Próximo partido de los Pumas: cuándo juega ante Inglaterra, por el Nations Championship 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La selección argentina disputó dos encuentros con un saldo de un triunfo y una derrota; ante la Rosa será su último test match en condición de local
- 3 minutos de lectura'
El nuevo Nations Championship promedia su desarrollo y los Pumas se prepararan para afrontar su tercer partido, que será ante Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y significará la despedida del equipo como local porque posteriormente jugará tres fechas como visitante.
El test match ante la Rosa será este sábado 18 de julio a las 16.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió con Córdoba con Escocia 47 a 38 y una semana después, el sábado pasado, doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.
El choque contra los ingleses será la despedida de la Argentina, ya que los tres últimos juegos serán en Europa frente a Irlanda, Italia y Francia. En caso de avanzar a la definición, tendrá lugar el estadio de Twickenham, en Londres.
Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship
- Los Pumas 38-47 Escocia.
- Los Pumas 35-21 Gales.
- Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.
- Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.
- Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.
- Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.
El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.
Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.
- 1
Oficio de campeón: Newman lo definió en los últimos 15 minutos, frenó el impulso de Belgrano y ahora va por el SIC
- 2
Horizonte despejado: el CASI jugó uno de sus mejores partidos del año, bajó a Hindú y está segundo en el Top 14
- 3
Los Pumas derrotaron a Gales con destellos pero lejos de conformar en el Nations Championship
- 4
Los Pumas vencieron a Gales pero no omiten la autocrítica: “Nos enlentecen mucho la pelota”, dijo Felipe Contepomi