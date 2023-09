escuchar

En plena carrera hacia la felicidad, Newman no sabe de relajamientos ni distracciones. Sigue haciendo bien los deberes partido tras partido y fortalece los cimientos con los que pretende cumplir su anhelo de saldar esa gran cuenta pendiente en su historia. Con la autoridad de ser el líder absoluto del Top 12, un pack demoledor e implacable y Jerónimo Ulloa convertido en goleador, le ganó a Belgrano Athletic por 40 a 27 en la calle Virrey del Pino y dio otro paso fundamental para asegurarse por tercer año consecutivo la presencia en las semifinales del principal torneo de la URBA. Con esta derrota, el local, a falta de tres fechas, quedó en el sexto puesto, a cinco puntos de Alumni, el cuarto y último en acceder, por ahora, a los playoffs.

El esfuerzo de Belgrano, su roce físico y sus ilusiones de recuperar la regularidad y el buen funcionamiento de hace un par de fechas se hicieron añicos apenas Newman asomó la cabeza en el césped del club porteño. El desarrollo venía muy parejo, pero cuando hizo pie, el equipo de Benavídez le enrostró la potencia de sus backs, la precisión de Gonzalo Gutiérrez Taboada frente a los palos y la solidez de su primera línea para defender. Y entonces las habituales falencias e indisciplinas del anfitrión quedaron expuestas. “En el primer tiempo se nos metieron bastante en defensa y nos complicaron un poco. Por suerte, en la segunda parte lo ajustamos y con los tackles y las pelotas recuperadas lo sacamos adelante”, analizó Jerónimo Ulloa, autor de dos de los cuatro tries del Cardenal.

Joaquín De la Vega llega con comodidad a apoyar en el in-goal y pequeños hinchas de Newman se alegran. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

Hubo dos aspectos en los que Newman fue ampliamente superior: su efectividad cuando entró en los 22 metros ajenos y el juego en el piso. Beltrán Salese, una de las caras nuevas en esta temporada, fue indomable en los rucks en defensa y fue vital para cortar el buen comienzo de Belgrano, que en los primeros 15 minutos se sobrepuso a los tempraneros tries de Francisco Pasman y Rodrigo Díaz de Vivar y pasó al frente por 19 a 12 gracias a tries de Justo Durañona, Joaquín Moro y Vega León. Sin embargo, a falta de 10 minutos para terminar la etapa, llegó la reacción del conjunto bordó: primeramente, con un try de Ulloa, y después con tres ejecuciones de Gutiérrez Taboada.

El ímpetu con que Newman había cerrado el primer período tuvo una extensión demoledora en los primeros veinte minutos de la segunda parte, que prácticamente sentenciaron el triunfador. Producto de las tempranas amonestaciones, casi en simultáneo, a Theo Blacksley y Vega León, los backs visitantes comenzaron a desplegar su juego con mayor comodidad en campo del adversario y a capitalizar con puntos su dominio. Así el Cardenal consiguió una diferencia de 18 puntos, producto de un try-penal, otro try de Ulloa y un penal de Gutiérrez Taboada. Después, ante la merma física de los tres cuartos del líder del certamen y la desesperación de Belgrano, todo se volvió más luchado y sucio. De nada sirvió el try de Joaquín Mihura a diez minutos de la conclusión.

Francisco Pasman consigue el try con respaldo de Juan Lanza y Pedro Arana ya nada puede hacer; para el juez de touch la conquista de Newman es válida. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

El resultado, 40 a 27, y el desarrollo del juego a esa altura ya invitaban al público del cuadro bordó a sacar las manos de los bolsillos, aplaudir el merecido triunfo y esperar que desde La Plata llegaran buenas noticias para asegurar la clasificación. “¿Nos clasificamos? ¿Ganó San Luis? Uhhh, no te puedo creer. Bueno, no pasa nada. Hay que seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora”, lanzó Beltrán Salese apenas se anotició de que CUBA, en la última jugada del partido, le había ganado a San Luis por 25 a 24. Con ese resultado, el acceso a las semifinales del Top 12 no se consumaba. “El lunes, ya, hay que poner la cabeza en Hindú, sin mirar tanto la tabla. Esto tiene que ser partido por partido”, espetó el hooker del Cardenal.

