año, desde lo físico hasta lo emocional. Pero por otro lado también llegaste con el plantel más preparado de la historia argentina. Ningún otro entrenador contó con el 100% de profesionales en la Argentina. En 2011, teníamos jugadores en Europa y algunos acá en Pampas; en 2015 también. En 2019 el 95% venía jugando juntos hace 4 años. ¡Todos los días juegan juntos! Eso es positivo. En 4 años, desde que empezó Jaguares, se mantuvo el plantel aproximadamente en un 70% y ya se conocen de memoria".