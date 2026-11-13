Newman bicampeón del URBA Top 14: una final agónica y una fiesta del deporte junto a OSDE

Newman se consagró bicampeón del URBA Top 14 al imponerse por un ajustado 33 a 32 sobre Hindú, el pasado sábado 7 de noviembre en la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI), en una gran jornada que contó con el acompañamiento de OSDE. Fue una final inolvidable entre los dos mejores equipos de la temporada, donde la entrega, la solidez defensiva y la impecable efectividad a los palos terminaron definiendo el título por apenas un punto.

El Cardenal tomó el control desde el arranque con un penal de su apertura Gonzalo Gutiérrez Taboada y, apoyado en sus tries durante la primera etapa, llegó al descanso en ventaja. Al inicio del complemento, la diferencia a favor del bicampeón se estiró a diez puntos. Sin embargo, Hindú encontró su mejor versión apelando a su jerarquía y aprovechando las amonestaciones de Lucas Marguery y del propio Gutiérrez Taboada en Newman. Con Martín Cancelliere apoyando un try y Bautista Farisé brillante como ejecutor principal, el Elefante dio vuelta el marcador y pasó a ganar 32-26.

La reacción de Newman llegó a los 23 minutos del segundo tiempo. Ya con el equipo completo tras el regreso de su apertura, Santiago Marolda apoyó su segundo try del partido casi sobre la bandera. La conversión, sumamente exigida por el ángulo, fue ejecutada con precisión por Gutiérrez Taboada para decretar el 33-32 definitivo. En el cierre agónico, Hindú tuvo una última oportunidad en los pies de Farisé, que estrelló un penal en el palo izquierdo. En la jugada final, Justo Ortiz Basualdo sacó la pelota al costado y decretó el bicampeonato de El Bordó.

El acompañamiento de OSDE en la gran fiesta del rugby

Esa misma intensidad, compromiso y espíritu de equipo que se vio en la cancha es la que el Grupo OSDE busca acompañar y potenciar. Por eso, la jornada no solo se vivió dentro del campo de juego. Alrededor del estadio, la organización desplegó un espacio pensado para que socios, fanáticos y familias disfrutaran de una experiencia integral.

La carpa de OSDE funcionó como un espacio perfecto para distenderse antes del evento y durante los descansos.

Los asistentes pudieron relajarse en una gran carpa institucional equipada con sombrillas y sillas, un entorno ideal para compartir la previa y los entretiempos. Además, el evento contó con un sector de pantallas interactivas donde el público desafió su agilidad simulando la ejecución de un line out, todo esto acompañado por estaciones estratégicas de hidratación y la entrega de merchandising exclusivo para cuidar el bienestar de los espectadores durante toda la tarde.

Salud, vínculos y el valor del deporte amateur

El acuerdo entre OSDE y la URBA va mucho más allá de un patrocinio: refleja una visión compartida sobre la salud integral y el sentido de comunidad. “Estar junto a la URBA es apoyar un deporte amateur que une a chicos, familias y dirigentes. Desde ese lugar empatizamos, acompañando a las personas en cada momento de su vida”, señaló Cristian García Sarubbi, Director General del Grupo OSDE.

Luego del partido, antes del festejo oficial con la copa de Newman, García Sarubbi entregó el Premio OSDE al “Jugador que está para su equipo en el momento de la verdad”, reconociendo el valor de la solidaridad y el compromiso en los momentos cruciales.

Luego del partido, Cristian García Sarubbi entregó el Premio OSDE al «Jugador que está para su equipo en el momento de la verdad»

El directivo profundizó sobre esta conexión: “El primer valor es la salud y el bienestar, porque el jugador para salir a la cancha tiene que estar sano, cuidarse y alimentarse bien. En una encuesta que hicimos junto a la Universidad de San Andrés sobre el bienestar de los argentinos, se resalta la importancia de los vínculos y el compartir momentos. Un deporte de 15 jugadores, con distintas visiones y con amigos que te quedan para toda la vida, es exactamente la esencia desde donde OSDE empatiza”.

FLUX: la evolución para acompañar a las nuevas generaciones

Ese compromiso de acompañar a las personas en cada etapa de la vida implica también evolucionar junto a ellas. Así es como nace FLUX, un plan de salud innovador y 100% digital, especialmente diseñado para jóvenes de entre 18 y 35 años que buscan una experiencia ágil, flexible y a la medida de sus necesidades. Este lanzamiento reafirma el propósito de OSDE de estar siempre cerca, adaptándose a las nuevas generaciones y ofreciendo soluciones que se integren de manera orgánica a su mundo.

Flux es el plan de salud diseñado para jóvenes desde 18 hasta 35 años que buscan una experiencia ágil, flexible y a la medida de sus necesidades.

Con FLUX, el objetivo es que cada joven se sienta tranquilo y acompañado, sabiendo que su salud está en las mejores manos y a un solo clic de distancia. “Flux nació hace un año y ha tenido una gran performance comercial; ya superamos los 40 mil planes comercializados. Intentamos diseñar un plan escuchando sus necesidades reales y el resultado fue excelente. Es una propuesta que se adapta perfectamente a lo que busca un joven hoy al momento de elegir su medicina prepaga”, concluyó Cristian García Sarubbi.

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