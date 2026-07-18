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Newman no sabe qué es relajarse: se desquitó de su único vencedor, SIC, y ya les ganó a todos
El 26-25 en Boulogne completó una virtual rueda de victorias sobre todos los rivales; cayó una vez en 16 fechas
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El diccionario explica que la relajación es “el proceso y estado en el que el cuerpo y la mente disminuyen su tensión y actividad”. Es un mecanismo que, generalmente, se activa luego de ser alcanzada una meta. Newman no lo sabe. Desconoce el significado de esa palabra.
En la temporada anterior, ganó el tan ansiado primer título de campeón de su historia, pero este año su cuerpo y su mente no han disminuido un ápice en tensión y actividad. Al vencer este sábado a San Isidro Club por 26-25 en Boulogne, el Bordó llegó a encadenar 13 victorias en el Top 14. Tras caer ante el mismo adversario en la tercera fecha por 37-10 en su casa, el Cardenal encaró decidido el fixture y venció a todos los equipos del certamen de URBA. Es el puntero con varios cuerpos de ventaja sobre los escoltas y amenaza seriamente con volver a levantar la copa en noviembre.
Venció por una diferencia mínima, sí, en un partido extremadamente tenso y equilibrado. Que habría sido de SIC si hubiera habido conversión en el esquinado intento final, desde la derecha y con la pierna diestra de Agustín Sascaro. Tal vez se lo habría llevado Newman con algunos puntos más de aire, si Gonzalo Gutiérrez Taboada hubiera acertado una tentativa de drop desde unos cuarenta metros, casi de frente a los postes. Mínima diferencia. Pero diferencia al fín.
“Sabíamos que iba a ser así de duro”, señaló Miguel Prince, un baluarte en la primera línea de Newman. “Es que fue dificilísimo. SIC es un rival histórico y ganar acá es muy complicado”, agregó Juan Bautista Daireaux, el largo fullback. Se trató de un par de frases vertidas para LA NACION por figuras de un equipo compacto, completo. Que batalla cuando hace falta. Que maneja la pelota y va a fondo cada vez que se presenta la oportunidad. Que se desliza con elegancia por el césped y, con la misma convicción, tracciona en el barro, si lo llevan a ese terreno.
En este sábado nublado y húmedo arremetió en el scrum y se llevó varias veces a la rastra a un pack especialista en la formación fija. También la defensa cumplió un papel determinante. Lo reconoció Daireaux: “Hoy apareció la defensa, y la defensa gana partidos. Creo que ahí estuvo la clave”.
El partido nunca dio respiro. Había que jugarlo “al taco”, como dijo Prince, e imponerse en el contacto. Nada de errores, porque el oponente los haría pagar. Y así fue. Abundaron los penales y hubo cuatro tarjetas amarillas, dos por lado: Mateo Montoya, al comienzo, y Prince, a mediados de la segunda parte, en el visitante, y Bautista Viero, cerca del descanso, y Timoteo Silva, al cuarto de hora del segundo período, en el local.
“La diferencia estuvo en nuestra defensa, la disciplina y la estrategia. No salimos a hacer cosas que no practicamos. Intentamos poner en práctica nuestro plan sin cometer infracciones. Alguien iba a equivocarse y no queríamos ser los primeros. A veces lo conseguimos, a veces no”, analizó Prince, lúcido delantero del cómodo líder del campeonato.
Derrotar al rival de turno durante trece fechas seguidas, igualando una serie conseguida por Belgrano en 2025, no es sencillo. Newman lo hizo. Les ganó a todos. ¿Cuál es el secreto? “Es producto de generar cultura”, respondió Prince al cabo de los ochenta minutos. “Y a través de la cultura generada, tarde o temprano, el resultado va a darse. No salimos campeones por un año solamente. Fue la consecuencia de un laburo de años y años, que no termina con lograr un torneo. En realidad, no termina nunca. Este año perseguimos el mismo objetivo. Y lograrlo depende de nosotros, en gran medida, y también de la suerte, ¿no?”, reflexionó el pilar con las pulsaciones aún altas.
San Isidro Club perdió, pero no tuvo un mal desempeño. Sus jugadores y el personal técnico tienen bien claro el norte. Y más allá de la coyuntural posición en la tabla –cayó a la quinta–, el foco está colocado en el rendimiento colectivo. Ciro Plorutti, segunda línea, lo expresó con énfasis: “Creo que jugamos bien. Estuvimos sólidos en defensa, aunque en el primer tiempo cedimos muchos penales, ellos anotaron puntos y se nos fueron un poco en el marcador. Pero… Si hubiéramos metido la última pelota [el intento de gol de Sascaro por el try de Andrea Panzarini] era para nosotros. Así son estos partidos", comentó el forward.
Que observó más allá de lo sucedido en la tarde de Boulogne. “No miramos la tabla. Nosotros apuntamos a seguir mejorando, a crecer en el juego. Esa es nuestra meta. Haber perdido no nos cambia nada. ¿Si Newman es el mejor? Es el campeón. Y así lo reflejan los números”, concluyó Plorutti.
Firme la postura y claro el propósito en SIC. Newman está al margen. Se centra en su “laburo de años, generando cultura”. Sin tregua. Sin pausas. Sin relajación.
Síntesis de SIC 25 vs. Newman 26
- SIC: Bernabé López Fleming; Timoteo Silva A, Felipe Ledesma, Ignacio Pietranera y Carlos Pirán; Agustín Sascaro y Felipe Sascaro; Santos Fernández de Oliveira (capitán), Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Bautista Viero A y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Francisco Calandra.
- Cambios: ST, 2 minutos, Tomás Legarre Matera por Meyrelles; 5, Lucas Sommer por Viero; 13, Lucas Rocha por Bottazzini; 17, Marcos Piccinini por Calandra; 20, Franco Delger por Plorutti, y 38, Ignacio Noel por Chiappe.
- Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Cruz Ulloa, Benjamín Lanfranco y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya A; Alejandro Urtubey (capitán) y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince A.
- Cambios: ST, 8 minutos, Faustino Santarelli por Montoya; 13, Francisco Lascombes por Cardinal y Lucas Nava por Marguery, y 28, Luciano Borio por Bosch y Simón Prince por Ulloa.
- Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.
- Primer tiempo: 7 minutos, gol de Agustín Sascaro por try de Meyrelles (SIC); 10, penal de Gutiérrez Taboada (N); 14, penal de Gutiérrez Taboada (N); 18, gol de Agustín Sascaro por try de Pirán (SIC); 29, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 32, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marolda. Amonestados: 6, Montoya (N), y 31, Viero (SIC). Resultado parcial: SIC 14 vs. Newman 16.
- Segundo tiempo: 4 minutos, penal de Agustín Sascaro (SIC); 8, penal de Gutiérrez Taboada (N); 17, gol de Gutiérrez Taboada por try de Nava (N); 23, penal de Agustín Sascaro (SIC), y 34, try de Panzarini (SIC). Amonestados: 16, Silva (SIC), y 24, Miguel Prince (N). Resultado parcial: SIC 11 vs. Newman 10.
- Árbitro: Mauro Rossi.
- Cancha: SIC.
- Intermedia: SIC 22 vs. Newman 27.
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