Otra actuación deslumbrante de Moneta para despedir la temporada de los Pumas Seven

Tres tries en tres minutos y a descansar. Sin otro objetivo por jugar más que dejar el honor de la camiseta argentina lo más alto posible, los Pumas 7s cerraron su participación en la temporada con una clara victoria 47-19 ante Alemania que incluyó un hat-trick de Marcos Moneta en el inicio del duelo.

Con este resultado, la selección argentina finalizó en el 9º lugar en el Seven de Burdeos, última etapa del SVNS World Championship, que ya consagró a Sudáfrica como el campeón de la campaña 2025/26, todavía con las semifinales por jugarse en la continuidad de la última jornada de acción.

Moneta cerró el certamen con 11 tries en cinco partidos e igualó su récord personal de 47 para una misma temporada que estableció en 2023, con la diferencia de que entonces se disputaban dos etapas más que las nueve de este año. Además, superó la línea de los 200 tries en su carrera (202) y se acerca a la marca de Santiago Gómez Cora (230) como el máximo tryman en la historia de Pumas 7s.

Para la Argentina fue el cierre de una temporada extraña. Después de ser animador en las dos campañas previas (ganó la etapa regular pero se quedó sin el título en la definición), debió afrontar un profundo recambio por la salida del equipo de un grupo grande de jugadores. Gómez Cora utilizó los seis certámenes de la etapa regular para darles rodaje a los nuevos valores y lo pagó con magros resultados: finalizó sexto entre ocho equipos.

Pero logró el objetivo de amalgamar al equipo de cara a la instancia decisiva, que este año se constituyó de la suma de tres etapas: fue segundo en Hong Kong, tercero en Valladolid y llegó a Burdeos con aspiraciones de campeonar. La eliminación en fase de grupos tras caer ante Francia y Nueva Zelanda lo dejó con las manos vacías.

Por primera vez desde la temporada 2019/20 los argentinos terminaron sin títulos. Las medallas de plata en Dubái y Hong Kong, más los bronces en Nueva York y Valladolid, resultaron sus mejores resultados.

Más allá del sabor amargo del final, la temporada termina con signo positivo para los Pumas 7s. En jugadores como Pedro de Haro, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc encontró el recambio que necesitaba y, de mantenerse el equipo, seguirán siendo competitivos y peleando por títulos. Sobre todo gracias a la contribución de dos de los mejores jugadores desequilibrantes: Luciano González y, por supuesto, el Rayo Marcos Moneta, el mejor jugador de seven del mundo.

Las chicas se despidieron con una sonrisa

En su primera experiencia en la elite del seven, las Yaguaretés cerraron la campaña alcanzando su mejor ubicación. Con la victoria 31-19 ante Gran Bretaña, en una gran actuación colectiva, finalizaron el Seven de Burdeos en la 9ª posición.

Sofía González, la figura de las Yaguaretés, se lució con dos tries ante las británicas Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Tras ascender desde la División II este año, las chicas argentinas habían sido 11as tanto en Hong Kong como en Valladolid. La despedida en el certamen francés incluyó tres victorias (dos ante Sudáfrica y ésta ante las británicas) que ratifican el veloz crecimiento del equipo que conduce Nahuel García.

Dos tries de Sofía González, dos de Cristal Escalante y uno de Antonela Reding marcaron el camino del equipo argentino. Con este resultado, finalizaron el SVNS World Championship en la 10ª posición. Más allá de que no alcanzaron el sueño de terminar entre las primeras ocho y ascender a la División I, cumplieron con los objetivos de ser competitivas y continuar con el proceso de crecimiento.