Próximo partido de los Pumas: cuándo juega ante Inglaterra, por el Nations Championship 2026

El nuevo Nations Championship promedia su desarrollo y los Pumas se prepararan para afrontar su tercer partido, que será ante Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y significará la despedida del equipo como local porque posteriormente jugará tres fechas como visitante.

El test match ante la Rosa será este sábado 18 de julio a las 16.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

Los Pumas jugaron en Córdoba y San Juan sus dos partidos anteriores en el Nations Championship Marcelo Aguilar - LA NACION

La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió con Córdoba con Escocia 47 a 38 y una semana después, el sábado pasado, doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.

El choque contra los ingleses será la despedida de la Argentina, ya que los tres últimos juegos serán en Europa frente a Irlanda, Italia y Francia. En caso de avanzar a la definición, tendrá lugar el estadio de Twickenham, en Londres.

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.

Las tablas de posiciones de los hemisferios Norte y Sur, con los Pumas

El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.