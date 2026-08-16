Newman venció a Alumni, alcanzó una racha histórica y se escapa en el Top 14

Es cuestión de tiempo. Todavía restan ocho fechas para que culmine la temporada regular, pero Newman tiene más que encaminada su clasificación: con una buena ocupación territorial en el segundo tiempo, derrotó 29-19 a Alumni, uno de sus rivales directos, que llegaba en alza. Acumula 15 éxitos consecutivos, la racha más fructífera de su historia.

Aun en escenarios complejos, el campeón encuentra herramientas para sobreponerse y soluciones para destrabar encuentros cerrados. Alumni, un rival que llegó a Benavídez con ocho triunfos en sus últimos nueve compromisos, incluido una goleada histórica ante el SIC, lo arrasó con el scrum: una formación en la que Newman ha tenido vaivenes durante toda la temporada y en esta ocasión la padeció; sufrió siete penales y dos free-kicks en contra durante los 80 minutos. Además, dos de los tries que recibieron fueron producto del empuje del scrum. Una cifra altísima que puede derrumbar a cualquier equipo, pero no a este resolutivo y sólido Newman. “Estuvimos muy incómodos ahí y no le pudimos encontrar la vuelta en todo el partido. Es una faceta que tenemos que mejorar, sin dudas”, admitió Paul Cardinal, uno de los puntos altos en el pack de forwards.

Lucas Marguery escapa del tackle de Ezequiel Zalazar Rodrigo Néspolo

El segunda línea fue el encargado de abrir el tanteador con una acción propia de este equipo de Newman: un pase interno de Gonzalo Gutiérrez Taboada a Juan Bautista Daireaux generó el quiebre que terminó con el jugador de casco celeste adentro del ingoal, luego de la asistencia de Lucas Marguery. Fue un inicio de partido dinámico y fluido, con quiebres de ambos lados y golpe por golpe; el pack de Alumni respondió con un try de maul apoyado por Tomás Bivort. Misma receta del local, que anotó por duplicado a través de Beltrán Salese, el hombre try del campeón: acumula 16 en la temporada y solo se encuentra detrás de los 19 de Beltrán Landivar, el hooker de Regatas. Con las dos conquistas de scrum del visitante, se fueron al descanso igualados en 19.

Aun con un leve viento en contra y una tenue llovizna que se fue apagando con el correr de la tarde, Newman ganó la batalla territorial en la segunda mitad. Arrinconó a su rival, que defendió con fiereza, pero no logró salir airoso de esa presión. “El primer tiempo los dominamos con las formaciones fijas, en el segundo tiempo ellos jugaron mejor con el pie: supieron usarlo mejor. Ahí estuvo la diferencia, nos costó pasar la mitad de cancha y así fueron sacando la ventaja en el tanteador”, analizó Santiago Montagner.

Benjamín Lanfranco se escapa de Ramón Fuentes Rodrigo Néspolo

Al octavo visitante no le sorprende la diferencia que está marcando Newman en el URBA Top 14: “Tiene lo mismo de todos los años, no veo nada distinto. Hace cinco o seis años que juegan a lo mismo. Hoy están más sólidos que el resto porque siguen repitiendo una misma base hace cinco años, son casi todos los mismos jugadores. Eso es clave. No hay nada extraordinario, sino que tienen una constancia importante”, admitió quien jugó el primer semestre del año en Chile, en la franquicia Selknam. No le faltan argumentos a su razonamiento: ante Alumni, el líder promedió 27,8 años de edad en su alineación titular, una cifra elevada para el torneo de la URBA. Casi medio equipo (Bautista Bosch, Paul Cardinal, Joaquín De la Vega, Mateo Montoya, Lucas Marguery, Justo Ortiz Basualdo Y Juan Bautista Daireaux) son de la camada ’98.

El encuentro tuvo un final caliente con la expulsión a Francisco Bottoni por un golpe sobre Santiago Marolda, en una acción fuera del contexto de lo que fue un enfrentamiento áspero, pero leal. Alumni no logró ni siquiera el punto bonus defensivo, pero se mantiene expectante. Con 40 puntos en juego, quedó igualado al SIC en la cuarta posición, a una unidad de Hindú, que mermó en su rendimiento. Por proyección, está bien parado, mientras aguarda los regresos de Tobías Wade y Santiago Pernas, integrantes del plantel de los Pumas que se preparan para recibir a los Wallabies.

Paul Cardinal apoya: try para Newman Rodrigo Néspolo

En 18 fechas, Newman acumula 17 triunfos y ya superó la cantidad de éxitos de la temporada regular en la que terminó campeón. Nada lo detiene y la adversidad lo hace más fuerte. “Cuando se sufre se disfruta más. Nos dominaron el scrum y nos complicaron el line, pero tuvimos una gran defensa e hicimos valer nuestras pelotas”, puntualizó Cardinal. La puntería de Gutiérrez Taboada y el try de Rodrigo Díaz De Vivar, la figura de la cancha, sentenciaron un triunfo festejado por jugadores e hinchas. Newman le sacó 19 puntos al SIC y Alumni, los cuartos en la tabla.

La intermedia, que se llevó un duelo cerrado, también marcha primera y refleja el nivel de un plantel rico en cantidad y calidad. En el horizonte aparece Champagnat, en un clásico de realidades opuestas. Otra oportunidad para acercarse a su primer objetivo.

La victoria de Newman ante Alumni

La síntesis del partido

Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Simón Prince, Benjamín Lanfranco y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince.

Cambios: 11′, Francisco Lascombes por Urtubey y Bautista Bonasso por Montoya; 13′, Manuel Lozano por Bosch; 26′, Teófilo Mackinlay por Salese, y 34′, Isidro Bosch por Miguel Prince y Lucas Nava por Marguery.

Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.

Alumni: Filippo Testoni; Ramón Fuentes, Tomás Cubilla, Santiago González Iglesias y Mateo Castanier; Bautista Canzani y Ezequiel Zalazar; Juan Patricio Anderson, Santiago Montagner y Santiago Neyra; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Juan Cruz Bottoni.

Cambios: 18′, Francisco Bottoni por Vidal, Federico Lucca por Juan Cruz Bottoni, Sebastián Fauve por Alduncín e Ignacio Cubilla por Anderson.

Entrenadores: Guillermo Ibáñez, Juan Pablo Bianchi y Federico Schacht.

Primer tiempo: 5′, gol de Gutiérrez Taboada por try de Cardinal (N); 11′, try de Bivort (A); 15′, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N); 29′, try penal (A); 35′, try penal (A), y 42′, try de Salese (N). Resultado parcial: Newman 19 vs. Alumni 19.

Amonestados: 24′, Marguery (N), y 35′, Miguel Prince (N)

Segundo tiempo: 6′, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 33′ gol de Gutiérrez Taboada por try de Díaz de Vivar (N). Resultado parcial: Newman 10 vs. Alumni 0.

Expulsado: Francisco Bottoni (A)

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Intermedia: Newman 22 vs. Alumni 13.

Cancha: Newman.