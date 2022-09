Pumas 7s. De novatos a líderes: las dos figuras que sueñan con el Mundial de Ciudad del Cabo

En San Francisco 2018 eran dos chicos. Sólo Mateo Carreras, hoy en los Pumas, llegó con menos edad al torneo en Estados Unidos, en el que el seleccionado argentino alcanzó un buen quinto puesto en el AT&T Park. Absorbieron la experiencia mundialista y tres años después lograron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy siguen siendo chicos, con 25 años, pero Matías Osadczuk y Luciano González Rizzoni son líderes y dos de las principales figuras en las que los Pumas 7s se sostienen para ilusionarse con pelear el Mundial en Sudáfrica.

“Quedamos pocos de los que repetimos mundial y tengo un rol de tratar de transmitir lo que viví. Al estar en un seleccionado nacional tenemos responsabilidades, nos lo dicen siempre los entrenadores. Nuestra responsabilidad es tratar de que los chicos nuevos, que están dando sus primeros pasos, jueguen lo más tranquilo posible. Tenemos que transmitir esa tranquilidad y experiencia”, sostiene Osadczuk en diálogo con LA NACION. El jugador formado en SITAS ya está 100% recuperado de la lesión en la rodilla que sufrió en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio. Regresó a las canchas en mayo de este año y hace una semana, en Los Ángeles, volvió a mostrar su mejor versión: fue el tryman del torneo con seis conquistas y además fue incluido en el equipo ideal . “Me propuse volver bien. Con la medalla lograda fue algo que me dejó más tranquilo, hubiese sido peor si nos volvíamos con las manos vacías después de todo lo que nos habíamos sacrificado. El nivel del equipo cuando estuve afuera me motivó mucho para sumarme. Fue una larga recuperación, entre 9 y 10 meses. Los entrenadores y preparadores físicos me pusieron de la mejor manera, hoy no siento nada”.

Matías Osadczuk inicia un ataque de los Pumas 7's Walter A.Gasparini

Luciano González Rizzoni fue otra de las grandes apariciones del seven post Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Debutó en el circuito antes de jugar el Mundial con los Pumitas en 2017 y aunque todavía es joven, es uno de los que más rodaje suma en el actual plantel. “El tiempo pasa… ahora pasé a ser de los viejos, duele decirlo (risa). Estoy con ganas de enseñar y trasladar la experiencia a los más chicos, hablar con los nuevos de como deben tomarse esto. La preparación del Mundial de 2018, los Juegos Olímpicos y ahora de nuevo el mundial me sumó mucho rodaje y ya sabemos como es encarar una competencia así. Vamos con una base muy importante”.

El riojano, formado en el Club Social de La Rioja, que tuvo un gran desarrollo en La Tablada de Córdoba, viene de completar su mejor temporada. Fue el tercer argentino con más partidos -50-, el segundo con más tries -30-, el que más quiebres realizó -32- y el que más veces corrió con la pelota -173-. En esta última estadística, sólo fue superado por el irlandés Terry Kennedy en el Seven Series. “Disfruté mucho la temporada, me sentí muy cómodo en el equipo. Por eso se dan los números y estadísticas. Es un juego colectivo y gracias a ellos estoy ahí arriba. Como le digo a mi mamá: ´sigo robando acá con los números´”, aclara el centro, mientras esboza una sonrisa. Su gran nivel le valió ser elegido en el dream team del 2022 con Marcos Moneta, en un año en que los Pumas 7s llegaron al último día con chances concretas de ser campeones del circuito, pero terminaron cuartos detrás de Australia, Fiji y Sudáfrica.

Junto a Gastón Revol y Germán Schulz, los dos más experimentados, Osadczuk y González son los únicos que participaron del último Mundial, que al igual que el del próximo fin de semana tendrá el formato de eliminación directa. “Es un sistema raro. En el seven entrenamos mucho el tema mental y nos preparamos lo máximo posible porque capaz tenes una chance sola y si entras dormido no te van a dar una segunda oportunidad. Estamos entrenando mucho ese rasgo que no se ve, no te podés desconcentrar en ningún detalle. Siempre querés revancha cuando no salen las cosas, pero este sistema es así”, expresó Osadczuk, quien mostró su descontento: “En algún momento queremos que lo cambien, así no se define por quien tuvo el último pique, sino el que verdaderamente mostró ser el mejor. Hay que prepararse sabiendo que tenés un tiro y hay que aprovecharlo”. Argentina debutará el viernes en los octavos de final a partir de las 11:23 ante el ganador del duelo entre Kenia y Tonga. Si superan esa fase, todo indica que en los cuartos de final enfrentarían a Nueva Zelanda, uno de los favoritos.

Para el Mundial, los Pumas 7s recuperarán a Marcos Moneta, que por una infección se perdió la última etapa en Los Ángeles. Si el veloz wing es el ancho de espada, González Rizzoni y Osadczuk vendrían a ser el ancho de basto y el siete de espada, sobre todo por lo que aportan en materia ofensiva. El riojano, por su fortaleza física, su potencia para sostenerse de pie y su notable hand-off; El novato del año en la temporada 2016/17, por su combinación de fuerza y velocidad y sus largas zancadas. Además, le agrega destrezas en el juego aéreo, una faceta importante en el seven para recuperar salidas.

Ambos nacieron en abril de 1997 con 12 días de diferencia. Ambos fueron Pumitas, debutaron en los Pumas 7s en la misma temporada, ganaron una medalla olímpica y aún tienen proyección y condiciones para cambiar de disciplina y dar el salto a los Pumas en un futuro. Ya no son los chicos que daban sus primeros pasos en el Mundial de San Francisco 2018, pero mantienen las mismas ilusiones. “No tengo miedo en decir que podemos ser campeones del mundo, este equipo está para mucho. Ya lo demostró durante el año, estamos soñando en grande. Como buen argentino queremos ser campeones del mundo, traer la copa y ser felices”. González Rizzoni sueña despierto.

Comienza el Mundial

En el certamen participan 24 equipos y los Pumas 7s arrancarán en octavos de final por estar entre los mejores ocho seleccionados del planeta. Debutarán el viernes 9 de septiembre a las 11.23 (hora argentina) y su rival será el ganador del partido que previamente disputarán Kenia y Tonga.

Santiago Gómez Cora estará al frente de un plantel de 12 jugadores. La lista está conformada por Joaquín De la Vega, Agustín Fraga, Luciano González, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayen, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Rossetto, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.