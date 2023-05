Pumas 7s: de la goleada histórica a Fiji a la derrota con Irlanda, el sueño dorado en Londres está intacto

escuchar

Despedir una temporada inolvidable con un título es el objetivo con que los Pumas 7s encararon el Seven de Londres, última etapa del Circuito Mundial. Aunque con altibajos, en el primer día de acción cumplieron con su cometido: golearon a Japón, consiguieron un triunfo histórico ante Fiji y, pese a la derrota con Irlanda, se aseguraron el primer lugar en la zona.

La Argentina cortó así una racha de cinco años sin llegar a cuartos de final en Twickenham. La última vez había sido en 2017 (en 2020 y 2021 no se jugó). En esa instancia, el equipo de Santiago Gómez Cora se enfrentará esta madrugada (5.45 hora argentina) nuevamente a los irlandeses, que gracias a ese triunfo terminaron como el mejor tercero.

Luciano González abre el juego antes de ser tackleado Juan Gasparini - Gaspafotos / UAR

Con el pasaje a París 2024 en el bolsillo y el segundo puesto en la tabla inmutable gracias a la medalla de plata conseguida una semana atrás en Francia, el seleccionado argentino llegó a Londres sin otro objetivo que despedir la temporada con el tercer título. Tras las conquistas en Hamilton y Vancouver, vienen de dos finales perdidas consecutivas ante los All Blacks, en Singapur y Toulouse.

El certamen tiene la particularidad de jugarse con 12 equipos en lugar de los 16 habituales, dado que al mismo tiempo se disputa el repechaje para conocer al último clasificado al Circuito Mundial 2023/24. La atracción está puesta en conocer cuál será el cuarto equipo clasificado a los Juegos Olímpicos, detrás de Nueva Zelanda, la Argentina y Fiji, además del local Francia.

Lo más destacado del partido ante Irlanda

La goleada 40-12 en el segundo partido del día fue el punto saliente de los Pumas 7s. Se trata de la victoria más amplia en la historia ante el bicampeón olímpico, igualando la diferencia de 28 conseguida en el éxito 33-5 del Seven de Los Ángeles 2004. Seis tries, incluido el número 45 para Marcos Moneta esta temporada, a dos del samoano Vaa Apelu Maliko en lo alto de la lista de trymen. Para destacar, también, los tres tries consecutivos logrados post recuperación de una salida propia.

En el debut, la Argentina había vencido con holgura a Japón (43-12), seleccionado que está en Londres como invitado ya que perdió su status para la próxima temporada por haber finalizado 16º. La diferencia de puntos lograda en los dos partidos iniciales más el triunfo previo de Fiji ante Irlanda le permitió al equipo argentino llegar al cierre prácticamente con el primer puesto asegurado. Ante esta circunstancia, Santiago Gómez Cora rotó la alineación inicial: de los habituales titulares, sólo Moneta, Luciano González y Agustín Fraga jugaron desde el inicio. El equipo no tuvo la soltura acostumbrada, jugó dos minutos con uno menos por la amonestación a Moneta (también había visto la amarilla ante Fiji) y cayó 14-12. El try de Alejo Lavayén (también había apoyado el primero) casi sobre la hora fue muy esquinado y no favoreció la conversión que habría significado el empate. Habrá revancha en cuartos.

Santiago Vera intenta pasar entre dos irlandeses Juan Gasparini - Gaspafotos / UAR

La lucha por la quinta plaza a París 2024 quedó entre Australia y Samoa. Sudáfrica, el otro que tenía chances, se quedó al margen de los ocho mejores en una temporada para el olvido (finalizará 7º). Un triunfo ante Fiji le dará a los australianos (125 puntos) el pase a los Juegos. Samoa (116) debe esperar que pierdan, vencer a Gran Bretaña y escalar lo más posible. Nueva Zelanda y Francia juegan el restante duelo de cuartos. El ganador de Samoa-Gran Bretaña enfrenta al ganador de Argentina-Irlanda, a las 8.49, por un lugar en la final. Hacia allí van los Pumas 7s.