Compacto del triunfo de Newman

Con este éxito Newman dio un paso fundamental para meterse a las semifinales del Top 12 por tercer año sucesivo. Aunque una suspicaz pregunta nace como obligación: ¿será la vencida? “Ojala se nos dé. Por lo pronto, hay que seguir laburando partido por partido porque eso va ser una consecuencia. Tenemos mucha confianza en que este año podemos cortar el karma”, comentó, con cautela y mucha ilusión, Ulloa. Por ahora, la única obligación es seguir ganando con buen juego y convicciones. Su principal sustento en plena carrera a la felicidad.

Síntesis de Belgrano 27 vs. Newman 40

Belgrano: Pedro Arana; Juan Landó, Tomás Teglia, Tomás Etchepare y Tobías Bernabé; Joaquín Mihura y Theo Blacksley; Joaquín Moro, Franco Vega León y Joaquín De la Serna; Rodrigo Fernández Criado y Augusto Vaccarino; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Pedro Arana; Juan Landó, Tomás Teglia, Tomás Etchepare y Tobías Bernabé; Joaquín Mihura y Theo Blacksley; Joaquín Moro, Franco Vega León y Joaquín De la Serna; Rodrigo Fernández Criado y Augusto Vaccarino; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán). Cambios: PT, 22 minutos, Ramón Duggan por Fernández Criado; ST, 16, Juan Bresci por Etchepare; 21, Nicolás Spinelli por Landó; 33, Juan Zavalla por Vaccarino, y 38, Matias Filgueiras por De La Serna.

Entrenadores: Francisco y Luis Gradin y Guillermo Tramezzani.

Newman: Francisco Pasman; Juan Lanza, Juan Billote, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Rodrigo Diaz de Vivar, Joaquín De La Vega y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Tomás Ureta; Luciano Borio, Beltrán Salese y Alberto Porolli.

Francisco Pasman; Juan Lanza, Juan Billote, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Rodrigo Diaz de Vivar, Joaquín De La Vega y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Tomás Ureta; Luciano Borio, Beltrán Salese y Alberto Porolli. Cambios. ST: 5 minutos, Miguel Prince y Bautista Bosch por Porolli y Borio.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Primer tiempo: 4 minutos, try de Pasman (N); 9, try Durañona (B); 13, gol de Landó por try de Moro (B); 17, gol de Gutiérrez Taboada por try Díaz de Vivar (N); 20, gol de Landó try de Vega León (B); 24, penal de Landó (B); 30, gol de Gutiérrez Taboada por try de Ulloa (N); 36, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 40, penal de Gutiérrez Taboada (N). Resultado parcial: Belgrano 22 vs. Newman 25.

4 minutos, try de Pasman (N); 9, try Durañona (B); 13, gol de Landó por try de Moro (B); 17, gol de Gutiérrez Taboada por try Díaz de Vivar (N); 20, gol de Landó try de Vega León (B); 24, penal de Landó (B); 30, gol de Gutiérrez Taboada por try de Ulloa (N); 36, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 40, penal de Gutiérrez Taboada (N). Belgrano 22 vs. Newman 25. Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 15′, try-penal (N); 20′, try de Ulloa (N) y 29′, try de Mihura (B). Amonestados: 13, Blacksley (B); 15, Vega León (B); 22, Bosch (N), y 35, Keena (N). Resultado parcial: Belgrano 5 vs. Newman 15.

2 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 15′, try-penal (N); 20′, try de Ulloa (N) y 29′, try de Mihura (B). 13, Blacksley (B); 15, Vega León (B); 22, Bosch (N), y 35, Keena (N). Belgrano 5 vs. Newman 15. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: Belgrano.