Pumas 7s abre el torneo de Ciudad del Cabo con otro capitán, un debutante y un histórico que se había retirado del equipo

Tras el campeonato de Dubái, el Circuito Mundial de Seven desembarca en Ciudad del Cabo, donde se desarrolló la última Copa del Mundo, en septiembre de este año. Después de obtener el sexto puesto en Emiratos Árabes Unidos, la Argentina arribó a Sudáfrica con dudas, y también con desafíos para el resto de la temporada, en la que el entrenador Santiago Gómez Cora deberá ir encontrando nuevos jugadores que se establezcan en esta disciplina.

En este fin de semana, Pumas 7s, que tendrá su estreno este viernes a las 9.22 de Buenos Aires frente a Kenia, sufre tres bajas de peso: Marcos Moneta, que presentó un cuadro apendicular antes del torneo de Dubái y está en Buenos Aires; Luciano González, desgarrado en el bíceps femoral izquierdo, y Gastón Revol, golpeado en la cabeza durante el encuentro con Irlanda en Emiratos y que, por lo que indica el protocolo, no podrá estar presente. Los dos primeros son los jugadores más desequilibrantes en el ataque argentino, y el último, uno de los creadores de juego, el que mejor ejecuta las salidas de mitad de cancha y el principal líder del plantel. Su papel como capitán será desempeñado por Matías Osadczuk, y Germán Schulz será el subcapitán.

Frente a estas ausencias, Gómez Cora se vio obligado a reconstruir un plantel ya corto, que necesita ampliarse. Por la escasez de experiencia en el grupo, el seleccionador volvió a convocar a Fernando Luna, que había cerrado su etapa en el equipo nacional y se desempeña en Industriales Rugby Las Rozas, de la segunda categoría de España. En octubre le habían hecho la despedida de Pumas 7s en conjunto con Felipe Del Mestre y Franco Sábato, y ahora el jugador de 32 años, que participó en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, volverá a tener minutos en el circuito.

“Estoy muy agradecido a ellos por esta posibilidad que me da el grupo. Yo me había ido por una lesión, y no había podido volver a la máxima competencia, de la que sería lindo despedirme. Estar de nuevo en el equipo y en el circuito es una hermosa posibilidad. Estoy muy contento de volver a vivir esto; la verdad, se extraña mucho compartir. Voy a estar una semanita con los chicos disfrutando después de mucho tiempo”, expresó el rugbier formado en Córdoba Athletic, que viene de representar a Mónaco en el circuito de seven que organiza Francia. Su último torneo en el World Rugby Seven Series fue el de Ciudad del Cabo pero de 2019.

Además de Luna, fue convocado Simón Benítez Cruz por las lesiones ajenas, y debutaría de forma absoluta en el circuito. El back de 23 años fue una de las figuras de CUBA en el Top 13 de URBA, con nueve tries, y viene de protagonizar el Seven SAR en Costa Rica, en un equipo alternativo de la Argentina. Muy elusivo y electrizante con la pelota, tratará de adaptarse rápido al sistema que pretende aplicar Gómez Cora. Santiago Vera Feld, una fija en los planteles post Juegos Olímpicos de Tokio, regresará este fin de semana, tras perderse el certamen de Dubái.

Pumas 7s abrirá el campeonato esta mañana, frente a Kenia; el sábado, a partir de las 3.45, chocará con España, y a las 9.48 se las verá con Nueva Zelanda, el rival más difícil en la zona C. El pase a los cuartos de final es en los papeles accesible, pero la Argentina deberá sortear el grupo sin varias de sus figuras. El desafío es doble.

El plantel

Benítez Cruz, Simón (debutante)

Fraga, Agustín (46 partidos)

Graziano, Matteo (17)

Isgró, Rodrigo (68)

Lavayén, Alejo (15)

Luna, Fernando (229)

Molinuevo, Juan Manuel (4)

Osadczuk, Matías (capitán, 152)

Pellandini, Joaquín (8)

Rossetto, Franco (17)

Schulz, Germán (283)

Vera Feld, Santiago (51)

Wade, Tobías (39)