“Por momentos parecía un muro infranqueable”: cómo Gales edificó un triunfo histórico vs. All Blacks

Las cámaras enfocaban a un Gareth Edwards visiblemente conmovido. El brillante medio-scrum del glorioso Gales de la década de los setentas celebraba en un Principality Stadium que era un hervidero por un golpe de alto impacto: después de 73 años el Dragón derrotó a los All Blacks, por 35-28 en el Nations Championship. Ahora intentará, con ese impulso, volver a convertirse en una selección que luche en los primeros planos.

Sir Gareth Edwards derrotó a Nueva Zelanda en la serie en la que British and Irish Lions se impuso en 1971. También lo hizo con la camiseta de Barbarians, en 1973, y se dio el lujo de marcar el “try del siglo”. Nunca logró vencer a los oceánicos con la camiseta de su nación, que estuvo cerca en reiteradas ocasiones con grandes equipos y generaciones exitosas en más de 70 años. Este sábado Gales lo consiguió en un tramo de crisis rugbística e institucional en su historia, con un plantel compuesto mayoritariamente por jóvenes y una generación que intenta recuperar la estirpe competitiva de un país que se enorgullece por su rugby.

Tomos Williams se tira para anotar su primer try de la noche en Cardiff; Gales tuvo un día soñado, memorable. Joe Giddens - PA

“Es difícil expresar con palabras lo que hemos hecho hoy en la cancha. Hicimos historia. Es algo que este grupo merece por el trabajo que ha realizado”, destacó Dewi Lake, el capitán, ostensiblemente emocionado. “A veces nos sentamos frente a los medios y decimos que podemos vencerlos, y probablemente sea un comentario pasajero para algunos en casa, pero para nosotros no lo es. No imaginan el trabajo que implica, para que este grupo salga y triunfe”, agregó el hooker, uno de los tantos puntos altos en un equipo que jugó en su máximo potencial y estuvo conectado en sus parte durante los 80 minutos.

El Dragón construyó la victoria a partir de una defensa granítica. “Por momentos parecía un muro infranqueable”, describió Beauden Barrett, que capitaneó por primera vez a los All Blacks. “Es una derrota difícil de asimilar, sobre todo porque estábamos ejerciendo mucha presión pero no logramos convertirla en puntos”, lamentó.

Adam Beard y James Botham exhiben cuán emocional es la victoria para Gales en medio de una crisis deportiva e institucional grande en su historia. ADRIAN DENNIS - AFP

El esfuerzo defensivo del local fue titánico: Gales completó 348 tackles, una enormidad. Es la mayor cifra de una selección del Tier 1 desde que la agencia Opta registra estos datos, holgadamente por arriba de los 292 de Francia contra Nueva Zelanda en el 2025. Dafydd Jenkins, un coloso en el pack, realizó 38 zancadillas, seguido por Jac Morgan con 31, James Botham –el mejor jugador del partido– con 30 y Eddie James, un candado en el centro de la cancha, con 26. Resistencia y concentración para ponerse de pie y reposicionarse. También, oficio para trabar pelotas en el in-goal (tres en la segunda mitad).

Además, Gales tuvo lapsos de buen rugby y en ataque fue letal. Tomos Williams abrió el marcador al minuto de juego. Medio-scrum de clase internacional con perfil de conductor, fue brillante en la ofensiva y en los lanzamientos. Dewi Lake y Archie Griffin anotaron antes el entretiempo al que se fueron igualados en 21. En la segunda etapa el Dragón golpeó a través de Eddie James y Louis-Rees Zammit, el más incisivo de los backs. De las nueve pelotas que tocó el wing, en cuatro generó quiebres. El tramo final consistió para el anfitrión en construir un muro de ladrillos que por momentos tambaleó, sí, pero no fue derribado.

Los gestos de los jugadores visitantes lo dicen todo; All Blacks arrinconó al Dragón y lo hizo tracklear incesamente, pero no lo quebró; pagó la rotación de jugadores que decidió su cuerpo técnico. Joe Giddens - PA

Luego de un correcto rendimiento en el Mundial Francia 2023, en el que fue eliminado por los Pumas en los cuartos de final, Gales entró en un profundo declive, con la despedida de una generación que había puesto a la selección en lo más alto de Europa, y con semifinales de Copa del Mundo en 2011 y 2019. En julio de 2025, frente a Japón, los galeses quebraron una serie de 17 derrotas en todas las competencias. En el Seis Naciones de 2026 vencieron a Italia y, tras victorias contra Japón y Fiji, ahora superaron a un gigante, Nueva Zelanda. No le ganaban a una potencia desde el éxito sobre Australia en la fase de grupos de Francia 2023.

El cuerpo técnico de All Blacks subestimó al rival y rotó a casi todos los jugadores. “No me arrepiento de la elección que hicimos. Como ya comenté, hay una competencia muy buena por los puestos”, resaltó Dave Rennie, que sufrió el primer mazazo en su primer año como head coach del equipo. Nueva Zelanda venía creciendo notoriamente y había dado un salto en su juego, pero se topó con un adversario más hambriento.

Lo mejor del partido de Gales contra Nueva Zelanda

El triunfo del Dragón es un buen síntoma para el rugby, mayoritariamente signado por resultados lógicos. Puede servir como impulso para un grande que procura despertarse, pero que antes debe corregir su rugby de base y redefinir su estructura profesional. La próxima temporada achicará de cuatro a tres la cantidad de franquicias que presenta en el United Rugby Championship.

La zona Sur del Nations Championship sigue abierta con las caídas de las dos mayores potencias; el viernes Sudáfrica había perdido en Francia. Gracias a dos puntos de bonus por reveses cortos, Nueva Zelanda supera por una unidad a Sudáfrica y el primer puesto del grupo se definirá en la última fecha regular, en la que ambos harán visitas de riesgo: All Blacks, a Inglaterra, y Springboks, a Irlanda.

La Rosa y el Trébol, con lógica

Inglaterra e Irlanda no tuvieron mayores inconvenientes para derrotar respectivamente a Japón y Fiji, las dos selecciones invitadas que no participan en el Rugby Championship ni en el Seis Naciones. La Rosa aplastó al conjunto nipón con un 78-15. Aun rotando gran parte de las piezas del plantel el local, no hubo equivalencias con un adversario endeble en defensa. En su regreso a la selección inglesa, Will Joseph se despachó con cinco tries y estuvo incontenible en ataque.

La goleada de Inglaterra a Japón

Irlanda hizo los deberes frente a Fiji, aunque en algunos tramos estuvo bajo presión. El resultado fue un 43-15 en favor del Trébol, que luego de una tarjeta amarilla a Inoke Ravuiwasa aceleró y terminó ganando con comodidad. Tanto ingleses como irlandeses acechan a Francia en la zona Norte: ambos conjuntos quedaron con 20 puntos cada uno, uno por debajo de les Bleus, que el próximo sábado recibirán a los Pumas.