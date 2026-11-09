Próximo partido de los Pumas: cuándo juegan vs. Italia, por el Nations Championship 2026

Los Pumas se volverán a presentar en el Nations Championship 2026 el próximo sábado y lo harán frente a Italia como visitante en el estadio Luidi Ferraris de Génova desde las 8.40 (hora argentina) por la quinta y penúltima fecha de la primera etapa.

La selección argentina comenzó la última ventana del año con una derrota ante Irlanda y quedó con un récord de un triunfos y tres caídas, en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Hemisferio Sur que dominan los All Blacks y Springboks de forma invicta.

¡Novedades en el plantel de Los Pumas! 🚨



El seleccionado nacional incorporó a cuatro jugadores de cara al partido ante Italia, que se disputará el sábado 14 de noviembre en Génova.



▶️ Tobías Wade se incorpora en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien sufrió un esguince en su… pic.twitter.com/QKoH3d8hnh — Los Pumas (@lospumas) November 9, 2026

De cara al compromiso venidero, el head coach Felipe Contepomi convocó a cinco nuevos jugadores: Tobías Wade en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien sufrió un esguince en su rodilla derecha; Bautista Bernasconi y Facundo Bosch para ser una opción en el caso de que el capitán Julián Montoya no se recupere de un golpe en la cabeza que sufrió contra los irlandeses; Matías Medrano por Rodrigo Martínez; y Facundo Isa, quien fue liberado por su club.

La Azzurra, por su parte, es dirigida por el argentino ex-Puma Gonzalo Quesada y todavía no conoce la victoria en el torneo porque perdió los cuatro partidos que disputó. Es así que buscará, ante los Pumas, su primera alegría en el incipiente campeonato.

Gonzalo Quesada es el ex-Puma que dirige a la selección de Rugby de Italia Gregorio Borgia - AP

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas 24-31 Inglaterra.

Irlanda 42-12 Los Pumas

Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Las tablas de posiciones del Nations Championship

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.