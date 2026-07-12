Oficio de campeón: Newman lo definió en los últimos 15 minutos, frenó el impulso de Belgrano y ahora va por el SIC

Newman lo construyó, lo peleó y lo remató. El último campeón del rugby de Buenos Aires sigue a velocidad crucero: el triunfo 31-17 ante Belgrano Athletic fue el duodécimo y se aleja en lo más alto de la tabla del Top 14. El próximo sábado visitará al SIC, el único que lo venció.

Este Newman luce indestructible. Lejos de ser soberbio, se percibe un equipo ganador. Un equipo aplomado que sabe esperar sus momentos. La paciencia es una virtud y este plantel la cultivó durante muchas temporadas. Hoy ve sus frutos. Ante un rival de fuste como Belgrano Athletic, que lo dominó en el scrum y lo peleó en todos los puntos de encuentro, lo resolvió con oficio y las arremetidas de sus figuras.

Newman festeja uno de sus tries, en este caso el de Beltrán Sanese Santiago Filipuzzi

En una tarde fría y gris en Benavídez, el calor aumentó con varios altercados entre los jugadores que se dedicaron más a pelear que a jugar. El juego no fluyó, los wings prácticamente no tocaron la pelota. Fricciones de un lado y del otro, errores de manejo y un ritmo lento pintaron un primer tiempo chato en el que Newman golpeó dos de las tres veces que pisó los 22 metros rivales; primero a través de Juan Bautista Daireaux y luego por Fermín Perkins, tras un buen maul, una de sus recetas predilectas. Por el lado del visitante igualó momentáneamente Theo Blaksley, de los pocos en romper el molde.

Buena parte del éxito de Newman está en su planificación. Es de los pocos clubes que rota jugadores fecha a fecha para regular las cargas. Su amplio y rico plantel se lo permiten: a los 10 minutos del segundo tiempo, con el partido cerrado, salió sin chistar Rodrigo Díaz de Vivar, quizás el jugador más valioso del campeón de la URBA, reemplazado por Mateo Montoya. Cuando Santiago Piccaluga miró al banco de reservas para encontrar soluciones, entre los relevos se encontraban Lucas Marguery y Gonzalo Gutiérrez Taboada, dos símbolos del club. Ambos le dieron otro orden al equipo. Fue la primera participación en el 2026 para el medioscrum, capitán del Pampas campeón del Súper Rugby Américas.

Lucas Nava abre juego a la línea Santiago Filipuzzi

Gutiérrez Taboada debió ingresar antes de tiempo por una lesión en la nariz que sufrió Florencio Llerena, tras un choque con Francisco Ferronato. A partir de esta 15a fecha, además de los dos partidos habituales con TMO, hay una asistencia de video en el resto de los encuentro para situaciones de try y de juego sucio: “Piña, pisotón o alguna acción desleal”, le comunicó el árbitro Simón Larrubia a los capitanes sobre esta nueva implementación.

Con el resultado 17-14 a su favor, después de un nuevo try de Blaksley, Belgrano no mantuvo la compostura, fue indisciplinado en su campo y su rival se lo hizo pagar. Nicolás Spinelli y Pedro Arana fueron amonestados por meter la mano en los rucks y Newman no lo perdonó. Gutiérrez Taboada igualó las acciones y Juan Bautista Daireaux puso a su equipo al frente cerca del cierre: el Largo acumula 56 tries en 89 presentaciones en el rugby de Buenos Aires y siempre es un arma letal para romper defensas. Beltrán Salese cerró la historia con otro maul formidable; con 13 conquistas es el líder de Newman en ese rubro en el 2026.

La principal falencia del Cardenal fue el scrum, formación en la que fue sancionado con cinco penales y dos free-kicks en contra. Con la ausencia de Bautista Bosch, Manuel Lozano sufrió en frente de la experiencia de Francisco Ferronato. Belgrano, en cambio, padeció el line: perdió siete de sus 12 lanzamientos propios en la hilera. Paul Cardinal fue una pesadilla para el visitante, que dilapidó muchas oportunidades de atacar en los metros finales. Mariano Galarza, ex segunda línea de los Pumas, es el encargado de entrenar el line de Newman, una de sus principales fortalezas.

Alma y vida: así defendió Newman los ataques de Belgrano Santiago Filipuzzi

Tras un arranque de año irregular, con cinco derrotas en sus primeras cinco presentaciones, Belgrano tiene poco margen de error. Quedó séptimo en la tabla a 14 puntos de Hindú, el quinto. La fecha que viene será crucial ante Alumni, su clásico, y uno de sus rivales directos. El camino de Newman seguirá ante el SIC, el único que lo derrotó en la primera rueda. Quizás una motivación extra en un torneo que lidera con autoridad.

Los mejores pasajes

La síntesis: Newman 31 vs. Belgrano 17