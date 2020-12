La capitanía de Pablo Matera en los Pumas quedó en suspenso luego de la polémica que se desató por algunos dichos en redes sociales Fuente: Archivo - Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

El año de la pandemia del coronavirus marcará un antes y un después en la vida de Pablo Matera. Comenzó siendo capitán de los Pumas en el Tri Nations y terminó perdiendo ese honor por una serie de publicaciones con contenidos discriminatorios y xenófobos que realizó en redes sociales durante su juventud, y que fueron expuestas en el último mes. Acerca de esa situación conversó en una entrevista con Canal+, en Francia, donde se desempeña como jugador de Stade Français.

En un breve avance de la entrevista, explicó: "Imagino que hubo un montón de gente que se sintió herida y que se sintió ofendida".

Tras su paso por el Tri Nations, donde jugó en gran nivel y los Pumas finalizaron en el segundo lugar con una sola derrota en cuatro encuentros, se incorporó a su equipo, donde se desempeña en el Top 14 francés.

La noticia también tuvo repercusión en Francia, por lo que el jugador había sido citado para brindar una explicación en su club.

En aquel momento, Stade Français emitió un comunicado que decía: "A su regreso de su seleccionado, Matera, quien ya se ha disculpado públicamente, será citado por la dirección del club. Tras las revelaciones de algunos medios, las publicaciones realizadas en 2012 por nuestro jugador Matera en la red social Twitter, Stade Français desea marcar su total oposición con estos inaceptables comentarios y observaciones".

Claro que también aclararon: "Queremos recordar que, desde su llegada al club en diciembre de 2019, nuestro jugador siempre ha sido irreprochable en su actitud hacia sus compañeros y adversarios, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

En la entrevista con Canal +, Matera analizó: "Fue un mal uso de las redes sociales con un grupo de amigos del colegio. Un mal chiste. Simplemente quiero decir perdón".

La entrevista completa aún no fue emitida. Se verá esta noche en el programa Canal Rugby Club.

Desde Australia y tras hacerse públicos los mensajes, Matera ya había pedido disculpas entre sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde publicó: "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

