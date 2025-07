Pablo Matera, el hombre récord de los Pumas que entró en la historia en San Juan

A seis días de cumplir 32 años, Pablo Matera recibió una ovación inolvidable. Fue el primero en salir a la cancha del estadio Bicentenario, de San Juan, donde el test-match ante Inglaterra marcó su partido 111 con la camiseta albiceleste. Uno más que Agustín Creevy, que llegó a 110. Así, el ala formado en Alumni se transformó en el Puma con más presencias en toda la historia. Nadie jugó más que él.

Ni bien pisó el césped, el 8 argentino quiso saborear el momento. Miró a los cuatro puntos cardinales del estadio, que en su pantalla principal pasaba un video-homenaje a su trayectoria: desde su debut ante Chile el 1 de mayo de 2013 al primero de sus 13 tries con los colores celeste y blanco, su segunda piel. Al final, una video junto a su hijo D’Artagnan -también tiene a Akira, ambos fruto de su relación con Alina Costantini- y un fade-out hacia el número mágico: 111. Fue el tributo del rugby argentino a un jugador que nunca escatimó esfuerzo y que siempre dejó todo. Sin medias tintas.

La fiereza de Pablo Matera para tacklear al inglés Freddie Steward, durante el test-match entre Inglaterra y los Pumas, en San Juan Gustavo Garello - AP

Matera absorbió cada grito de aliento, cada muestra de cariño. Miró y miró hasta que sus ojos se quedaron fijos en la platea, tal vez buscando a su familia. A su gente. A la que apoyó desde que debutó en Alumni y lo siguió en Leicester Tigers, en los Jaguares, en el Stade Français, en Crusaders de Nueva Zelanda y en su etapa actual en Honda Heat, de Japón. Incondicionales.

Después fue el propio Matera quien arengó a sus compañeros. Y se preparó para su décimo encuentro contra Inglaterra. En su foja de servicios, el rival del Tier-1 al que más se enfrentó fue Sudáfrica (22), seguido de Nueva Zelanda (19) e Italia (17). Entre esos 19 partidos contra los All Blacks se cuentan las únicas tres victorias del equipo nacional: Los Pumas 25-All Blacks 15 (2020, Sydney, por el Tres Naciones); Los Pumas 25-All Blacks 18 (2022, Christchurch, por el Rugby Championship) y Los Pumas 38-All Blacks 30 (2024, Wellington, por el Rugby Championship).

Su partido 111 con la piel celeste y blanca quizás no haya sido el más lucido, pero lo mostró con la fiereza de siempre a la hora de tacklear. Tanto, que en el segundo tiempo vio la tarjeta amarilla por reiteración de penales: el primero por hablar y el segundo por una infracción. Experto en la pesca de la pelota (la recuperó tres veces en la primera parte), pródigo a la hora de apoyar a sus compañeros, el 8 argentino es el líder silencioso del equipo. Si Montoya es la voz de mando, Matera es el ejemplo, la trayectoria. El capitán sin brazalete.

“El amor que siento por la camiseta de los Pumas va más allá de todo”, dijo Matera en una entrevista con LA NACION de hace un par de años. “Obviamente que hay días más difíciles que otros, hay años más difíciles que otros. Pero yo elegí para mi vida competir por un lugar en este equipo y es algo que quiero seguir haciendo“, añadió. Y ésa, tal vez, sea la receta que le permite seguir estando en las convocatorias de Felipe Contepomi, e incluso soñar con estar en el próximo Mundial. Sumando más presencias y ampliando su récord.

¡DE TORTUGUITAS AL MUNDO! 🇦🇷



👏 El emotivo reconocimiento para Pablo Matera, que cumple 111 caps con #LosPumas y se convierte en el jugador con mas presencias en el seleccionado argentino.#PUMASxESPN #DisneyPlus pic.twitter.com/2ImxucreaS — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 12, 2025

Este Matera versión 2025 hizo de Japón su casa -su mujer es fanática de la cultura japonesa- y le puso a su segundo hijo un nombre típico de aquellos lugares: Akira. Fundamental para salvar la categoría el año pasado -hizo cinco tries en dos partidos por la permanencia ante Industries Shuttles-, el tercera línea argentino declaró que su intención es formar parte del gran proyecto que tiene su equipo Honda Heat, que aspira a ser el mejor club del rugby nipón en 2027.

Señalado en su momento por unos tuits de tinte racista que había escrito en 2011 y 2012, la Unión Argentina de Rugby (UAR) lo suspendió y le quitó la capitanía. Matera agachó la cabeza y pidió perdón: "Solo quiero que sepan que hoy no me refiero a ninguna de estas palabras, que no representan mis valores de ninguna manera”, dijo en una entrevista a L’Equipe. “Sentí vergüenza. No podía imaginar que los había escrito yo”. Y Matera siguió adelante. Tanto, que se convirtió en el Puma más veces Puma de toda la historia.