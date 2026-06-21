Newman venció a CASI, ganó por 11ª vez en las 12 fechas del Top 14 y va a potenciarse con el regreso de los profesionales

Un corte de luz demoró 12 minutos el kick-off, pero no apagó el envión del campeón. Con lapsos de buen rugby y una armonía pasmosa para construir los partidos, Newman superó con autoridad por 37-28 al CASI, suma nueve éxitos seguidos y quedó como el único líder del Top 14 de URBA, mientras espera por varios jugadores de peso provenientes del Súper Rugby Américas.

La sorpresiva derrota de Hindú a manos de Regatas Bella Vista recorrió rápidamente los rincones de Benavídez en un club que transita con soltura la temporada post conquista. La de este sábado fue la undécima victoria en 12 fechas que lo ubican como el puntero del campeonato. Newman ganó 26 de sus últimos 28 partidos, entre el envión que desembocó en los coronaciones en URBA y el Nacional de Clubes y el inicio del 2026, que es una continuidad. Como si el tiempo no hubiese frenado en los cuatro meses intermedios vacíos de rugby.

Felipe Hileman y Francisco Lascombes van por una pelota aérea; el Cardenal ganó por novena vez seguida, y la Academia cayó por tercera ocasión consecutiva. Martín Cossarini - LA NACION

“No estamos muy atentos a la tabla. Lo importante es construir desde el juego. Construir desde la victoria es más fácil y sumando muchos puntos se llega más holgado al final del año. Hoy no somos los mejores, como cuando no estábamos arriba no éramos los peores”, explicó Rodrigo Díaz de Vivar, una de las figuras de la tarde en Benavídez.

Newman peleó y construyó el triunfo con bases sólidas, una defensa férrea y su habitual fortaleza en el contacto para avanzar tanto en ataque como en defensa. El scrum fue cambiante y, como es una constante en URBA, prácticamente no se jugó: en los 12 scrums, Newman concedió tres penales y tres free-kicks, CASI entregó dos penales y dos free-kicks, y apenas fueron jugadas dos de esas formaciones. “Los partidos contra el CASI son una batalla. Lo preparamos así; sabíamos cómo teníamos que jugar. En el primer tiempo lo plasmamos, con el maul, el scrum, y dominando el contacto cerca de las formaciones”, puntualizó Díaz de Vivar, uno de los líderes del pack y estandarte de este Newman. Desde su debut, sucedido en el 2023, jugó 80 partidos y se perdió apenas dos.

El local empezó a dominar con el pack, pero generó el peligro cuando movió la pelota. Franco Longinotti, uno de los nuevos en 2026, definió dos tries de buena gestación: el primero, tras una acción que empezó Díaz de Vivar, y el segundo, luego un preciso kick de Benjamín Lanfranco, otro de los puntos altos de la tarde. El propio Longinotti participó en el try de Díaz de Vivar, que terminó de desmoralizar a la Academia; en franco ataque, las cebras perdieron una pelota a cinco metros del in-goal y Newman se lanzó a jugar a lo ancho y a lo largo de la cancha para fabricar uno de los mejores tries de la fecha. Infalible, Gonzalo Gutiérrez Taboada acertó sus siete patadas, totalizó 17 puntos y asestó a Juan Akemeier un tackle que levantó a toda la tribuna principal.

Paul Cardinal aterriza para un try del Cardenal; Juan Akemeier no llega a tiempo para evitarlo. Mart√≠n Cossarini - LA NACION

El resultado favorable al Cardenal nunca corrió riesgos, más allá de la reacción del visitante, que marcó cuatro tries. El CASI sufrió su tercera derrota consecutiva y la brecha contra los rivales de la mitad de la tabla se achica. Entró en un bache con las caídas frente a Belgrano Athletic, SIC y Newman, tres rivales directos por la clasificación, y el próximo sábado se medirá con Alumni, uno de los aspirantes a trepar a los puestos de semifinales. Además, a la lesión de Jerónimo Solveyra, que sufrió una triple fractura de pómulo, orbital y piso de orbital, se sumó la de Juan Bautista Torres Obeid, el capitán, que tuvo que dejar la cancha a los ocho minutos por una avería en un hombro.

Newman da pasos firmes en su camino hacia las semifinales y para las 14 fechas restantes tendrá un plus, con los regresos de los jugadores que participaron en el Súper Rugby Américas. El viernes, en la final que Pampas le ganó a Dogos XV en Córdoba, Jerónimo Ulloa anotó un try y asistió en otro; Faustino Santarelli fue la figura y Lucas Marguery lideró al vencedor hacia su primera conquista en el torneo continental. El mismo que capitaneó a Newman rumbo a su primera coronación, hizo lo propio con la franquicia de Buenos Aires y volverá a estar disponible en su club.

Compacto del éxito de Newman frente a CASI

“Fue una gran alegría. Sabemos todo lo que laburaron para llegar ahí. Los tres son jugadorazos. No sólo lo mostraron en la final, sino también a lo largo de todo el torneo. Van a aportar mucho en lo anímico y van a elevar la competencia. Ahora, que descansen y se recuperen de los seis meses de rugby profesional, y los esperamos con los brazos abiertos para que aporten energía para el final del torneo”, señaló Díaz de Vivar. Además, Santiago Marolda se incorporará luego de jugar en Peñarol, para potenciar a un campeón que no baja la guardia.

Síntesis de Newman 37 vs. CASI 28