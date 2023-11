escuchar

Joaquín Lamas se ríe con toda la boca y todas las ganas. Tiene una alegría que no le cabe ni en una sola carcajada ni un solo cuerpo. “Esto es tan grande que no lo puedo creer”, balbucea ante los cientos de hinchas, amigos y familiares que, en realidad, tampoco entienden cómo ese jugador –ahora convertido en héroe– puede portar tanta clase y tanta frialdad para clavar un penal desde 30 metros en un momento decisivo y darle al SIC la 27ª estrella de su historia. La verdad es que ahí, en la inmensidad de la Catedral, rodeado por la multitud y hablando con soltura no se lo ve como el rugbier cuyo nombre ahora es canto y reverencias. Sólo parece un muchacho feliz que disfruta como campeón.

Al igual que en el 2019, Paco Lamas volvió a dejar la rúbrica postrera de su pegada en la historia grande del San Isidro Club. Aquella vez, con un drop defectuoso frente a los postes, que le dio el título en el encuentro frente al Belgrano Athletic; anteayer, con un penal milimétrico por detrás de la línea de 22 yardas, que sentenció el 15 a 12 sobre Alumni. Un tocado por la varita mágica que no se siente tal. Aunque el destino otra vez lo haya convertido en responsable de tanta locura, de tanta euforia, para la mitad de San Isidro: la zanjera.

Lamas con la copa: objetivo cumplido para el 10 del SIC LA NACION/Santiago Filipuzzi

“Soy un agradecido, pero prefiero quedarme con el final del equipo, defendiendo a muerte una jugada en la que tomé una mala decisión y tiré un sombrerito cuando era para jugar para el otro lado. Sin eso nada de esto hubiese estado ocurriendo”, confiesa ante LA NACION, escapando del rol protagónico y dándole crédito a todos sus compañeros por la mera coincidencia.

–¿Sos consciente de que si vos no convertías ese penal tal vez nada de esto hubiese sido posible?

–Pero si el equipo no metía un gran line y un maul seguramente nunca hubiese ocurrido el penal. Obviamente, después me tocó hacer mi tarea de patear y meterlo, que es para lo que estoy. Mas allá de la satisfacción personal, estoy muy contento por el trabajo que hizo todo el equipo.

La patada de Paco Lamas fue clave en la final Santiago Filipuzzi

A los 27 años, el apertura del San Isidro Club es uno de los mejores y más efectivos pateadores del rugby de URBA. El sábado, en una final cerrada, con dos equipos que se apoyaron en la fortaleza física para defender y para atacar, la prestancia de Lamas fue nuevamente determinante: convirtió cinco de seis intentos que ejecutó a los palos, cuatro penales y un drop. Este alto porcentaje de aciertos fue una constante a lo largo de toda la temporada, a pesar de perderse gran parte de la primera ronda por participar del Súper Rugby Américas con la franquicia de Pampas. En los 12 partidos que jugó marcó 164 puntos, producto de 36 conversiones, 28 penales, un drop y un try, quedando octavo en la tabla de goleadores del presente Top 12.

–¿Qué tuvo el SIC para coronar el año con este campeonato?

–Tuvimos un año de menos a más y fuimos construyendo nuestro juego con el correr de los partidos, sin desesperarnos. Aún cuando las cosas no salían como queríamos, siempre fuimos un equipo.

Cuatro penales y un drop fueron el sello de Paco Lamas en la infartante final de la URBA que el SIC le ganó a Alumni Lucas Mangi - LA NACIÓN

–¿Por qué pensás que todo ese buen juego que tuvieron en la segunda mitad de la etapa regular no lo pudieron exhibir en esta final?

–Fue un partido muy cerrado, muy friccionado y con demasiadas tensiones. Sin dudas eso afecta la cabeza y los músculos. De a ratos tuvimos momentos de buen juego, pero fue imposible generar quiebres para llegar al try. Era muy factible que se fuera a definir como terminó.

Si bien Lamas ya lleva varias temporadas en la primera del SIC y estuvo presente en tres de las últimas cuatro finales que disputó el club de Boulogne, esta consagración es la primera que obtiene siendo el apertura titular. En 2019, a raíz de una lesión muscular, había perdido el puesto con Tomás Granella e ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo; en 2021, también entró en el segundo período y falló un drop sobre el final ante CUBA; en 2022, por una lesión en una muñeca no pudo estar presente en la derrota con Hindú. El sábado ante Alumni tuvo su recompensa. “Esto es una especie de revancha”, dice sobre el valor que tuvo la conquista para él.

Lamas ya convirtió el penal del campeonato y lo festeja con Carlos Pirán: los hinchas del SIC explotan en la Catedral LA NACION/Santiago Filipuzzi

–¿Qué tiene de especial esta coronación respecto de la que lograste en 2019?

–Las dos tienen muchas similitudes, pero haber sido titular y jugar el partido completo hace disfrutarla un poco más que la de 2019. Además, somos todos de camadas parecidas. Fijate que los más grandes apenas pasan los 30 años.

La derrota con el CASI fue determinante

Sin proponérselo, Paquito Lamas se convirtió en uno de los referentes de este SIC campeón, que construyó sus bases en la férrea defensa y la potencia de sus terceras líneas. Su vuelta coincidió con el despegue definitivo del equipo y contribuyó a una racha de 11 victorias consecutivas tras la derrota ante el CASI en la séptima fecha, perdiendo sólo dos partidos en la segunda rueda de la etapa clasificatoria (Rosario y Biei). No por nada terminó siendo el equipo con menos tries en contra y el que más veces apoyó en el ingoal contrario. La presencia del apertura jerarquizó a un plantel con la dosis justa de experiencia y juventud y sirvió de guía rugbística para encauzar el rumbo del equipo.

Los festejos en la cancha del CASI: el SIC logró el título 27° de su historia LA NACION/Santiago Filipuzzi

“La vuelta de algunos que estábamos afuera y otros que estaban lesionados ayudó mucho al fortalecimiento el grupo y a la mejora de rendimiento. Pero creo que haber perdido el clásico fue el gran punto de inflexión”, argumenta.

–¿Cuánto influyó mentalmente en el equipo la derrota ante el CASI? Después de eso, quedó la imagen de que el equipo reaccionó de otra manera.

–Los clásicos siempre nos marcan algo. Este año no fue la excepción. En ese partido se tocó fondo. Por suerte, la derrota y la actuación de ese día nos ayudó a darnos cuenta lo mal que estábamos y lo mucho que teníamos que cambiar. Mentalmente nos fortaleció y hoy somos merecidos campeones.

Así definió Paco Lamas la final de la URBA

