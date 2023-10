escuchar

MARSELLA, Francia.– No es fácil sacar a Nicolás Sánchez de la corrección declaratoria. “Está buenísimo [tener revancha de 2015]. Es la oportunidad más linda que podríamos tener”, dijo con una sonrisa grande como el in-goal. En aquel Mundial había sido uno de los héroes de los Pumas y terminó como goleador del certamen. Ahora, desde otro rol, sigue siendo decisivo.

Un try suyo a dos minutos del final, además un penal en la última acción, selló la victoria argentina, que lo deposita en semifinales de Francia 2023. A diferencia de lo que ocurrió ocho años atrás, no es una de las figuras centrales del equipo. Ni siquiera es titular. Pero su función de manejar los partidos en el cierre está resultando decisiva. Anotó un penal de atrás de mitad de cancha que aseguró el triunfo ante Samoa y esta vez, con una intercepción y una corrida de 50 metros hacia el try, aseguró la victoria ante Gales cuando todavía pendía de un hilo.

El final de la corrida de Sánchez y el segundo try de Argentina a Gales, que asegura el triunfo argentino y el pase a una semifinal de Francia 2023. Agencia AFP - AFP

“Es un rol un poco distinto al que estoy acostumbrado. Me toca entrar en momentos decisivos que son clave y tienen repercusión directa en el resultado”, aceptó el tucumano, máximo goleador argentino en los Mundiales.

El entrenador Michael Cheika justificó la forma en que emplea a la pareja de medios, que en esta oportunidad tuvo la novedad de contar con Tomás Cubelli como titular: “Tenemos conductores complementarios. Podemos usar uno para un partido y uno distinto para otro. Esta vez, Santi Carreras jugó un lindo partido. Estaba cansado y Nico Sánchez estaba listo para terminar el partido. No siempre sale bien. Bertranou no estuvo hoy, puede jugar la semana próxima dependiendo de contra quién juguemos (serán los All Blacks) y de la estrategia que querramos hacer”.

“Estamos agradecidos con Tute [Moroni]. Yo estaba afuera cuando metió el tackle y lo festejé mucho”

Después de aquel cuarto puesto en 2015, las experiencias mundialistas de Sánchez no venían siendo placenteras. En Japón 2019 perdió la titularidad tras la caída en el debut ante Francia y no fue tenido en cuenta para el partido decisivo ante Inglaterra. En esta copa, tampoco estuvo ante los 23 en el estreno, también ante los ingleses. Sin embargo, se vistió de héroe ante Samoa con ese penal que significó un gran desahogo, jugó un gran partido ante Chile como titular, día en que llegó a los 100 caps y pasó a Gonzalo Quesada como máximo goleador de los Pumas en los Mundiales. Con los ocho tantos en Marsella llegó a 153, octavo en la lista global. “Hoy fue 100% intuición y suerte. Quedó en el medio la pelota y tuve que correr”, dijo en relación a su conquista. “Miré atrás un par de veces y vi que venía Mateo Carreras, pero no se la daba ni loco”.

De hecho, la presencia de Sánchez en este Mundial estuvo en duda hasta el final. En 2021 pasó un bajón anímico que afectó su rendimiento y perdió la titularidad a manos de Santiago Carreras, una apuesta de Mario Ledesma. Empezó la era Cheika como titular, pero duró 20 minutos: un desgarro lo sacó de la cancha ante Escocia y luego se perdió todos los partidos del año hasta el último. Y no volvió a ser titular hasta el amistoso con España, el último previo al Mundial. De hecho, su inclusión en la lista de 33 estuvo en vilo hasta el final, ya que peleó por un lugar con Tomás Albornoz, de características más similares a las de Carreras.

“Nos llevamos lo que vinimos a buscar. Ahora tenemos que disfrutarlo y a partir de mañana [domingo] empezar a preparar la semifinal”, dijo sonriente. “Es un momento de mucha felicidad de poder irnos a París. Estuvimos toda la semana pensando en esta victoria, que es muy importante”. Por París se refiere al duelo con los All Blacks, por un lugar en la gran final. Sin conocer todavía el rival, pero consciente de que, fuera quien fuera, demandaría una exigencia mucho mayor a la que representó Gales. “Sabemos que el nivel cambia y aumenta a medida que van pasando los partidos”, reconoció. Esta vez, es uno de los 12 jugadores que llegan con esa experiencia a cuestas. “De la semifinal pasada me quedo con la cantidad de situaciones de try que tuvimos y no pudimos concretarlas. Creo que fue el partido con más quiebres a favor de la era Hourcade y no pudimos concretarlos, como sí habíamos hecho contra Irlanda. Creo que la preparación mental para este partido va a ser fundamental”.

“Fuimos creciendo y vamos por el buen camino. La gente se hizo sentir y le agradecemos el aguante”

Sánchez no tiene la preponderancia de entonces, pero sigue siendo un jugador fundamental para los Pumas.