Otra fechaza del Top 12: puntero vs. escolta y tercero vs. cuarto

Hindú y Pucará, el tercero y el escolta en el Top 12, visitarán este sábado a Newman, el cuarto y a SIC, el puntero. Crédito: Mauro Alfieri

Al torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires se le juntan las fechas espectaculares en derredor de la mediatriz del campeonato. En este caso, la jornada 13 ofrecerá dos encuentros interesantísimos: el puntero contra el escolta en SIC vs. Pucará, y el cuarto frente al tercero en Newman vs. Hindú. Ambos enfrentamientos tendrán lugar este sábado, junto a los otros cuarto partidos del programa.

La tarde de acción, como para que los aficionados de Buenos Aires sigan llenándose de juego atractivo luego del formidable triunfo de Jaguares en una semifinal del Súper Rugby, se iniciará poco después del mediodía, a las 13.45 (transmitirán ESPN Extra y ESPN Play), con el anticipo entre Newman e Hindú en Benavídez. El local está subiendo en las posiciones del Top 12 tras un comienzo zigzagueante, y el subcampeón se estabiliza en el triunfo una vez que toma rodaje en el certamen, un clásico del exitoso conjunto de Don Torcuato.

San Isidro Club es un sólido puntero: lleva 6 unidades de ventaja sobre Pucará, su adversario de este sábado.

El otro partidazo será el que cerrará la fecha, apenas después del grueso de esta. Se trata del cruce entre el líder y el segundo, que chocarán a partir de las 15.40 (ESPN Extra y ESPN Play). Salvo en un par de compromisos de los más bravos, San Isidro Club ha sido granítico en lo que va del certamen, disfruta su eficaz recambio y por eso lleva una diferencia de 6 puntos en el certamen. Esa es su ventaja contra Pucará, el más inmediato perseguidor, que viene animando desde las alturas los torneos de Buenos Aires en los últimos años pero al que le falta un golpe fuerte en los playoffs como para ser considerado un candidato del todo fuerte. Por lo pronto, tendrá esta tarde en Boulogne un desafío de esos que verifican si un equipo tiene temple como para algo más que amenazar.

El resto de la jornada no deja de proponer encuentros dignos de atención: Belgrano vs. San Luis, La Plata vs. CUBA, Regatas vs. CASI y Alumni vs. Rosario. Todo ello, desde las 15.30.