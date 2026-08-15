Las Leonas empataron con Estados Unidos en su debut en el Mundial de Hockey 2026

Las Leonas, la selección argentina de hockey sobre césped femenino, comenzó su camino en el Mundial de Hockey 2026 empató 1-1 ante Estados Unidos. El equipo albiceleste, uno de los principales candidatos al título, hizo su debut en el grupo B del torneo que tendrá como escenarios principales a Wavre, en Bélgica, y a Amstelveen, en Países Bajos.

Las dirigidas por Fernando Ferrara tuvieron varias oportunidades para quedarse con la victoria, especialmente a través de los corners cortos, pero le faltó efectividad en los momentos decisivos. Y así, quedan con mayor presión para lo que vendrá en su zona.

Con 34 grados y sol furioso pleno sobre la cancha, la selección nacional se puso en ventaja a los 11 minutos del primer cuarto cuando la tandilense Brisa Bruggesser, debutante en una Copa del Mundo, aprovechó un centro de Majo Granatto y apareció en soledad por el segundo palo para definir. Así, las Leonas se fueron al primer descanso en ventaja por 1-0.

El golazo de las Leonas

En el segundo cuarto, las norteamericanas llegaron a la igualdad a los 12, en su segundo ataque en profundidad del juego. Tras un desborde por la derecha luego de un desvío, la bocha quedó perdida frente al arco, entre varios pies, en el centro atrás y Emma Deberdine apareció para definir. Una desatención defensiva fue el prólogo del 1-1 y cierta confusión posterior, que hizo que Estados Unidos termine con mejor imagen el primer tiempo.

El empate de Estados Unidos

Tras una revisión, al final del tercer cuarto la selección argentina tuvo su cuarto córner corto del partido, pero la arquera rival le puso el cuerpo al remate y generó un contragolpe que terminó en otra acción similar en el área propia. Finalmente, no cambió el tanteador. Ya no se alteraría más, en rigor.

Entre ataques de uno y otro equipo, en los que ambos estuvieron cerca de pasar al frente, los nervios aumentaban a medida que el tiempo transcurría. La arquera argentina Cristina Cosentino tuvo muy buenas intervenciones e, incluso, las Leonas se quedaron con una menos durante dos de los últimos ocho minutos por una falta de Victoria Granatto que le deparó una tarjeta verde. De regreso a la cancha, ya con las 11 jugadoras, la última bocha le quedó a las argentinas, con un avance que no prosperó y celebró Estados Unidos, mientras las chicas albicelestes se quedaban de cabeza abajo, lamentando la igualdad final.

En el otro partido del grupo, en el primer turno, también en el Belfius Hockey Arena de Bélgica, Alemania derrotó por 3-0 a Escocia y comenzó el Mundial con una victoria a la que le prestan singular atención las Leonas, ya que son las siguientes rivales de la zona. El equipo argentino confrontará con las germanas el lunes, a las 12 (hora argentina), y la última fecha del grupo será el miércoles, a las 6, cuando se mida con las escocesas.